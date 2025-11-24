El Tote más emotivo vuelve al Rico Pérez: "Hay que aparcar las diferencias por Delibasic..."

Futbolista enorme de corazón caliente, listo como pocos dentro de la cancha, hábil, valiente pese a todo, incluso contra sus propios intereses. Jorge López Marco, 'Tote' desde que le alcanza la memoria, regresa este sábado a Alicante, al estadio en el que más disfrutó de su deporte. Allí, sobre la hierba del Rico Pérez, se reencontrará por primera vez con la grada que le aplaudió a rabiar, la que coreo su nombre, la que lloró el día que anunció su retirada.

Lo hace dejando a un lado las diferencias irreconciliables con la propiedad, con la que discrepa en todo y a la que le une un periplo concursal infinito. El 29 de noviembre, a las 12 del mediodía, el club y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) le rinden tributo a Andrija Delibasic y él quiere ser el primero en honrar la figura que quien siempre ha considerado su hermano.

Cartel con el anuncio del homenaje a Andrija Delibasic el sábado 22 de niviembre en el estadio José Rico Pérez. / AFE

— Usted impulsó la idea de homenajear a Deli y por fin será una realidad, ¿cómo se siente?

— Llevaba ya mucho tiempo con ello en la cabeza, había que esperar el momento porque yo quería traer a su mujer y a sus hijos y entendía que no podía ser inmediato, que el luto hay que pasarlo. Y hablé con David (Aganzo), que desde primera hora dijo que le encantaba, que para adelante, con él y con Diego Rivas. Y bueno, cuando se ha podido por fechas, que el Hércules no jugara en casa y demás... pues se ha hecho. Espero que sea muy bonito, que sea un día inolvidable, que sea el último adiós que se merece Deli, que sea tan especial como lo era él.

— Una muerte prematura siempre es muy dura, pero ustedes eran más que compañeros de equipo, ¿cómo lo vivió?

— Lo he vivido desde el comienzo porque ya sabía lo que había, yo estaba en contacto con su familia, con su hermano, con el que hablaba mucho. Cuando estaba en Madrid, cenábamos y él me iba informando, también hablaba con sus amigos en Belgrado. Fue muy doloroso, pero no me pilló por sorpresa porque sabía que estaba muy malito. Yo estuve con él dos meses antes, aquí en Madrid, cenando con él y con su hijo, y le vi bien. La verdad es que me dijo que le habían quitado todo, que se encontraban perfectamente, que, gracias a Dios, parecía que ya estaba curado. Y ahí me vine arriba, porque lo vi muy bien, lo vi espectacular. Pero a los pocos días llamé a su hermano y él me dijo que Deli había empeorado, que ya no reaccionaba, que estaba en el hospital. Él me hizo ver la realidad y cuando llegó el día, me enteré por la mañana temprano e imagínate...

— Destrozado, supongo...

— Fue muy duro porque era un hermano para mí, nos queríamos mucho, pasamos muchas cosas juntos dentro y fuera del campo. La vida es esto, pero no deja de ser duro y muy triste.

— ¿Es Delibasic el motivo único por el que tú podrías volver a jugar en el Rico Pérez en las circunstancias actuales?

— Sí, totalmente. Él se merece que aparquemos nuestras diferencias. Es un homenaje a un jugadorazo, a una persona con un corazón muy bonito. Yo aparco todo para ir, para dar un beso a su mujer y a sus hijos, para hacerle un homenaje con la gente, para darle el último adiós y para ser uno más allí. Me considero su hermano y tengo que estar ahí. Lo mío ya no importa absolutamente nada ese día. Y voy de la mejor forma, con la mejor intención del mundo, a que su gente le den el último adiós en un campo en el que fue muy feliz.

Tote se abraza a Andrija Delibasic en la celebración de un gol durante la temporada que terminó con el ascenso a Primera. / Alex Domínguez

— ¿Qué fue lo más inolvidable que vivieron juntos?

