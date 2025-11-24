Juanito: el "quinqui" que pudo reinar en el Rico Pérez

Corría, más bien volaba, el año 1974, el de la Revolución de los Claveles en Portugal, el de la dimisión de Nixon por el Watergate o el de aquel Tubular Bells de Mike Oldfield que sonaba como un eco interminable en todas las radios. En España, eran los tiempos en los que con un millón de las antiguas pesetas te podías comprar un piso, los de la (vil) ejecución de Salvador Puig Antich o, ya en clave alicantina, los de un Hércules que se preparaba para asombrar a todo un país. Era una época de cambios, de transiciones, de pantalones de campana y de melenas largas que desafiaban la gravedad y las normas. Y en medio de ese torbellino aterrizaba en el Rico Pérez un tipo de pocas palabras, aspecto envejecido y mirada perdida. Moreno de piel, pelo rizado negro azabache, bigote al estilo Georges Brassens y 166 centímetros en los que no se podía encerrar más talento. Era Juan Díaz Sánchez, más conocido como Juanito, mitad futbolista y mitad personaje salido del cine quinqui de Eloy de la Iglesia. El tinerfeño llegaba a Alicante por petición expresa de Arsenio Iglesias, que había visto en él a ese artista del dribbling y del desborde que aportase el toque diferente, impredecible y “gamberro”que precisaba para su graníticoy muy estructurado Hércules.

De la periferia isleña a la capital del planeta fútbol

Criado desde sus inicios en la cantera del Club Deportivo Tenerife, Juanito tardó bastante en debutar con el primer equipo. Quizás por su inconsistencia en los entrenamientos o tal vez por esa rebeldía adolescente -que le duraría bastante más allá de la pubertad- pero lo cierto es que hasta 1971, ya con 23 años, no tuvo su primera oportunidad en el once chicharrero. Fue en Castalia, en un partido que finalizó con derrota tinerfeña, pero en el que “el Vieja” -como se le conocía a Juanito por su aspecto avejentado- hizo un gran partido, desbordando constantemente a su par. Esta fue la tónica durante los meses posteriores en la liga de Segunda División. Sin embargo, lo mejor iba a llegar a través de un partido no oficial. Fue durante el frío febrero de 1972 cuando el FC Barcelona, ante el parón de selecciones y buscando el siempre agradable clima canario, realizaba un “stage” en la isla. Allí, los de Rinus Michels jugaron un encuentro amistoso anteel Tenerife de un Juanito que iba a destapar el tarro de las esencias. “El Vieja” marcó el gol que abría el marcador, regaló otros dos y, literalmente, volvió loca a toda la zaga blaugrana y sobre todo al internacional -y también futuro jugador herculano- Eladio Silvestre. Rinus Michels, encandilado con la exhibición del crack canario, no lo dudó y exigió su fichaje. Dicho y hecho, apenas unos días después, el Barcelona pagaba cinco millones de pesetas por el atacante de 23 años. En el conjunto catalán, Juanito completó dos campañas y media más que aceptables. 53 partidos (40 de ellos como titular) y 7 goles. Buenos números. Todavía más si contamos con que competía por la titularidad con hombres como Charly Rexach, el peruano Hugo Sotil o el mismísimo Johan Cruyff. Sin embargo, su complicado carácter unido a sus salidas nocturnas y a su más que cuestionable ética de trabajo acabaron por cansar a Rinus Michels. Su salida del Barça era un hecho. Alicante y el emergente Hércules le iban a recibir con los brazos abiertos.

Su engranaje (imposible) en el mejor Hércules de la historia

Hay quien dice que los buenos jugadores siempre caben en cualquier equipo. Pero una cosa es caber y otra es encajar. Y de esto sabía un poco Don Arsenio Iglesias Pardo. El gallego era consciente de que con Juanito Díaz el Hércules ganaba un extremo que podía jugar en ambas bandas y un regateador de clase mundial. Pero también de que la forma de ser del canario podía dinamitar el vestuario blanquiazul. Y no se equivocó. La etapa de Juanito en Alicante duró dostemporadas en los que hubo de todo (y en cantidad). Nunca llegó a tener el protagonismo que merecía su calidad pero en buena parte de los partidos que lució el Negre Lloma en el pecho dejó destellos que permanecerán por siempre en el imaginario blanquiazul. Como en la magnífica victoria por tres goles a dos ante el Atlético de Madrid, donde desquició con todo su repertorio de regates a la defensa atlética -especialmente a Panadero Díaz, que acabó expulsado- y marcó un doblete que le hizo ganarse un sitio en el club exclusivo de héroes del Rico Pérez. O como con aquel clínic de desborde e internadas peligrosas que enmudecieron el Camp Nou enese empate (1-1) ante el Barcelonaque supo a venganza.En un equipo que contaba con Deusto, Santoro, José Antonio, Rivera, Giuliano, Quique, Carcelén, Juan Carlos, Baena, Saccardi o Barrios, todos ellos jugadores que cualquier herculano debería tener grabados a fuego, Juanito había encontrado su sitio.

