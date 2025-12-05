Vuelve la paz a la grada del Rico Pérez

Los buenos resultados calman, pero el diálogo constructivo también. Después de los incidentes registrados durante la última presencia del Hércules en su estadio, el pasado 22 de noviembre, coincidiendo con la visita a Alicante del Betis B, donde la policía levantó más de una veintena de actas con su pertinente denuncia elevada a la Comisión Antiviolencia, la paz regresa al José Rico Pérez, al menos en apariencia. Lo hace después de las diferentes conversaciones mantenidas desde ese día por el club con los representantes de sus peñas, incluidas las que cuatro conformaban hasta ahora la grada de animación: Renacer Blanquiazul, Curva Sur, Frente Herculano y Furia Herculana.

La grada de animación casi vacía durante los incidentes denunciados por la Policía en el Hércules-Betis B. / INFORMACIÓN

Las llevó a cabo para tender puentes entre los grupos de apoyo al equipo tras el estallido de la guerra que provocó el desmantelamiento (por abandono masivo) del Consejo Social y la constitución posterior de la Federación de Peñas Herculanas, y después de un requerimiento policial urgente, por el cual se pedía a la entidad blanquiazul que explicara debidamente cómo se debe proceder dentro del recinto los días de partido para evitar conflictos, hacer cumplir la Ley del Deporte y velar por la seguridad de los presentes y del entorno.

El director de seguridad, Juan Carlos Celdrán, recibió la llamada de atención de la Policía Nacional, que desveló que, de seguir por esa misma senda, se propondría un cierre del campo debido a la acumulación de infracciones detectadas por los agentes en los últimos tiempos, el incremento del número de infracciones denunciadas y los daños materiales recurrentes en las inmediaciones del estadio.

Agentes de la Policía Nacional antidisturbios intervienen durante el Hércules-Betis B, en Alicante. / ALEX DOMINGUEZ

Los distintos cónclaves, en los que, entre otras muchas cosas, se expuso claramente la normativa vigente para que todo el mundo estuviera al corriente de las obligaciones a las que está sujeta por ley cada individuo dentro de cualquier recinto deportivo, han dado como resultado la desconvocatoria de la huelga prevista inicialmente por un sector de la hinchada, que había comunicado su intención de no animar durante los partidos como protesta por lo que ellos entendían era un ataque represivo de la SAD propiedad de la familia Ortiz.

La tensión se ha rebajado ostensiblemente, se ha firmado la paz, aunque una de las agrupaciones que integraban la denominada grada de animación, ubicada en una de las esquinas del Fondo Norte, ha decidido desvincularse y recuperar su ubicación histórica dentro del estadio. Ahora son Frente Herculano, Curva Sur y Furia Herculana quienes figurarán en ese rincón del Rico Pérez, en el que ya no estará Renacer Blanquiazul, que sí forma parte de la Federación de Peñas junto a 18 agrupaciones más.

Escrito de paz

En el comunicado emitido por los inquilinos de la grada de animación queda clara la intención de priorizar el apoyo al equipo de Beto Company, que ha sumado cuatro de los seis puntos puestos en liza en los dos partidos que ha dirigido al equipo, sin renunciar por ello a la crítica. "Tras un diálogo constructivo, se han alcanzado acuerdos importantes que marcarán el camino conjunto para lo que resta de temporada", reza el escrito conjunto de las tres agrupaciones.

"La grada de animación es un motor indispensable en el Rico Pérez, un espacio que debemos cuidar, respetar y hacer crecer. Dentro del Rico Pérez, nuestro deber y nuestra prioridad será animar, empujar y apoyar al Hércules hacia el ascenso y hacia los objetivos que compartimos como afición y como club. La unión, la voz y el sentimiento de la grada son fundamentales para el equipo, para nosotros y para el ambiente del estadio", describen en su comunicado.

A cambio del regreso de la paz al Rico Pérez en un momento trascendente de la temporada, el Hércules, como entidad, se compromete a apoyar y potenciar esta grada, "ayudando a que cada día sea más fuerte, más presente y más importante en el ánimo del equipo y en el ambiente del estadio dentro del marco que establece la Ley del Deporte", reconocen fuentes del club.

LA afición del Hércules presente en el Rico Pérez durante el Hércules-Betis B de la jornada 13 de liga. / Alex Domínguez

Como resultado de este acercamiento de posturas, la grada de animación ha anunciado que se "desconvoca la huelga previamente anunciada, y que todos los grupos presentes hemos acordado trabajar juntos en la animación del equipo. Reiteramos nuestra voluntad de centraros en crear un ambiente que haga de nuestro estadio un fortín, que intimide a los rivales, les haga sentir que esta es la casa del Hércules y les recuerde que están ante un club histórico y centenario del fútbol español", advierten en su escrito único las tres agrupaciones, dejando claro que eso no supone "renunciar a la crítica ni al derecho a mostrar desacuerdos".

"Somos plenamente conscientes de que existen decisiones, gestiones y aspectos del club que no compartimos o que consideramos mejorables y por ello seguiremos luchando, peleando y formando parte de las protestas o iniciativas que creamos convenientes para velar por los intereses de la afición y la ciudad. Todas esas discrepancias, quejas o protestas que puedan existir se manifestarán en los espacios adecuados, en los que no afecte al rendimiento de los jugadores, separando así lo deportivo de lo institucional y siempre con respeto a la legislación vigente en cada caso", expone el texto firmado por Furia Herculana, Curva Sur y Frente Herculano.

Beto Company se mantiene invicto al frente del banquillo del Hércules desde su contratación. / Alex Domínguez

De esta manera, el estadio José Rico Pérez recupera la conciliación en pos de un solo objetivo: superar al Juventud Torremolinos este sábado, a las 16 horas, en el que será el último encuentro de 2025 que dispute el conjunto blanquiazul en su ciudad, ya que los siguientes dos compromisos ligueros antes del parón de Navidad serán en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y en Puerto Banús (Marbella). Ganar en casa esta semana es clave teniendo en cuenta que, en lo que va de campeonato, únicamente se han sumado dos puntos a domicilio.