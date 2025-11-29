Alessandro Blazic estrenará su contrato en el Nàstic-Hércules

Cambio de cromo en el capítulo de futbolistas en formación del Hércules. El guardameta Marcos Mompeán se integrará en la rutina del filial para seguir avanzando en su desarrollo y su lugar en el primer equipo (y las convocatorias) lo ocupará a partir de ahora Alessandro Blazic, que estaba sin trabajo y también dispone de condición sub-23. El portero, con doble nacionalidad, eslovena y alemana, ha superado el periodo de prueba tras un mes en Alicante y firma contrato, por lo que será blanquiazul de pleno derecho las tres próximas campañas.

El conjunto alicantino ha formalizado su alta en la competición este sábado por lo que estrenará en el desplazamiento a Tarragona su nuevo vínculo laboral gracias a haberse quedado en paro antes de que se cerrara la ventana de contrataciones del último mercado de fichajes después de no lograr hacerse un hueco en el Colonia, el club de su ciudad, al que estaba ligado deportivamente como integrante de su segundo equipo.

Blazic (Colonia, 2006), disputó la temporada pasada 20 partidos con el filial colonés, encajó 23 goles y dejó su puerta a cero en siete ocasiones. Ha sido internacional en las categorías inferiores de Alemania y, por su juventud, el pasado año aceptó ir convocado con Eslovenia sub-19, con la que ya ha disputado dos partidos aprovechando su doble pasaporte.

Los informes del Hércules dicen que Blazic, uno más en la rutina de trabajo desde la llegada de Beto Company, es "un arquero con proyección, seguridad y un amplio recorrido formativo en el fútbol europeo. Se trata de un portero ágil, con buena capacidad de blocaje, sobresaliente en la defensa del área y con solvencia en el juego aéreo". Son estas cualidades las que le convierten desde ahora en el sustituto de Carlos Abad.

La comisión deportiva entiende que Mompeán debe disponer de minutos de más peso, circunstancia imposible en el primer equipo porque la presencia del tinerfeño en las alineaciones es innegociable por el excelente rendimiento que está ofreciendo desde su llegada. Para evitar repetir lo sucedido con Nando Almodóvar, que decidió salir para ganar experiencia bajo palos, el joven portero empezará a competir con el filial en Tercera RFEF, algo que ya advirtió Rubén Torrecilla que había que hacer porque él le veía aún inmaduro para el primer equipo.

Beto coincide con esta valoración, así que Alessandro Blazic será desde este mismo sábado quien se encargue de cubrir una posible ausencia del canario sin que eso impida a Momepeán seguir participando, cuando se estime necesario, en las sesiones de trabajo del primer equipo a las órdenes del preparador valenciano. Al mismo tiempo sigue esperando la resolución de la FIFA para dar de alta al cntrocampista Mehdi Puch.