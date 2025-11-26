Jorge Galvañ renueva con el Hércules hasta 2028
El club garantiza el futuro blanquiazul del canterano, que se ha ganado un lugar en el primer equipo durante la actual temporada
El Hércules CF ha comunicado que alcanzó un acuerdo con Jorge Galvañ para renovar su contrato hasta 2028. Por tanto, el lateral derecho continuará defendiendo la camiseta blanquiazul durante tres temporadas más.
Herculano de cuna, Galvañ llegó al club blanquiazul siendo benjamín, con tan solo 8 años. Tras regresar al Rico Pérez en 2022, debutó con el primer equipo en 2023 y consiguió mantenerse en la dinámica del vestuario de Rubén Torrecilla, aunque con muy escasos minutos.
"Salto adelante"
Durante el último verano, el entonces entrenador e incluso el secretario técnico, Paco Peña, llegaron a destacar el "salto adelante" que había dado el canterano y le auguraban un mayor protagonismo en el equipo.
En la actual temporada ha suplido la baja de Samu Vázquez en el carril derecho y ha mostrado su mejor rendimiento, con 9 partidos disputados y 2 goles en su casilla, «mostrando solidez defensiva, profundidad y un crecimiento continuo que lo convierten en una apuesta firme de la entidad», según se lee en el comunicado del club.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Tribunal Supremo lo confirma: los pensionistas de incapacidad permanente pueden cobrar este subsidio
- La ilusión de la Navidad se apaga en las nuevas calles iluminadas de Alicante
- Juanma Lorente, abogado laborista: 'Te pagan las vacaciones, te dan de baja y crees que estás fuera de la empresa
- Fallece el exconcejal de Vía Pública y portavoz del PP con Mercedes Alonso en Elche Manuel Rodríguez a los 51 años
- ¿Cuánto cobra el alcalde de tu municipio? Estos son los sueldos de los regidores de la provincia de Alicante
- La Seguridad Social cambia el complemento de pensión por hijo y estos serán ahora los requisitos
- El policía local de Torrevieja que presuntamente roba comida y bebida de sus compañeros
- El Tote más emotivo vuelve al Rico Pérez: 'Hay que aparcar las diferencias por Delibasic...