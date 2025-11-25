¿Cuándo y dónde se pueden comprar las entradas para el homenaje a Delibasic?

El José Rico Pérez se prepara para albergar este sábado, 29 de noviembre, a las 12:00 horas, el encuentro que servirá para darle el último adiós en clave alicantina a Andrija Delibasic, exdelantero del Hércules, fallecido de forma prematura el pasado mes de marzo víctima de un tumor cerebral. El partido, que enfrentará a exfutbolistas blanquiazules que compartieron vestuario con él y a amigos del montenegrino contra la selección de veteranos de la Asociación de Futbolistas Españoles, será de carácter benéfico y todo lo recaudado se destinará a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), tanto lo obtenido por la venta de entradas como lo ingresado en la Fila 0.

Los pases se venderán de forma presencial el mismo día del choque, desde dos horas antes de que dé comienzo, en el stand que la asociación sin ánimo de lucro instalará en la zona de taquillas del estadio y será ella quien se responsabilice del 100% de la recaudación. Los donativos de quienes quieran contribuir con la causa, pero no puedan acudir al campo, se deben abonar en la cuenta de la AFE: ES7300495926442316183701.

Cartel anunciador del homenaje a Andrija Delibasic en Alicante. / HCF / AFE

La intención del Hércules es, además, tratar de que los interesados en adquirir un boleto para asistir al tributo de Deli también puedan hacerlo de manera anticipada para, con ello, evitar aglomeraciones esa mañana causadas por la venta presencial exclusiva. La AECC no dispone de capacidad logística para habilitar la venta online y la entidad del Rico Pérez está trabajando para que sea la plataforma que emplea el club la que se ocupe de esa gestión. En este caso, también el cien por cien de lo recaudado irá a parar a las arcas de la Asociación Española Contra el Cáncer.

El precio único fijado, a modo de donativo, es de 3 euros, por lo que se confía en que eso anime al público a estar presente en la matinal sabatina en el coliseo de Romeu Zarandieta para despedir como se merece a quien fue un herculano sobresaliente, parte activa del último gran logro realmente mayúsculo firmado por el principal equipo de fútbol de Alicante, el ascenso a Primera División en 2010.

Futbolistas confirmados

La presencia en el césped de jugadores que han dejado huella en la centenaria historia del club, entre los que destacan Tote, Farinós o Rufete; a del exselecionador nacional José Antonio Camacho, apoyado por Onésimo y Carcelén en el banquillo visitante, y los diferentes reconocimientos, tanto de las peñas como de los dos organizadores, que se le brindarán a la esposa e hijos de quien anotó 20 goles en sus dos temporadas en el equipo, sea suficiente reclamo para convertir el amistoso en un tributo a la altura de la calidad humana y futbolística que demostró Delibasic.

Marcos Senna, con el combinado de la AFE durante un partido con los veteranos, en València. / AFE

Además, en el combinado que representa al sindicato se incluyen habitualmente campeones de Europa y del Mundo. En su último compromiso, el plantel presentado fue este. Como titulares arrancaron Pepe Reina, Agustín García, Francisco Molinero, Alejandro Arribas, Carlos Ceballos, Alberto Rivera, Marcos Senna, David López, Miguel Ángel Ferrer ‘Mista’, Alfonso Pérez Muñoz y David Aganzo. Y después, también jugaron Pedro Luis Jaro, Javi López, José Luis Mora, Diego Rivas, Miguel Ángel Ruiz, José María Movilla, Manuel Tello, Xavi Torres, Antonio Cañadas, José Verdú ‘Toché’ y Míchel Carrilero.

Al servicio de la AFE

El Hércules se encarga de facilitar la equipación oficial del bloque que va a dirigir Esteban Vigo, que se reencontrará el sábado con buena parte de la plantilla que le ayudó a celebrar el salto a la máxima categoría dado que ya han confirmado su presencia, además de los citados, Cristian Hidalgo, Gerardo Noriega, Juan Calatayud, Paco Peña, Noé Pamarot, Celso Alcázar y Ruz. En las próximas horas se irán sumando más, entre ellos Abel Aguilar, aunque en su caso la dificultad está en que debe encontrar la forma de desplazarse desde Colombia liberándose de sus compromisos profesionales.

Héctor Fuentes / Pedro Rojas

Además, la SAD propiedad de la familia Ortiz pone a disposición de la AFE todas las instalaciones y corre con los gastos que se deriven de su uso esa mañana, pero según el acuerdo alcanzado, no se podrán abrir las taquillas del estadio porque debe ser la AECC quien dispense de manera presencial las entradas en la carpa que instalarán en esa zona del José Rico Pérez, de modo que se recomienda no demorar mucho la llegada al recinto el sábado.