Hércules-Torremolinos: último partido en el Rico Pérez de 2025

Fin de año en Alicante. El Hércules se despide del Rico Pérez hasta 2026. Después del duelo de este sábado (16:00 horas) los blanquiazules afrontarán dos salidas consecutivas antes del parón de Navidad, a Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y a Puerto Banús, en Marbella. Y teniendo en cuenta los pésimos números a domicilio heredados de la era de Rubén Torrecilla, convendría no dejarse superar por una de las revelaciones del campeonato, el Juventud Torremolinos, que ha logrado puntuar en cinco de sus siete desplazamientos.

A favor del proyecto que ahora tutela Beto Company juegan las dos bajas sensibles con las que viajan los andaluces a Alicante, la de su portero titular, Javi Cuenca, que sufrió «una luxación glenohumeral en el hombro izquierdo» durante la derrota de los suyos frente al Villarreal B la semana pasada (0-3); y la de su máximo goleador, Alejandro Camacho, expulsado, que firma cuatro dianas, las mismas que su compañero en punta Iban Ribeiro.

El lugar del guardameta lo suplirá presumiblemente un exherculano, Fran Martínez, que ya asumió esa responsabilidad bajo palos en el tramo final de la goleada encajada frente al filial del submarino amarillo. Otro Camacho, Pito, formaría dupla en ataque con el ariete vizcaíno.

Ganar al Juventud Torremolinos, que está dando la talla como recién ascendido, y eso a pesar de las graves dificultades económicas que atraviesa la entidad desde el comienzo de la temporada, con retrasos recurrentes en los pagos de las nóminas, supondría un espaldarazo a la implantación del nuevo modelo futbolístico que propugna el sustituto de Torrecilla, que aún no ha perdido desde que asumió el cargo.

Balance de Beto

Una victoria relativamente cómoda en Alicante frente al filial del Betis (2-0) y un empate rodeado de matices en Tarragona la última jornada (2-2). En ambos se vio la evolución, la intención del preparador valenciano, pero ninguno disipó dudas ni forjó fortalezas. Este duelo ante el cuadro malagueño debería servir precisamente para eso, para sentar la base de lo que va a ser el Hércules en esta nueva etapa.

Para ello, el exentrenador del Andorra podría contar como titulares con Nacho Monsalve, que regresaría al once después de tres meses sin competir, y Nico Espinosa, que sigue avanzando en su readaptación al ritmo de partido. Ambos apuntan a ser las dos novedades en el once más allá de si Fran Sol le gana la partida a Slavy como delantero centro de arranque. Galvañ sustituirá al sancionado Samu Vazquez.

Nacho Monsalve, en el entrenamiento previo a la visita del Torremolinos, con Rentero al fondo. / Álvaro Egea / HCF

El resto se mantendría en pos de estabilizar un bloque reconocible a la espera de refuerzos en enero y de que Roger Colomina se recupere, algo que podría producirse tras las vacaciones navideñas.

Cinco victorias en el Rico Pérez en las siete comparecencias hasta la fecha en el coliseo blanquiazul, que de nuevo recupera la paz tras los incidentes registrados el pasado 22 de noviembre, que acabaron con la segregación del Consejo Social y la fundación de un nuevo ente aglutinador de las peñas herculanas. 21º C se prevén al comienzo del partido, así que ir al fútbol se antoja un excelente plan de sábado porque hasta el año que viene no habrá otro.