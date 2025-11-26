La afición del Hércules se articula en una Federación de Peñas que aspira a crecer

La recién nacida Federación de Peñas Herculanas se ha presentado este martes en medio de la enésima disputa entre sectores de la afición y el club, así como la consecuente espantada del Consejo Social. Sin embargo, la nueva entidad no se ha creado como respuesta a los últimos acontecimientos. "Para nada tiene que ver con lo que pasó en el partido del sábado", ha aclarado el portavoz de la federación, Arturo Francisco. Su conformación ha sido fruto de un trabajo de varios meses, impulsado por peñas que deseaban poder organizarse y canalizar las propuestas de la masa social blanquiazul.

"Queríamos organizarnos mejor para los desplazamientos, eventos, tener un altavoz. Las peñas a veces organizan buses por su cuenta, siendo pocas personas es más difícil que si nos juntamos", ha detallado Francisco sobre la intención con la que esta iniciativa, que hoy es una realidad, fue cogiendo fuerza.

Aficionados del Hércules, durante la grabación del videoclip del tema de Funzo "Azul y blanco" / Pilar Cortés

Finalmente, las asociaciones que han dado a luz la federación son 18, una mayoría aplastante en el mapa social del Hércules. Además, otras dos peñas ya están discutiendo su incorporación. Por poner contexto, tras los últimos abandonos el Consejo Social tan solo está formado por 10 asociaciones. El portavoz de la Federación de Peñas Herculanas, no obstante, argumenta que ambas plataformas "son cosas diferentes, el Consejo Social es una herramienta de participación del club y nosotros somos una asociación independiente", enfatizando que tienen fines distintos.

La nueva entidad todavía no ha mantenido ningún contacto con la dirigencia del club

Además, considera que varias asociaciones ya estaban decididas a abandonar el Consejo Social incluso antes de los acontecimientos del sábado, sobre los que la federación sí tuvo un mensaje en su comunicado fundacional, donde aseguraron que un "desagravio a una peña será un desagravio a todas".

El próximo paso en la andadura de esta nueva plataforma es una reunión, que deberá celebrarse esta semana o la próxima. El espíritu de estos encuentros, asegura Francisco, es que estén abiertos a todos los herculanos. Confirma, por otra parte, que la entidad no ha mantenido todavía ningún contacto con la dirigencia del Hércules, y que en la reunión someterán a votación la posibilidad de que se inicie la interlocución con el club "en las próximas semanas".

Así nació la Federación

Las primeras conversaciones se produjeron entre El Bombo, Sueño Blanquiazul y Curva Sur. Una vez fueron sumando a otras peñas como Herculanos del Túria, Renacer Blanquiazul, Unidad Herculana, Macho Hércules, y alguna otra más. Una vez de acuerdo, estas entidades abrieron la propuesta a muchas peñas más, llegando a contactar con "el 90 % o 95 % de las asociaciones activas", según ha narrado Francisco.

"Hace mes y medio 17 peñas firmamos la adhesión a la federación, y solo quedamos a la espera de que se completase el papeleo del registro", relata el portavoz de la entidad, quien añade que la confirmación llegó el pasado viernes. "Con partido el sábado, la llegada del nuevo entrenador... Decidimos guardar la noticia hasta esta semana", ha explicado Francisco.

Con las 18 peñas actuales y la expectativa de que se unan pronto otras dos, quedarían tan solo "un par" de asociaciones activas por fuera de la Federación de Peñas Herculanas, según la estimación que hacen desde la propia directiva, que está encabezada por John Taylor, de la peña Herculanos del Turia, y tiene a Adrián López, de la peña El Chepa, como vicepresidente. Asimismo, cada una de las asociaciones tendrá un vocal en la Federación.

Resurgimiento blanquiazul

Este intento de articular y reunir a la afición herculana es consecuencia, en parte, del surgimiento de varias asociaciones nuevas y el rejuvenecimiento de otras más veteranas al calor de la temporada 2023-24 y el ascenso a Primera RFEF, cuando se fundaron o refundaron seis peñas. Si la iniciativa tiene éxito, romperá con la anomalía de que una masa social tan grande como la del club alicantino no cuente con una entidad que agrupe a sus peñas y represente a la afición.

La última vez que estuvo activa una entidad de este tipo fue entre 2011 y 2013, con la Asociación de Agrupaciones Herculanas (AAH), presidida por José Alcaraz y posteriormente por Israel Gómez. En aquel momento, la AAH no logró la adhesión de todas las peñas.