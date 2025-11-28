Beto, sobre el Nàstic-Hércules: "Será un partido fantástico"

Once días al frente del equipo. Mucho por hacer e implementar. Acabar con tres años de torrecillismo no es fácil, pero Beto Company está metido de lleno en esa tarea, la de lograr que el Hércules pueda ser dominante también lejos de Alicante. Su primera salida, un hueso duro: Gimnàstic de Tarragona. El objetivo está claro: "volver con los tres puntos". Decirlo es fácil, casi obligatorio. Pero para lograrlo tendrán que cambiar muchas cosas con respecto a la etapa anterior.

Desde marzo llevan los blanquiazules sin ganar a domicilio. Este curso, solo un punto, salvado en Antequera en el minuto 101. Pobre bagaje para estar arriba, así que faena tiene el sustituto de Rubén Torrecilla. "Nos enfrentamos dos muy buenos equipos que vamos a estar arriba al final de temporada, seguro. Será un enfrentamiento duro, pero un partido fantástico. Ellos parten con un poco de ventaja por el tránsito tras el cambio en el banquillo, que lo hicieron antes que nosotros y lo llevan más avanzado, pero presiento que habrá mucha energía en el césped, en el estadio. Necesitamos que la personalidad que demostramos en el Rico Pérez también se vea lejos de Alicante", desea Beto Company.

Nico Espinosa, durante una sesión de trabajo en Fontcalent esta misma semana. / Álvaro Egea / HCF

"Cada encuentro fuera es una oportunidad perfecta para escalar en la clasificación, para sumar de tres en tres", anhela el preparador, que advierte de que solo Oriol Soldevila, Roger Colomina y Richie Dapaah, lesionados, tienen imposible jugar el domingo en el Nou Estadi. De Nico Espinosa, que sigue con su readaptación al grupo y a la competición, subrayó su excelente ritmo de trabajo, aunque insistió que con el capitán "hay que seguir siendo cauto porque ha estado mucho tiempo parado y es fácil sobrecargarle si no vamos con mucho cuidado".

Nuevo modelo

"Nuestro objetivo es explotar al máximo las capacidades de los futbolistas de que disponemos, que son buenísimos. Lo intuíamos antes de venir, pero trabajando con ellos se han confirmado nuestras mejores expectativas. Pero queremos cambiar cosas y ese es un proceso complejo que hay que saber hacer al mismo tiempo que el equipo compite. La clave es darles el máximo de información útil, fácil de asimilar, para que ellos tengan las herramientas necesarias y sepan exactamente qué queremos de ellos", describe el técnico blanquiazul

"El final siempre es el mismo: ganar. Pero debemos averiguar cuál es el camino más fácil, el que mejor encaja entre cómo nosotros queremos jugar y los futbolistas que lo tienen que llevar a la práctica. Y eso lleva un tiempo, pero no vamos a pensar en que esto es mejor hacerlo en otro momento. Es lo que nos toca. Estamos encantados de que sea así y vamos a intentar que el proceso no afecte a nuestro rendimiento en los días de partido", aclara Beto.

"El vestuario es increíble, el grupo muestra una predisposición al trabajo tremenda. Tienen un día a día fantástico. Me gustaría que todo el mundo pudiera verlo porque eso ayudaría a cambiar algunas concepciones que se tiene de algunos jugadores. Todo el mundo da el 100%, nadie se deja nada y eso es lo principal siempre", sustancia el entrenador valenciano (criado futbolísticamente en Catalunya), aunque sin dar nombres, dejando claro que no es ajeno a la impresión (para él equivocada) que tiene la grada de algunos de sus hombres.

Datos de rendimiento de los futbolistas del Hércules en la victoria sobre el Betis B en Alicante. / HCF

El plan inicial en Tarragona no distará mucho del mostrado durante el debut del nuevo entrenador blanquiazul, que se saldó con triunfo sobre el filial verdiblanco... a pesar del difícil arranque local. "Intuimos que nos plantearán una presión alta como el sábado pasado la del Betis B. Lo sabemos y hemos trabajado para que no nos afecte tanto como ese día, que nos costó sortearla en el primer tramo del partido. Estamos mejor ahora, hemos trabajado más, así que confío en que no se repita lo de ese primer cuarto de hora del otro día", aventuró Company.

Máxima exigencia

Beto, que creció viendo al Hércules "en Primera División, o como poco en Segunda cuando no le iban bien las cosas", sabe que Alicante es un marco complicado para cualquiera que asuma el reto que él ha asumido. "Todas las plazas de Primera son muy exigentes y esta lo es. Sabemos que hay presión. Lo sabíamos antes de venir porque lo hemos visto siempre desde fuera. Pero no encanta estar aquí. Si nos va bien, nos van a llevar en volandas, y si no es así, nos matarán y nos pegarán por todos lados", bromea el preparador, que no conoce la derrota frente a su rival del domingo.

"Les he ganado dos veces como entrenador y empaté siendo segundo de Ferran Costa, así que espero que esa racha se mantenga porque lo que buscamos allí es un +3. Nuestro objetivo es crear un volumen alto de ocasiones, de ventajas, de llegadas de calidad con cuantos más hombres, mejor, porque eso nos da muchas más opciones en caso de segundas jugadas. No queremos subir a lo loco. Es mejor menos y bien, que mucho y mal porque eso generalmente acaba mala manera", resume Beto Company.

Obsesión cero... con los delanteros

Que el Hércules solo haya sumado un gol entre sus dos delanteros centro en trece jornadas, el que logró de penalti Slavy la semana pasada, como anteriormente a Torrecilla, no es algo que preocupe a su sustituto "Tenemos dos delanterazos. Son buenísimos. El gol muchas veces es fruto de la casualidad, de estar en el sitio. Muchas veces lo haces todo bien, ayudas en todo, eres muy útil al grupo, pero no marcas. Y otras, en las que estás peor en lo colectivo, te cae una y la enchufas", recuerda: "Son rachas y todas empiezan y acaban, las buenas y las malas".

"Nosotros queremos conseguir darles la ocasión de que les lleguen los balones, de crearles ese espacio para poder marcar. Pero no dudamos de ninguno. Slavy y Fran Sol trabajan increíble, son dos delanteros muy buenos y su actitud, desde que estoy aquí, está siendo descomunal, así que cero preocupado con su situación. Van a marcar, seguro", pronostica antes de aclarar, eso sí, que, de momento, su idea no es alinearlos juntos de inicio... "aunque yo nunca me cierro la puerta a nada".