El Rico Pérez volverá a homenajear a Andrija Delibasic

El Hércules y la Asociación de Fubolistas Españoles (AFE), sindicato mayoritario de jugadores en este país presidido por el exblanquiazul David Aganzo, han organizado un encuentro amistoso para rendir homenaje a Andrija Delibasic, fallecido de forma prematura, a causa de un tumor cerebral, el pasado marzo cuando solo tenía 43 años. La selección Veteranos AFE se enfrentará a un combinado de excompañeros del montenegrino que compartieron con él vestuario durante sus dos campañas en el conjunto alicantino.

El tributo sobre el césped, el segundo que se celebra en el Rico Pérez tras el que se llevó a cabo en los prolegómenos del duelo frente al UD Ibiza el curso pasado, será este sábado, 29 de noviembre, a las 12:00 horas. El precio de las entradas es de 3 € y la recaudación se destinará a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Además, se habilitará una Fila CERO para quienes deseen colaborar con la causa solidaria a través del siguiente número de cuenta: ES7300495926442316183701.

Fernando Zambrano, responsable del departamento de atención al futbolista veterano dentro del sindicato, será quien confeccione el equipo que se medirá con los excompañeros de Deli, de cuya alineación será responable el ex seleccionador nacional José Antonio Camacho, actual vocal de la junta directiva de la AFE, y al que acompañarán en el banquillo Onésimo Sánchez y Pepe Carcelén.

El tributo al delantero montenegrino servirá, entre otras cosas, para vivir el regreso de Jorge López Marco 'Tote' al coliseo blanquiazul. El excapitán dejará a un lado sus diferencias irreconciliables con la actual propiedad del club para estar presente en el homenaje a uno de sus grandes amigos dentro y fuera del césped. El madrileño ha sido uno de los grandes impulsores de esta celebración.

Tote y Delibasic, con Rubén Torrecilla a su lado, durante un derbi contra el Alicante CF en el Rico Pérez. / Rafa Arjones

Deli nació el 24 de abril de 1981 en Nikšić (Montenegro.) Destacó en el Partizán de Belgrado hasta que dio el salto al fútbol español en 2003 para fichar por el Real Mallorca. Su rendimiento allí no estuvo a la altura de las elevadas expectativas depositadas en su contratación (29 partidos, 7 goles) y eso le obligó a pasar por distintas cesiones (Benfica, Braga, AEK Atenas, Beira Mar y Real Sociedad) hasta que, en 2008, llegó libre al Hércules.

Un estandarte blanquiazul

En el conjunto alicantino anotó 20 goles en 68 partidos y fue una pieza esencial en el ascenso a Primera División de 2010, el último en la hostoria centenaria del Hércules. Pese a estar únicamente dos campañas en el José Rico Pérez, dejó un gran recuerdo entre la afición blanquiazul. En Alicante registro su mejor marca anotadora.

Andrija Delibasic celebra un gol en el Rico Pérez junto a Tote y Kiko Femenia. / JESUS MARIN BERNET

En el recuerdo imperecedero de la hinchada permanece inmutable su hat-trick en el derbi contra el Elche de la temporada 2008-2009. El triplete del montenegrino puso en pie el estadio y acabó con el eterno rival, sobrepasado por la voracidad goleadora del balcánico. Pese a ser capital en el regreso a la máxima categoría, no alcanzó un acuerdo para renovar y terminó fichando ese verano de 2010 por el Rayo Vallecano.

Después también jugó en el Ratchaburi tailandés y el Sutjeska Niksic, en su país, donde finalmente se retiró. Andrija fue un símbolo para Montenegro. Su gol histórico ante Inglaterra el 7 de octubre de 2011, que selló un empate 2-2 y llevó a su selección al "play-off" para la Eurocopa, fue el gran momento internacional con su selección.

Crónica de INFORMACIÓN del Hércules-Elche resuelto con un triplete de Andrija Delibasic. / INFORMACIÓN

En 2023, su vida y la de sus seres queridos dio un giro dramático tras serle detectado un tumor cerebral. Operado ese mismo año, batalló con una enfermedad que le obligaba a someterse a diferentes tratamientos y revisiones permanentes hasta que el pasado 19 de marzo, en plena festividad del Día del Padre, Delibasic murió en su país, donde en 2015 emprendió su andadura su nueva etapa profesional como técnico principal del Mornar tras haber ejercido como asistente en el Partizán de Belgrado, entre 2016 y 2018, y el Buducnost, entre 2018 y 2021.

Este sábado, la hinchada herculana honrará la memoria de uno de los suyos, de uno de esos futbolistas que han marcado para bien el destino de una entidad que llegó a lo más alto con él y ahora busca, de momento sin suerte, reencontarse con su gloria.