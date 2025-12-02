Análisis | ¿La casualidad? de los goles de los dos delanteros del Hércules

Casi nada ocurre por casualidad. Muy pocas cosas. Y las que sí, seguramente se plieguen a una realidad tangible, al entorno en el que se producen. Catorce jornadas han hecho falta para que los dos delanteros centro del Hércules marcaran el mismo día, en un mismo partido. Desde hace casi un año que no ocurría, y fue en una goleada cómoda contra el filial del Betis en el Rico Pérez: Romera metió el primero a los doce minutos y Coscia cerró el marcador desde el punto de penalti (5-1).

Las probabilidades que algo así sucediera eran menos con el anterior entrenador, poco favorable a reunir a sus dos «nueves» en el mismo momento de juego, normalmente sustituía a uno por el otro. De hecho, el argentino fue quien remplazó en el minuto 66 al «delantero top de la categoría», el que cerró su paso por Alicante con 4 dianas. Después de aquello, nunca más se volvió a repetir.

Desde el pasado 12 de enero, coincidiendo con la goleada en Alicante al filial verdiblanco, que no marcaban el mismo día dos delanteros centro blanquiazules

Este curso, el segundo en Primera RFEF de Rubén Torrecilla, pasaron doce jornadas sin que ninguno de los dos puntales ofensivos del Hércules viera portería. En realidad, es que no estaban ni cerca. Mucho esfuerzo en pos de la contención, pero siempre aislados a la hora de atacar, peleando balones de espaldas, a menudo sin nadie con quien asociarse, corriendo de un lado a otro sin tener contacto con la pelota durante la mayoría de minutos.

Despedida de Rubén Torrecilla 48 horas después de su cese como entrenador del Hércules. / Héctor Fuentes

La apuesta por el fútbol directo del preparador cacereño, que debería favorecer los remates, no tenía nada de eso. Los extremos tiraban más veces a portería que los delanteros centro y esa anomalía táctica la pagó el equipo con una estadística lamentable que rayaba en lo ridículo cuando tocaba jugar fuera de casa.

En Segunda RFEF era otra cosa, otro nivel, había menos exigencia, podías equivocarte de manera recurrente y aun así ganar. O estar a nueve puntos del líder a falta de siete jornadas y acabar siendo campeón. En la cuarta categoría, los dos nueves de Torrecilla sí que celebraron goles en la misma contienda. Mendes y Coscia lo hicieron en tres ocasiones. Después, con el salto, todo se torció.

Concepto asociativo

Al Hércules de Beto le queda mucho trecho para poder llegar a ser algo parecido a un equipo temible. Está en una fase embrionaria de la implantación un sistema combinativo eficaz, que no haga al bloque empezar los partidos en el filo de la navaja, jugando a la ruleta rusa en cada inicio de ataque. Es probable que no lo logre antes del parón, pero al menos ha podido cambiarle la cara a los dos puntas, incluirlos en la circulación, permitirles jugar cerca de área, actuar más de cara que de espaldas, ser sustento en la acción ofensiva y aportar definición.

Salavy se reivindica después de marcar en el Rico Pérez de penalti y estrenarse como goleador. / Alex Domínguez

En el fútbol directo eso debería ser más fácil, pero no, ha tenido que surgir otro modelo, uno con más ambición, uno que no arrincone el fin último de este deporte: llegar al área contraria con superioridad, con más de un hombre, con algo más que disparos desde fuera del área, la mayoría excesivamente alejados que el técnico extremeño computaba como «ocasiones muy claras».

Asociar el cambio en el banquillo a la progresión de goles sumados por los delanteros, tres en dos partidos, que han dado cuatro puntos de seis posibles, sonaría ventajista, seguro que precipitado y fundamentalmente erróneo, pero tejer un espacio en el que los «nueves» puedan ser útiles, integrarlos en el juego, no convertirlos en mástiles solitarios siempre contribuye a que ellos desarrollen sus capacidades.

Fran Sol se golpea el pecho y el escudo después de marcar su primer tanto oficial con el Hércules. / LUIS DE MIGUEL

Fran Sol, en su primer partido a las órdenes del nuevo técnico marcó dos goles, pero le anularon uno sin razón aparente. Slavy acumula más remates a portería en dos jornadas que en las doce anteriores y eso no puede ser casualidad, no surge de la improvisación, normalmente obedece a una estrategia, una que pone el foco en el valor de la pelota.