Arsenio Iglesias, en la imagen en el centro del banquillo blanquiazul, tuvo numerosos enfrentamientos con Juanito. / Colección Vicente Mestre

Pero el fútbol, contradiciendo lo que parece ser que dijo Ángel Cappa, no es sólo alegría; también es disciplina, constancia y trabajo, palabras que sonaban a Juanito Díaz como grilletes. El tinerfeño amaba el balón tanto como la noche alicantina. Llegaba tarde a los entrenamientos -eso cuando aparecía- y no eran pocas las veces que se ejercitaba en no muy buenas condiciones precisamente. Hubo una vez que, tras faltar a dos o tres sesiones en el Rico Pérez, se le pidió a José Antonio Barrios que, aprovechando que era vecino de Juanito, se acercase por su casa a ver qué pasaba. Al llegar al inmueble, la mujer de Juanito, visiblemente asustada, le pidió que pasara, le llevó hasta la puerta del dormitorio y le dijo que dentro, desde hacía un par de días y tras haber llegado de una de sus innumerables salidas nocturnas,estaba su marido “atrincherado”. El “Tigre” Barrios, tras escuchar a la mujer, abrió la puerta y vio a Juanito asustado,en un estado deplorable y subido en la parte superior de un armario ropero. Allí había hecho una especie de covacha donde tenía agua y comida. Barrios, atónito ante lo que estaba viendo, apenas acertó a preguntarle que qué hacía ahí, a lo que su compañero le respondió con voz temerosa y de forma repetida que si bajaba irían a por él y lo matarían. El “Tigre”, incómodo por la situación, intentó hacerle entrar en razón, diciéndole que tenía que bajar del armario y salir de la habitación por su mujer ypor sus hijos, que era futbolista del Hércules y tenía que ir a entrenar y jugar… Pero “el Vieja” no reaccionaba y seguía repitiendo una y otra vez “si bajo van a ir a por mí, me van a matar”. Ante esto, no se le ocurrió otra cosa a Barrios que acercarse hasta el armario, pidiéndole -casi suplicándole- que bajase. Y la respuesta de Juanito fue darle un puñetazo en la cara. El “Tigre”, mitad sorprendido y mitad indignado, se marchó no sin antes propinarle una buena lista de insultos.

Ni su mujer, ni José Antonio Barrios, ni siquiera Arsenio Iglesias podían hacerle entrar en vereda. Nadie podía. Es más, este último, su gran valedor, cansado de hacer de psicólogo y de poli bueno y malo, todo a la vez, dejó de contar con él tras un Hércules-Real Madrid jugado en febrero de 1976. Y fue para siempre, pues su tormentosa relación con Arsenio no sólo no se arregló sino que llegó hasta un punto sin retorno, hasta una situación de “o él o yo” en la que, lógicamente, la directiva presidida por José Rico Pérez optó por mantener al técnico, cuyo estatus era intocable. Juanito Díaz, por contra, abandonaría el Hércules enterrando el aura de crack en ciernes con el que había llegado hacía apenas un año para marcharse de Alicante dejando 3 goles en 32 partidos,un buen puñado de momentos brillantes y un reguero de lo que pudo haber sido.

Su paso por Salamanca y su final en tenerife

Tras abandonar por la puerta de atrás la capital de la Costa Blanca, Juanito encontró acomodo -y, lo más importante, su sitio- en Salamanca y en la mítica Unión. A orillas del río Tormes, el extremo contó con la confianza de técnicos como García Traid y Felipe Mesones, que consiguieron extraerle buena parte del jugo futbolístico que aún le quedaba y le convirtieron en un complemento perfecto de D’Alessandro, Rezza, Joao Alves y Báez. Con los charros jugó 134 partidos repartidos en cinco campañas, marcó 30 goles y se ganó el cariño de una afición que todavía le sigue idolatrando. En 1981 regresó a la isla y a su CD Tenerife para tratar de sacarlo de la Segunda División B. No sólo no lo consiguió sino que fracasó completamente en el intento, colgando las botas a mitad de temporada. Su último partido fue un Tenerife-Barakaldo jugado el 29 de noviembre de 1981, donde recibió una roja directa tras llevar únicamente cinco minutos en el campo. Genio y figura.

Quizás si alguna vez fuésemos a Santa Cruz de Tenerife y preguntásemos por él, algún lugareño ya entrado en años nos diría que aún anda por ahí, con el pelo canoso y el mismo bigote, contando batallitas entre humos de Ducados, de cómo martirizó a Arsenio o de sus regates imposibles en partidos ante el Real Madrid o el Barcelona. Pero no, lamentablemente no. Juanito Díaz ya no está entre nosotros. El arquetipo perfecto del futbolista que mezcla el talento natural con una vida al límite se nos fue un 3 de abril de 2013. Ay, Juanito, qué pena que en Alicante no te pudiesen disfrutar como sí lo hicieron en El Helmántico… Aquí todavía los hay que te recuerdan entre fogonazos de genialidad y sombras de excesos. Qué lástima. Pudiste ser el rey del Rico Pérez, pero preferiste que no te cerraran el pub de la esquina. Salud, genio. Donde quiera que estés...