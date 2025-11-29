Nàstic-Hércules: Librarse de la tortura visitante en Tarragona

El Hércules pone a prueba este domingo las buenas sensaciones y expectativas que ha generado la llegada al banquillo de Beto Company con un exigente duelo en el Nou Estadi Costa Daurada ante un hueso duro, el Nàstic. Lo hace, además, lejos de Alicante, en Tarragona (16:00 horas, À Punt), donde el equipo alicantino buscará su primer triunfo del curso como visitante desde el pasado marzo.

El entrenador valenciano debutó con un plácido triunfo en Alicante ante el filial del Betis, pero la gran asignatura pendiente del Hércules está en los desplazamientos, ya que acumula 11 salidas consecutivas entre el pasado curso y el actual sin lograr la victoria, nueve de ellas saldadas con derrota. Beto no cree en las estadísticas y ha lanzado esta semana un mensaje ambicioso, al afirmar que no se conforma con un punto en uno de los campos más exigentes del campeonato.

Lista de convocados por Beto Company para el Nàstic-Hércules que se juega en Tarragona. / HCF

El preparador blanquiazul asume que solo sumando de tres en tres el Hércules podrá remontar en la tabla y meterse de lleno en la pelea por el ascenso. El conjunto alicantino «solo» tiene para este envite las bajas de Richie Dapaah, Oriol Soldevila y Roger Colomina, los tres lesionados de larga duración.

El capitán Nico Espinosa, tras reaparecer la pasada jornada, ya está en condiciones de ser titular, si bien el entrenador pidió «paciencia y prudencia» con un jugador muy castigado por las lesiones, por lo que aguardará su turno en el banquillo. Lo natural será que repita la alineación que doblegó al filial verdiblanco con la única duda de si da entrada en la zaga a Nacho Monsalve formando dupla con Rentero en el centro de la zaga. El resto se mantendría. Fran Sol y Carlos Rojas regresan a la lista después de haber cumplido el partido de suspensión la semana pasada.

Nuevo portero

Antes de viajar, el club comunicó el alta federativa del guardameta germano-esloveno Alessandro Blazic, formado en las categorías inferiores del Colonia, que estaba a prueba desde mediados de octubre. El cancerbero, de 19 años, adquirido en propiedad por lo que resta de temporada y dos más, ha sido internacional en categorías inferiores tanto con Alemania como con Eslovenia.

La comisión deportiva, a través de un comunicado, define a su nuevo fichaje como un portero «ágil, con buena capacidad de blocaje, sobresaliente en la defensa del área y con solvencia en el juego aéreo».

Con su llegada, se refuerza la plantilla «con juventud, ambición y futuro, apostando por un perfil que encaja en las exigencias del proyecto» mientras sigue esperando el ok de la FIFA para poder inscribir al centrocampista francés Mehdi Puch.