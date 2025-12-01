El Hércules y la Policía, contra el acoso y el mal uso de las redes

La Fundación Hércules, responsable del fútbol base del club alicantino, y la Policía Nacional organizarán el próximo 15 de diciembre una jornada formativa dirigida a los jugadores y las jugadoras de la cantera y a sus respectivas familias para aprender a identificar los signos del ciberacoso, promover el uso responsable de las redes sociales y exponer los riesgos para los menores de edad asociados a Internet.

La iniciativa, impulsada por la entidad en colaboración con la Brigada de Participación Ciudadana de la Policía Nacional, pretende ofrecer a los jóvenes futbolistas y a sus padres y madres una formación integral que vaya más allá del ámbito estrictamente deportivo.

La jornada se dividirá en dos franjas de edad —de 5 a 11 años y de 12 a 18— y se celebrará en el Salón de Actos del Hogar Provincial, según informó el Hércules.

Los jugadores podrán asistir acompañados de sus progenitores, tutores y familiares, que también tendrán ocasión de conocer el despliegue de la unidad de drones que emplean los cuerpos y fuerzas de seguridad y participar en diversas actividades preparadas para divulgar a través de esta jornada el servicio que prestan a la ciudadanía y su importancia capital.

Con este tipo de iniciativas, la Fundación Hércules Club de Fútbol reafirma, según un comunicado, su compromiso con "la formación, la seguridad y el desarrollo personal" de los jugadores y jugadoras de su cantera, "consolidando su apuesta por el crecimiento educativo y humano".

Horario de la jornada

17:00 ► Convocatoria grupo 5-11 años.

► Convocatoria grupo 5-11 años. 17:15 a 18:00 ► Zona acotada en parking (vehículos de la Policía Nacional y Unidad de Medios Aéreos -Drones).

► Zona acotada en parking (vehículos de la Policía Nacional y Unidad de Medios Aéreos -Drones). 17:45 ► Inicio del acto de presentación institucional.

► Inicio del acto de presentación institucional. 18:00 a 19:00 ► Charla de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana (grupo 5-11 años).

► Charla de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana (grupo 5-11 años). 18:30 ► Convocatoria grupo 12-18 años.

► Convocatoria grupo 12-18 años. 19:30 a 20:30 ► Charla de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana (grupo 12-18 años).

► Charla de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana (grupo 12-18 años). 20:45 ► Clausura del acto.

Tres andaluces para cerrar 2025

El Hércules completará el año con tres enfrentamientos contra clubes de Andalucía:, Juventud Torremolinos, Atlético Sanluqueño y Marbella. La mejora de sensaciones y resultados desde el relevo en banquillo, abrirá la serie este sábado con un encuentro ante un recién ascendido, rival con el que comparte puntuación, y al que nunca antes se ha enfrentado a lo largo de su historia.

Jeremy de León y CArlos MAngada se felicitan dentro de la cancha durante un partido del Hércules. / Alex Domínguez

El Hércules, tras sumar cuatro puntos de los últimos seis, pretende mantener la buena dinámica en el estadio Rico Pérez, donde ha ganado sus últimos cuatro compromisos. El siguiente domingo, el conjunto de Beto Company visitará al Atlético Sanluqueño, situado en la zona de descenso, y ante el que los blanquiazules intentarán poner fin a su imposibilidad de ganar a domicilio.

Los alicantinos disputarán su último encuentro de liga antes de las vacaciones de Navidad el 20 de diciembre, con el desplazamiento a Puerto Banús para medirse con el Marbella, otro de los proyectos que ahora ocupa plaza de descenso. Encadenar una buena racha de resultados en el desenlace de 2025, permitiría al Hércules entrar en 2026 muy cerca del objetivo que se marcó al comienzo del curso.

Además, sería muy positivo para poder afrontar con una mínima calma el exigente arranque del nuevo año, en el que al equipo blanquiazul le esperan rivales de su liga como Sabadell o Murcia.