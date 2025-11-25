La pesadilla del Hércules: tres de sus cuatro partidos a domicilio antes del parón

Últimos cuatro partidos antes de 2026. Cuatro citas que marcarán el verdadero devenir de un proyecto que, de momento, deambula por la competición sin la firmeza que se le debe exigir a un aspirante a campeón de liga. Cuatro envites que, sin ser transcendentales por la entidad de los rivales, decidirán si el nuevo rumbo en el banquillo llegó a tiempo... o demasiado tarde.

El Hércules afrontará cuatro fechas antes del parón de Navidad, y tres de ellas serán a domicilio. El equipo que ahora entrena Beto Company debe medirse con el Nàstic, en Tarragona; el Atlético Sanluqueño, en El Palmar; y con el Marbella en Puerto Banús. Tres salidas que, salvo la primera, no deberían asustar de no ser porque los blanquiazules tienen el reprochable «honor» de ser los peores de toda la Primera Federación jugando en campo ajeno.

Clasificación actual de los equipos del grupo 2 de Primera Federación como locales y como visitantes. / INFORMACIÓN

Un punto han sumado los alicantinos hasta la fecha en sus desplazamientos y, encima, necesitaron que el encuentro se prolongara más de 100 minutos para conseguirlo. Aquel tanto de Ben Hamed en el 101 prorrogó la estancia de Rubén Torrecilla en el banquillo y retrasó otras dos semanas la llegada del preparador valenciano.

Nadie firma peores números en la tercera categoría y solo un equipo, el filial de la Real Sociedad, en Segunda División, es peor que los alicantinos. Los donostiarras aún no han estrenado su casillero como visitantes (0 puntos) y, como el Hércules, se mantienen a flote gracias a su papel como locales. Tal y como sucedió el curso anterior, el Hércules vuelve a sobresalir en el Rico Pérez y a no plantar batalla lejos de Alicante. Encabezan el listado de puntos obtenidos en campo propio (16), cuatro más que el líder Atlético Madrileño.

Los blanquiazules han de medirse con Nàstic, Atlético Sanluqueño y Marbella antes de las vacaciones de Navidad lejos del Rico Pérez

En Primera División, el Osasuna casi calca la estadística herculana como forastero. Lleva un punto ganado, pero una derrota más, seis. Por suerte para el bloque de Beto, las tres citas que le restan antes de despedir 2025 no son frente a oponentes que se hayan mostrado inflexibles en su estadio. El Nàstic, su oponente más inmediato, ha caído tres veces como local (frente a Atleti B, Alcorcón y Sanluqeño). El resto de sus compromisos en el Nou Estadi de Tarragona han sido victorias (Algeciras, Eldense, Tarazona y Marbella).

Solo un encuentro en Alicante

Después visitará el Rico Pérez el Juventud Torremolinos, que ha sido capaz de sumar 9 puntos fuera de casa, y el año lo culminarán los alicantinos con dos salidas consecutivas, la primera en Sanlúcar de Barrameda, y la previa al parón liguero, en Marbella. Los malagueños solo han perdido una vez delante de su público (hace dos semanas, contra el Alcorcón), el resto dos victorias y tres empates.

Por su parte, los gaditanos, que solo han obtenido media docena de puntos ejerciendo como local, únicamente han sacado adelante un de los seis encuentros que han protagonizado en El Palmar. El resto, tres tablas y dos traspiés.

Presentación de Beto Company como entrenador del Hércules la semana pasada en presencia de Paco Peña, en Alicante. / Héctor Fuentes

Si el Hércules no es capaz de mejorar sus registros como visitante, entrará en 2026 con un déficit casi insalvable para ser campeón (y acceder de forma directa al fútbol profesional) y tendrá que realizar unos números de ensueño en la segunda vuelta para cerrar el ejercicio entre los cinco primeros y tener derecho a explorar la segunda vía, la del «play-off».

El debut victorioso de Beto dejó muchas dudas, pero apenas llevaba tres sesiones de trabajo con sus futbolistas. Ahora, frente a un enemigo más sólido que el colista Betis B, y en un entorno más hostil, mucho más exigente, se empezará a probar el verdadero alcance de la demora en la decisión de cesar a su antecesor.