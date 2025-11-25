Crísis social
Nace la Federación de Peñas Herculanas tras el éxodo en el Consejo Social
El nuevo órgano inicia su actividad agrupando a 18 colectivos de aficionados
EFE
El abandono masivo del Consejo Social ha dado como resultado un órgano alternativo denominado Federación de Peñas Herculanas, que inicia su actividad agrupando a 18 colectivos de aficionados. Esta nueva entidad se ha dado a conocer a través de las redes sociales y ha destacado en su presentación que nace con el objetivo de "unir, representar y dar voz" a todas las peñas y asociaciones del club "bajo un mismo escudo, una misma voz y una misma pasión: el herculanismo".
Estrechar lazos
La agrupación afirma que pretende "estrechar lazos, trabajar de forma coordinada y fortalecer el papel de la afición como parte activa del herculanismo". Además, el colectivo se presenta como "canal de representación unificado" ante el club, las instituciones y los medios de comunicación.
"Una afición organizada y cohesionada es una afición más fuerte, influyente y más respetada", señala la Federación de Peñas Herculanas, que también expresa su deseo de fomentar "la coordinación de actividades conjuntas, como desplazamientos, animación o eventos solidarios".
La Federación, a la que también se han sumado colectivos y asociaciones vinculadas al Hércules, se ha pronunciado sobre los incidentes del pasado sábado, cuando seguidores del equipo fueron desalojados de una grada, y garantiza que no tolerará "ningún avasallamiento" hacia los aficionados, ya que "cada desagravio a una peña será un desagravio a todas".
