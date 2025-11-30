Beto, entrenador del Hércules: "Estamos en un proceso continuo de mejora"

Primer duelo a domicilio del Hércules con Beto Company a los mandos y el conjunto alicantino ha saldado el compromiso con un empate de mérito ante el Nàstic de Tarragona. Tras el partido, el técnico valenciano no ha podido esconder su sonrisa. "Estoy sonriente porque no nos hemos muerto de un infarto ahí abajo. Veníamos a por los tres puntos y en la primera parte nos ha faltado mucho. Es error mío, ya no solo de plan de partido, sino de plan de semana. En el momento en el que un equipo es agresivo y la afición le lleva en volandas, es necesario buscarle los espacios. Estamos en crecimiento, nos pueden pasar estas cosas".

"No nos podemos quedar solo con el resultado" Beto Company — Entrenador del Hércules

Durante gran parte del encuentro, el Hércules contó con superioridad numérica y Beto ha destacado lo siguiente. "La expulsión viene por esta insistencia, si no apretamos, no hubiésemos conseguido la superioridad numérica. El equipo nunca ha pensado que iba a perder el partido y ha ido a por todo. Se ha visto un grupo que ha tenido ocasiones incluso para ganar. He visto caras de disconformidad, hemos sacado un punto ante un gran equipo".

"El Nàstic ha apretado y con el ambiente que había se han ido creciendo. Hemos tenido momentos de dudas, pero lo hemos podido solventar en la segunda parte para sumar un punto. Siempre estaremos en un proceso de mejora continua. En todas las victorias no todo es positivo y en todas las derrotas no todo es negativo. No nos podemos quedar solo con el resultado, vamos a poner el foco en todo lo que podamos mejorar", pensaba.

El VAR, como no podía ser de otra forma, hizo acto de presencia en el Nou Estadi Costa Daurada. Primero se le anuló un gol a Fran Sol y, posteriormente, pudo ver puerta, pero no sin revisión. "Es complejo para nosotros y para los futbolistas, pero sobre todo para los árbitros. A veces las tomas no son buenas, son situaciones difíciles. Todo tiene margen de mejora".

Sobre la expulsión de Samu Vázquez, Beto ha reconocido que no la había visto, pero entiende que si el colegiado piensa que es tarjeta roja, toca asumirlo. Respecto al Nàstic, ha opinado lo siguiente. "Me ha gustado porque ha recuperado la energía que siempre tenía en casa. Su entrenador tiene mucha experiencia y es un técnico magnífico, estoy convencido de que sacará el mejor nivel. Nàstic y Hércules tienen muchas semejanzas, estamos con ciertas necesidades y con ganas de volver al fútbol profesional".

"Debemos valorar a los delanteros, no solo con los goles, sino con el trabajo que nos dan. Cuando uno lleva jornadas sin marcar carga con la mochila de la responsabilidad. Tenemos dos magníficos delanteros, estaba convencido de que los goles iban a llegar, porque tienen calidad y porque siempre han marcado goles. Entiendo que era una cuestión emocional y dándole las máximas herramientas, en dos jornadas tenemos tres goles, dos de Slavy y uno de Fran. Slavy está muy suelto y Fran se ha quitado un peso de encima que no le corresponde al 100%, pero que va muy relacionado", sentenciaba.