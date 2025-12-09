El Hércules canta este miércoles 10 de diciembre su villancico en el Ayuntamiento

El Hércules, de camino al "play-off", hará este miércoles una parada en la Plaza del Ayuntamiento de Alicante para cumplir con la tradición de ofrecerle a los alicantinos un villancico de creación propia con el que arrancan las celebraciones navideñas en la capital. El club se abre al público en el corazón de la ciudad para cantar junto al coro del Colegio Inmaculada Jesuitas una composición en la que se mezcla la tradición con el orgullo blanquiazul.

Esta será la tercera edición de una actividad que cada año va reuniendo más público hasta el punto de que, en esta ocasión, se traslada de la Plaza de la Constitución, junto al Teatro Principal, en la que se vivieron las dos anteriores, a la del Consistorio, con mayor capacidad, junto al belén gigante que adorna ese espacio peatonal. Plantilla, cuerpo técnico y parte de la directiva se integrarán junto a la escolanía, en la que en esta ocasión se da protagonista a la sección femenina, que será la que llevará la voz cantante.

El evento comenzará a las 18:30 horas y servirá, entre otras cosas, para enraizar aún más al club con su entorno ciudadano, además de para poner en valor el potencial de uno de los coros estudiantiles con más solera de la provincia, al que también darán respaldo antiguos alumnos. Se da la circunstancia de que dos de los capitanes del equipo, Carlos Mangada y Nico Espinosa, cursaron su educación primaria en ese mismo centro. Para Beto Company será el primer gran acto público tras su llegada al banquillo como sustituto de Rubén Torrecilla, que se involucró no solo en este acto, sino en otros muy relevantes como la Semana Santa.