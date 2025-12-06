El GOLAZO de INFORMACIÓN cierra el 2025 sin ganador

El GOLAZO de INFORMACIÓN despide el 2025 sin ganador. Los intentos de los lectores de INFORMACIÓN José Rafael Cuenca Ruiz, ⁠José Joaquín Clos Blay y Fernando Diego Martínez González no encontraron la portería del fondo norte del Rico Pérez, en el descanso del Hércules-Juventud Torremolinos. La siguiente edición será el fin de semana del 3 y 4 de enero, en el partido correspondiente a la jornada 18 frente al Sabadell.

Participar es muy sencillo y puedes llevarte 300 €

Desde la primera jornada de liga, se publica diariamente en la edición impresa de INFORMACIÓN (salvo los martes), un CUPÓN en las páginas del diario que debes recortar y rellenar para poder participar en el concurso. Los lectores que deseen optar al premio pueden presentar cuantos cupones estimen oportuno con sus datos de contacto en cada uno de ellos.

Una vez en el estadio, el mismo día del encuentro, se depositarán los cupones en las cajas habilitadas en las puertas de acceso que hayan sido abiertas al público esa jornada. Cuantos más cupones rellene cada aficionado o aficionada, más posibilidades tendrá de ganar el sorteo y participar en el concurso que se desarrolla en el intermedio del partido, nada más comenzar el descanso.

Concursa con INFORMACIÓN y gana

La organización, representada por INFORMACIÓN y Hércules C.F., a través de un sorteo, seleccionará a los 3 seguidores que opten a un premio máximo de 300 € en el caso de un único ganador. Si no es así, la cantidad se reparte entre quienes logren enviar el balón dentro de la red de la portería ubicada en el fondo norte en un solo disparo ejecutado desde el punto exacto que marca el centro del campo. La pelota tiene que rebasar por completo la línea de gol.

En el tiempo de descanso del partido, los participantes, avisados previamente por la organización, bajarán al césped y chutarán solo una vez cada uno en el mismo orden en el que han sido agraciados en el sorteo.

En el caso de que solo uno de los tres concursantes consiga el GOLAZO, este se embolsa 300 euros. Si son dos quienes lo logran, se llevan 150 euros cada uno, y si anotan los tres, cada participante recibirá 100 euros.