Hércules CF

Beto Company, tras el triunfo del Hércules: "Estoy contento... pero hay cosas a mejorar"

El técnico blanquiazul se congratula por la victoria y el gol de De Palmas, aunque se muestra crítico por los "horrorosos" minutos en superioridad del primer tiempo

Beto Company, durante el partido entre Hércules y Juventud Torremolinos

Beto Company, durante el partido entre Hércules y Juventud Torremolinos / Héctor Fuentes

Pedro Rojas

Un gol que te da la victoria en el minuto 94 siempre es motivo de jolgorio y fiesta, aunque Beto Company, técnico del Hércules, acudió con aplomo y serenidad a la rueda de prensa posterior al triunfo de su equipo (2-1) contra el Juventud Torremolinos. El valenciano felicitó a los suyos, se alegró especialmente por el gol del canterano De Palmas y sacó también el lado más crítico, especialmente al referirse al tramo del primer tiempo que los suyos estuvieron en superioridad numérica, que calificó de "horroroso".

"En once para once no hemos estado mal, hemos llegado por fuera y por dentro, aunque no hayamos tenido muchas acciones de gol. Nos ha faltado algo de pausa, a veces ofensivamente hay que bajar un poco el ritmo", explicó Company. "Luego, once contra diez en la primera parte, hemos estado horrorosos, fallando pases. Lo hemos corregido en la segunda parte. Estamos contentos, pero hay cosas a mejorar", añadió.

Sobre el gol de Rafael de Palmas, el entrenador del Hércules explicó que intuía que era el momento del joven futbolista, tras su semana de entrenamientos. "Si marca un canterano es maravilloso, pero si lo hubiera hecho otro, también. De Palmas nos gusta, pero tiene competencia. El jueves hizo un entrenamiento espectacular y se merecía la oportunidad", apuntilló.

Cosas a mejorar

Pese al subidón final del triunfo, Company quiso incidir en aspectos a mejorar, especialmente en partidos en los que, al quedarse con un hombre más tanto tiempo, la superioridad en el terreno de juego puede ser mayor. "Tenemos que mejorar para intentar ser más superiores al rival", aseveró, elogiando la actitud y juego del Juventud Torremolinos. "Los hemos sometido muchísimo, pero su entrenador tiene que estar orgulloso de sus jugadores", agregó.

Jiménez da un pase durante el Hércules-Torremolinos.

Por lo que respecta a la acción polémica de la expulsión de Dani Fernández, de la que previamente a la comparecencia del preparador del Hércules se quejó el del Torremolinos, Company fue contundente: "Rojas tiene un corte de sangre, es una roja indiscutible".

Por último, Beto Company también trató otros dos nombres propios, los de Nico Espinosa y Carlos Abad. De la lesión del centrocampista dijo que espera que solo sea una sobrecarga, mientras que al fallo del portero que costó el 0-1 le quitó importancia. "Sabe que ha cometido un error, no hace falta decírselo. En la vida y en el fútbol pasan estas cosas. Yo, que le veo en el día a día, creo que hay que estar tranquilo", zanjó.

Prisión provisional para la madre del menor y su pareja sentimental por el crimen de Almería

Beto Company: "Estoy contento... pero hay cosas a mejorar"

Torrevieja retirará 30 palmeras del centro con posible riesgo estructural tras el accidente mortal por el desplome de un ejemplar

Torrevieja retira y sustituye nueve palmeras del paseo Vista Alegre y hará lo mismo con 20 en el paseo de Juan Aparicio

El Campello celebra el Día de la Constitución con una jornada de actividades festivas y el disparo de una mascletá

El Hércules remonta en casa y causa el delirio de la afición

Elon Musk llama a la "abolición" de la Unión Europea tras la multa de Bruselas a X con 120 millones de euros

LaLiga: Real Betis - FC Barcelona, en directo

