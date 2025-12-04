Beto, sobre el Hércules-Torremolinos: "Esta semana seremos Galvañ y diez más"

Este próximo sábado el Hércules se medirá al Juventud Torremolinos en el Rico Pérez. En la previa del duelo, Beto Company ha comparecido en sala de prensa y ha avisado de que el combinado malagueño no va a poner las cosas fáciles. "Es un rival que se ha ganado la categoría y está compitiendo fantásticamente bien. Desde el inconformismo de siempre querer ganar, un arranque con siete puntos de nueve sería bueno. Tendremos delante a un equipo bueno, dinámico y atrevido que va a venir a querer ganar, pero nos tenemos que fijar en nosotros y en mejorar ciertas cosas. Para ser un rival recién ascendido es un equipo revelación".

Respecto a las bajas, Beto ha comunicado que los que no estarán disponibles son Samu Vázquez por sanción y los lesionados de larga duración. Nacho Monsalve volverá a la convocatoria tras recuperarse de un virus. "La semana está siendo buenísima, los jugadores han hecho una última sesión brutal y les he felicitado. Llevan un ritmo increíble, evidentemente, ahora hay que transformarlo en el partido", destaca el técnico del Hércules.

Tras ser preguntado sobre si el duelo ante el Nàstic ha obligado a un cambio en el estilo o en la forma de jugar, Beto ha sido claro. "La identidad del equipo no cambia, se perfecciona. Durante los primeros 25 minutos del otro día pasamos tramos muy malos, pero es cierto que nuestra puesta en escena fue buena. En condiciones normales es un partido que se tendría que haber perdido, pero encontramos luego un escenario completamente diferente ante 10. Había que meter dos goles y los metimos".

El Hércules volverá al Rico Pérez después de lo sucedido en las gradas ante el Betis B y Beto Company ha querido mandar un mensaje de unidad alabando a la afición. "No espero nada de la afición porque no estamos para pedir, lo que tenemos que hacer es ofrecer. Tenemos que ir todos juntos, el Hércules aglutina todo, propiedad, plantilla, cuerpo técnico y afición. Sin la masa social el Hércules no es nada, tenemos una afición increíble, de Primera División. Si todos entendemos que debemos ir en el mismo barco, somos mucho más fuertes, somos tan fuertes que cuesta mucho ganarnos".

"No podemos pedirle nada a la afición, solo decirle que vamos a ofrecerle aquello que quiere ver. El otro día desde mi posición en el Nou Estadi oímos a nuestros aficionados, incluso en un estadio con 6.000 o 7.000 personas apretando, tuvimos nuestros momentos. El hecho de tener a los herculanos animando es una barbaridad y me pone los pelos de punta", declaraba Beto.

Pérdidas de balón

"Las pérdidas en nuestro campo se van a producir, es inevitable, si no ganaríamos todos los partidos. Debemos entender que el equilibrio riesgo-beneficio nos tiene que dar positivo, nunca negativo. El otro día se produjo una pérdida donde el balón no se tendría que haber jugado ahí. Tenemos que aprender a defender estas pérdidas.

En cuanto a si ha visto alguna pieza que le llame la atención durante esta semana, Beto ha comentado lo siguiente. "Lo que vemos es que estamos trabajando con una plantilla de 24 futbolistas y tenemos dificultades para construir un once. Las piezas van emergiendo con el tiempo, eso aumenta el valor de todos. Si queremos ser un equipo competitivo necesitamos a los 24 en su mejor momento."

"Nico está bien, podría ser titular. Tenemos que valorar si lo es o no o si seguimos siendo graduales, dependerá del plan de partido. No vamos a mirar más allá. Lleva dos semanas con buenas sensaciones y está disponible para ser de la partida", apuntillaba el técnico valenciano del Hércules.

"Tenemos dos laterales diestros de mucho nivel. Samu lo ha demostrado siempre y es un lujazo increíble para el club tener un canterano como Galvañ por su día a día, por sus capacidades, por su potencial, por ser herculano y por dar el rendimiento que da. Se pone a la gente porque rinde y esta semana somos Galvañ y diez más. No cierro la puerta a Sotillos en el lateral, pero de momento lo contemplamos como central", comentaba Beto muy convencido.

Respecto a los canteranos, el nuevo técnico del Hércules ha destacado la importancia tanto del filial como de los canteranos. "Estamos conociéndolos, ahora estamos actuando en base a necesidades. El futuro de los equipos pasa por tratar bien a los futbolistas que están en el último escalón. Una de las cosas que le pedí al club era que quería rápidamente conocer al filial y a los juveniles".