— El ascenso a Primera fue muy bonito. Lo veíamos en nuestra cabeza, lo visualizamos durante todo el año porque éramos un gran equipo. Teníamos la seguridad de que se iba a conseguir. Pero con él todo era bueno, el día a día, en el campo. Y luego fuera, con las familias. Quedábamos para tomar una cerveza, hablar de la vida. Cada asistencia que le podía dar para mí era una sensación mucho más bonita que si marcara yo el gol. Siempre venía rápido a celebrarlo conmigo. Había una química muy especial porque era mi hermano. Y esas cosas no se fuerzan. Surgió así desde el primer día. Íbamos juntos de vacaciones a su país. Era mi amigo y, encima, me dio la oportunidad de competir al lado de un jugadorazo. Eso me lo llevo para siempre.

— ¿Es de los jugadores con los que mejor te ha entendido en el césped?

— Posiblemente, sí. También con Rubén Navarro me he encontrado a gusto. He tenido varios, pero uno era él sin duda. Era muy inteligente. Tenía mucha experiencia, mucho bagaje, había jugado en el Benfica, había jugado en Grecia, Mallorca, venía ya de Primera División. No era un novato que debutaba, entendía muy bien el juego. Con mucho gol, con mucha calidad. Le dio mucho a Hércules, y nos ha dado mucho a todos los que jugamos con él. Y claro que le echo de menos. Ojalá volviéramos a tener veintipico años los dos, y volviéramos a ponernos esa camiseta y volviéramos a jugar juntos todos los fines de semana.

— ¿Cómo se imagina que sentirá cuando vuelva a pisar el Rico Pérez?

— Imagino que muchos recuerdos, mucha emoción. Me acordaré mucho de mi padre, que está en el cielo, porque era muy feliz en Alicante. Será muy bonito. Y espero que sea maravilloso. No sé si será la última vez que lo pise, posiblemente, sí; pero bueno, tengo ganas de volver a vestirme con la camiseta de Hércules y volver a jugar y a ver a toda la gente porque, al final, soy uno más de ellos. Fueron seis años maravillosos. Me han dado muchísimo más a mí que yo a ellos.

Delibasic festeja con sus compañeros uno de los 20 goles que marcó con la camiseta del Hércules. / JESUS MARIN BERNET

— ¿A quién verá la gente que acuda al estadio el sábado para despedir a Delibasic desde la grada?

— Hay gente que, a última hora, por trabajo, no podrá venir. Pero sí estará Farinós, puede que Abel Aguilar, que volará desde Colombia, lo está intentando cuadrar. Vendrá Noé Pamarot, estará Carrata, estará Ruz, muchos chicos del año del ascenso. Estará Calatayud, Juanra lo va a intentar hasta última hora, Paco Peña… Todo el mundo está intentando hacer todo lo posible para no perdérselo. Intentaremos no hacer mucho el ridículo y cuando acabe el partido tomarnos una cerveza y recordar los momentos tan bonitos que vivimos.

— ¿Cómo espera que reaccione la masa social del Hércules ese día?

— Espero que venga mucha gente, porque va a haber un ambiente muy bonito. Todo el dinero que se recaude se va a destinar a la Asociación Española Contra el Cáncer, para ayudar a muchas personas que lo están pasando muy mal con esa enfermedad tan terrible. Y espero que sea un día precioso. Volveremos a estar todos unidos dejando a un lado nuestras diferencias y pasaremos una mañana agradable. Posiblemente, se podía haber anunciado un poquito antes, pero vamos a darle toda la visibilidad del mundo y espero que la gente responda porque yo tengo muchas ganas de verles, a los seguidores y a todos mis compañeros, porque lo dimos todo por ese club. Espero que Delibasic sea el único protagonista, que todo vaya dedicado a él, a su familia, a su mujer, a sus hijos, y nada más... Que tengamos una sonrisa, que mandemos un beso grande al cielo. Yo creo que sí, que va a ser algo bonito.