El parto del Hércules: nueve meses sin ganar a domicilio

Nueve meses penando lejos de Alicante, un embarazo problemático, de alto riesgo, aunque, por fin, se atisba un gramo de alivio. A Beto Company le ha costado mucho menos que a Rubén Torrecilla puntuar en campo ajeno. En su primera salida ha cosechado un empate. Su antecesor precisó de cinco intentos para lograr lo mismo... y lo hizo después de enlazar cuatro derrotas. Es verdad que el logro del preparador valenciano tiene matices, comillas gruesas, y que la puesta en escena en Tarragona, siendo diferente en la forma, calcó el fondo habitual con un 2-0 en contra a los 25 minutos. Los malos hábitos, como el sentimiento de culpa judeocristiano, cuesta borrarlos, pero en algún momento hay que empezar.

El consuelo para quienes observaron el duelo del Nou Estadi Costa Daurada fue comprobar que existía un plan, que se leyó bien el favor de Álex Jiménez, que tácticamente se supo aprovechar la ventaja tras la expulsión en una coyuntura muy adversa. El Hércules, con uno más, fue muy superior a su oponente hasta que una pésima decisión de Samu Vázquez a 9 minutos del final volvió a equilibrar las fuerzas y los dos contendientes dieron por bueno el reparto de puntos.

El conjunto blanquiazul no ha vuelto a festejar una victoria desde aquel lejano 9 de marzo en el que fue capaz de doblegar al Alcoyano en la montaña. En realidad fue un espejismo, porque en las once jornadas que le restaban para cerrar el curso firmó unos números calamitosos, una estadística lesiva que ha tenido continuidad en el comienzo del siguiente y que ha acabado provocando el cambio en el banquillo con más retraso del que dictaba la matemática.

El Hércules ha recibido 13 goles en sus siete salidas. No ha sido capaz de mantener su portería a cero lejos del Rico Pérez y únicamente ha celebrado media docena de tantos. El déficit es evidente y urge voltearlo porque, de lo contrario, los problemas para acabar entre los cinco primeros el campeonato serán muchos y las probabilidades de éxito bastante pocas.

12 desplazamientos

Desde ese triunfo en el derbi del Collao, el conjunto alicantino ha protagonizado 12 desplazamientos. En nueve de ellos no ha sumado ningún punto y en tres, su fútbol solo le ha dado para empatar. El conformismo con el que afrontaba cada salida, la falta de alternativas, de base táctica para no verse obligado a jugar siempre a merced del adversario, se hacía demasiado latente a domicilio. Company quiere cambiar eso, pero para lograrlo también precisará de una mejora en la ejecución del plan inicial, que, de momento, tiene fisuras.

La salida de la pelota gobernada desde atrás está provocando más desastres que beneficios cuando las fuerzas de los dos bloques están igualadas, es decir, en el inicio. Después, el sufrimiento disminuye y la fortaleza crece desde la posesión. Dos citas ligueras, diez sesiones de trabajo y cuatro puntos de seis posibles. El botín es bueno, puede que ilusionante, pero queda bastante trabajo por hacer dado que lo que pretende el preparador valenciano es dotar al proyecto de una forma diametralmente opuesta de entender e interpretar el juego.

Son nueve meses de sequía en campo ajeno, de penurias y sonrojos, pero si no es capaz de revertirlo en las dos últimas salidas antes de dar carpetazo a 2025, en Sanlúcar de Barrameda y Puerto Banús, el deshonroso récord llegará hasta los diez meses porque 2026 comenzará en el Rico Pérez, con la visita del Sabadell a Alicante el primer fin de semana de enero, y no será hasta el siguiente, el de los días 10 y el 11 , que los blanquiazules no volverán a subirse al autocar. El destino será Murcia, donde el cuadro grana ha conseguido que el reemplazo en el banquillo haya dado rédito inmediato.

Clasificación del grupo 2 de Primera RFEF tras la jornada 14 / RFEF

Desde la contratación de Adrián Colunga, los pimentoneros han pasado de estar en zona de descenso a ocupar la quinta posición. Ha dirigido al equipo en cinco fechas con un resultado extraordinario: cuatro victorias y un empate. El Hércules está ahora en ese lance, el de tratar de aprovechar la inercia positiva que se persigue con las destituciones, pero en su caso el paso se dio más tarde. Si Beto cierra 2025 en buena dinámica –le quedan tres duelos contra rivales andaluces (Torremolinos, Atlético Sanluqueño y Marbella)–, igual que ahora sucede en Murcia, todo el mundo en Alicante mirará al futuro con otros ojos.