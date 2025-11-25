Nace la Federación de Peñas Herculanas tras el éxodo en el Consejo Social

El abandono masivo del Consejo Social ha dado como resultado un órgano alternativo denominado Federación de Peñas Herculanas, que inicia su actividad agrupando a 18 colectivos de aficionados. Esta nueva entidad se ha dado a conocer a través de las redes sociales y ha destacado en su presentación que nace con el objetivo de "unir, representar y dar voz" a todas las peñas y asociaciones del club "bajo un mismo escudo, una misma voz y una misma pasión: el herculanismo".

Estrechar lazos

La agrupación afirma que pretende "estrechar lazos, trabajar de forma coordinada y fortalecer el papel de la afición como parte activa del herculanismo". Además, el colectivo se presenta como "canal de representación unificado" ante el club, las instituciones y los medios de comunicación.

"Una afición organizada y cohesionada es una afición más fuerte, influyente y más respetada", señala la Federación de Peñas Herculanas, que también expresa su deseo de fomentar "la coordinación de actividades conjuntas, como desplazamientos, animación o eventos solidarios".

La Federación, a la que también se han sumado colectivos y asociaciones vinculadas al Hércules, se ha pronunciado sobre los incidentes del pasado sábado, cuando seguidores del equipo fueron desalojados de una grada, y garantiza que no tolerará "ningún avasallamiento" hacia los aficionados, ya que "cada desagravio a una peña será un desagravio a todas".