El Hércules rescata un punto de oro en Tarragona (2-2)

El Hércules de Beto Company se enfrentaba a su asignatura pendiente de la temporada: puntuar fuera de casa. Repetía once el valenciano para enfrentarse al Nàstic de Tarragona: Carlos Abad, Samu, Bolo, Rentero, Javi Jiménez, Mangada, Ben Hamed, Aranda, Jeremy y Slavy.

La primera media hora del Hércules ha sido nefasta. Un mal penalti de Bolo le ha costado el primer gol a los blanquiazules que no han podido no reaccionar y han encajado el segundo tanto en una gran jugada de Jaume Jardí. Cuando peor estaba el Hércules, un avispado Rentero ha conseguido forzar la doble amarilla de Álex Giménez y, posteriormente, un penalti en el que Slavy ha cazado el rebote tras fallarlo para recortar distancias.

En la segunda parte, el Hércules ha salido a tumba abierta a por el empate. Beto ha sacado a Fran Sol para jugar con dos delanteros y le ha salido bien la jugada, pues el delantero madrileño ha cazado un balón en el área para empatar el partido y estrenarse con la blanquiazul tras 14 jornadas de sequía goleadora y tras un gol anulado minutos antes del empate.

Pero no todo ha ido a pedir de boca, y una desafortunada entrada de Samu le ha costado la roja directa. Esta vez se ha visto a un mejor Hércules en el 10vs10 y un pacto de no agresión entre ambos equipos ha sellado el empate final.

Beto aprueba raspado en su debut fuera de casa consiguiendo puntuar frente a un rival duro que le había puesto el partido cuesta arriba. Debe mejorar mucho el Hércules en el 11vs11 fuera de casa si quiere aspirar a algo en esta clase de partidos.