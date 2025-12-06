El Hércules remonta en casa y causa el delirio de la afición (2-1)

Último partido en el Rico Pérez del 2025 frente a un Juventud Torremolinos que venía empatado a puntos con el Hércules. Beto Company innovaba con este once: Carlos Abad, Galvañ, Monsalve, Rentero, Javi Jiménez, Ben Hamed, Mangada, Ropero, Nico, Rojas y Fran Sol.

La primera parte ha sido completamente soporífera. El Hércules no estaba conectando bien ni sacando ocasiones claras. En el minuto 35, una mala entrada de Fran le ha costado la roja al Torremolinos y el Hércules se ha quedado nuevamente con un jugador más para toda la segunda parte.

La segunda parte ha sido un carrusel de emociones. Cuando mejor estaba el Hércules, un clamoroso error de Carlos Abad en la salida le ha costado el gol que ponía muy cuesta arriba el partido. Pero Aranda ha entrado al campo y ha revolucionado el encuentro, demostrando que es, de lejos, el mejor jugador del Hércules.

Y tras varias jugadas, un centro lateral de Mangada ha encontrado la cabeza de Fran Sol para colocar el empate. Desde ahí, se ha volcado al ataque y las ocasiones han empezado a llegar. Y en el último suspiro, un pase a la frontal de Ropero lo ha recogido De Palmas para enchufar un trallazo raso al palo izquierdo de la portería rival y desatar la locura en el Rico Pérez.

El Hércules remonta así un partido que se le había puesto cuesta arriba y pone el broche de oro al año en el Rico Pérez a falta de dos partidos fuera de casa antes de acabar el 2025.