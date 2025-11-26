Jorge Galvañ renueva con el Hércules hasta 2028

El Hércules CF ha comunicado que alcanzó un acuerdo con Jorge Galvañ para renovar su contrato hasta 2028. Por tanto, el lateral derecho continuará defendiendo la camiseta blanquiazul durante tres temporadas más.

Herculano de cuna, Galvañ llegó al club blanquiazul siendo benjamín, con tan solo 8 años. Tras regresar al Rico Pérez en 2022, debutó con el primer equipo en 2023 y consiguió mantenerse en la dinámica del vestuario de Rubén Torrecilla, aunque con muy escasos minutos.

"Salto adelante"

Durante el último verano, el entonces entrenador e incluso el secretario técnico, Paco Peña, llegaron a destacar el "salto adelante" que había dado el canterano y le auguraban un mayor protagonismo en el equipo.

En la actual temporada ha suplido la baja de Samu Vázquez en el carril derecho y ha mostrado su mejor rendimiento, con 9 partidos disputados y 2 goles en su casilla, «mostrando solidez defensiva, profundidad y un crecimiento continuo que lo convierten en una apuesta firme de la entidad», según se lee en el comunicado del club.