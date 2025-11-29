Andrej Delibasic honra a su padre en la despedida del Rico Pérez al 23 del Hércules

Más de un millar de aficionados han arropado este sábado en el estadio Rico Pérez a la familia de Andrija Delibasic con motivo del encuentro amistoso disputado entre una selección de amigos del jugador balcánico, fallecido el pasado mes de marzo, y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

El internacional montenegrino, fallecido a los 43 años víctima de un tumor cerebral, militó además de en el Hércules —con el que marcó 20 goles y logró un ascenso a Primera— en la Real Sociedad, Mallorca y Rayo Vallecano, dejando una profunda huella en todos los clubes. El encuentro, a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), ha contado con la presencia de la mujer de Delibasic y de su hijo, Andrej, quien ha tenido la ocasión de disputar unos minutos, protagonizando uno de los momentos más emotivos de la jornada.

El hijo de Delibasic ha saltado al campo en sustitución de Tote, uno de los impulsores del encuentro e ídolo de la afición herculana, recibiendo una gran ovación. Fue a los 50 minutos. El excapitán blanquiazul señalí al pequeño. Fue hasta él. Le abrazó, le besó, le dejó sus botas, y le invitó a honrar a su padre desde dentro, en el coliseo, jugando al lado de algunos de sus excompañeros en aquel ascenso de 2010, el último del club a Primera División.

El homenaje a Delibasic en el Rico Pérez, en imágenes / Matías Segarra

Poco después, Andrej, delantero, con el 23 a la espalda, ha tenido la oportunidad de lanzar un penalti, cedido por Javier Portillo, en ese momento el nueve del Hércules, para anotar un gol con el que rendir tributo a su progenitor. Carrera corta, engaño, golpeo tenso y nada que hacer Balbuena.

Antes del partido, la mujer y los dos pequeños del exjugador recibieron numerosos obsequios, como una placa conmemorativa, un ramo de flores, una camiseta con el dorsal 23 —el que lució Delibasic durante su etapa en el Hércules— y ejemplares del libro sobre los 50 años de historia del Rico Pérez.

El partido ha finalizado con victoria de los veteranos del sindicato de jugadores por 1-2. La selección de AFE, dirigida por José Antonio Camacho, ha formado con Bizzarri; Ortiz, Baroja, Pelegrín, Molinero; Movilla, Rivera, Perea, David López, Aganzo y Víctor. También jugaron Balbuena, Robles, Cañadas, Jandro, Torres y Míchel.

El equipo de Amigos de Delibasic, integrado en su mayoría por excompañeros del montenegrino en el Hércules, ha formado con Calatayud; Ruz, Pamarot, Jorge Alonso, Peña; Jorge López, Raúl Ruiz, Cristian Hidalgo, Tote, Piti y Portillo. También jugaron Celso, Rufete, Pepe Ferrándiz y Andrej Delibasic.

Baroja y Perea marcaron por AFE, mientras que Andrej Delibasic anotó por el conjunto de los Amigos del exjugador montenegrino.