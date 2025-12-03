La sorpresa acecha al nuevo Hércules

Este Hércules parte hacia un nuevo rumbo desde hace poco más de dos semanas. La llegada de Beto Company al banquillo del conjunto blanquiazul parece haber revitalizado los ánimos y las esperanzas depositadas en un grupo de futbolistas que unos meses atrás no hacía más que ilusionar. El arranque del técnico valenciano no es para nada malo, con una victoria y un empate en los dos primeros partidos y, mientras que el Rico Pérez sigue siendo un fortín, la primera victoria fuera de casa parece estar cada vez más cerca.

Se ha cambiado un fútbol directo por otro basado en el toque y el buen trato del esférico. Tras el empate ante el Nàstic, son tres compromisos los que restan antes del parón de Navidad y el primero, el de este sábado, trae incluida una variable envenenada, la sorpresa.

Los jugadores del Hércules observan como Samu Vázquez está tendido en el suelo. / Alex Domínguez

El Juventud Torremolinos visitará el Rico Pérez este próximo sábado a las 16:00 en un duelo correspondiente a la jornada 15 del grupo 2 de Primera RFEF. Será la primera vez que el conjunto malagueño visite el feudo blanquiazul, por lo que, para el público general, puede ser un rival un poco desconocido. Nada más lejos de la realidad, el conjunto dirigido por Antonio Calderón se está erigiendo como una revelación en la categoría y no está pagando cara la inexperiencia en su primer año en la categoría de bronce del fútbol español.

A día de hoy y hasta el próximo sábado, Torremolinos y Hércules están empatados a 18 puntos en la clasificación, pero con el conjunto andaluz un puesto por arriba gracias a los goles a favor. Los chicos de Antonio Calderón hicieron historia el año pasado tras ascender de Segunda a Primera RFEF quedando campeones del grupo 4 gracias a un tropiezo de La Unión en la última jornada.

Debutantes en la categoría

Como foráneos, los andaluces muestran mejores números que los alicantinos. En siete partidos de curso, han vencido en dos, empatado en tres y caído en otros dos. Todo esto con resultados sorprendentes como el 3-3 frente al Eldense del pasado cuatro de octubre, el 0-2 en casa del Atlético Sanluqueño o el 0-1 en Pinilla frente al Teruel. La juventud del equipo se está convirtiendo en un plus a la hora de la verdad y les está sirviendo para estar situados en media tabla, alejados de la zona picante y con vistas hacia un posible e histórico "play-off".

Partirán hacia Alicante tras sufrir el traspié más duro de la temporada hasta el momento. El domingo pasado, en el Estadio Municipal el Pozuelo y ante su gente, recibieron un severo correctivo por parte del filial del Villarreal. El resultado final fue de 0 a 3, una derrota contundente que frenó una racha de cinco partidos consecutivos sin caer en la competición doméstica.

Una situación insostenible

Los problemas extradeportivos están jugando un papel decisivo en la categoría de bronce esta temporada con entidades como el Eldense, el Cartagena o incluso el Hércules con los hechos acontecidos el pasado 22 de noviembre. Otro de los nombres que aparece dentro de este grupo es el del Juventud Torremolinos, ya que, hasta el pasado mes de octubre, tanto los futbolistas como los miembros del club sufrieron impagos por parte del grupo propietario.

En la que debía ser una temporada histórica para la entidad, por momentos tuvo tintes dramáticos. El 16 de octubre la plantilla estalló y en una rueda de prensa conjunta, imploró "medidas urgentes", pues se les debía la prima de ascenso y las mensualidades de julio y septiembre. La situación también afectó al fútbol base y al personal del club, donde los retrasos se extendieron entre uno y cuatro meses. Ante este problema, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) no dudó en respaldar a los jugadores y estos quisieron agradecer el apoyo considerando su ayuda "fundamental".

Unos pocos días después, en la rueda de prensa previa al duelo entre Atlético Sanluqueño y Juventud Torremolinos, Antonio Calderón señaló que los jugadores ya estaban al día, por lo que esperaba una mejoría en la competición. Lejos de desconcentrarse o de sufrir vaivenes dentro del verde, la temporada del conjunto andaluz está siendo más que notable en lo puramente deportivo y el próximo sábado tratarán de poner en aprietos al nuevo fútbol del Hércules y de Beto Company.