Fran Sol: "La afición del Hércules te exige ganar en cada partido"

No arrancó de la mejor manera el paso de Fran Sol por el Hércules, pero a base de insistir y de esfuerzo, se están empezando a recoger los primeros frutos. El delantero madrileño suma dos goles en los últimos dos partidos ante Nàstic de Tarragona y Juventud Torremolinos. Durante toda su carrera, el gol ha sido su fiel acompañante y así lo ha reconocido. "Marcar goles es mi punto fuerte, estar en el punto exacto y en el momento adecuado".

Este martes ha estado presente en el programa "El fútbol de Primera" dirigido por José Antonio Duro y no ha podido pasar por alto su desesperación con los árbitros en los últimos encuentros. "Llevo un buen historial de goles anulados. Ante el Atlético de Madrid creo que fue el más dudoso de todos y frente al Antequera fue gol al 100%, luego se vio. En Tarragona terminé desesperado, porque el primero fue muy dudoso y en el segundo no me lo podía creer, menos mal que terminaron dándomelo".

"La llegada a Alicante ha sido maravillosa. Es una ciudad increíble con un clima estupendo. La acogida ha sido maravillosa, mi familia y yo vivimos muy bien aquí. Ahora se están viendo los resultados del trabajo y las ideas que ha traído Beto. Estamos todos muy de acuerdo con lo que nos propone, esto es muy importante", comentaba Fran Sol.

A sus 33 años se le podría considerar como un trotamundos dentro del fútbol, pues son muchas las camisetas que ha defendido a lo largo de su carrera. Sin embargo, ha resaltado la labor de la afición del Hércules, una hinchada que siempre está ahí. "La afición te exige ganar en cada partido, el empate no les vale y a mi eso me encanta. Como futbolista es justo lo que se busca. En las situaciones malas la afición te aprieta y te critica y en las buenas te lleva en volandas. El otro día había en el estadio 8.000 o 9.000 aficionados y parecía que fuesen por lo menos 15.000 de lo que animaban".

"De los países en los que he estado, Holanda es el que más me ha gustado, es un sitio con muchísima historia. Si te gusta viajar tiene muchísimas cosas por ver y visitar. Ucrania también era un país digno de ver con una arquitectura muy singular, mientras que Chipre era más bien para ir de vacaciones, con playas y gente muy cálida", señalaba el delantero haciendo un repaso a sus aventuras en el extranjero.

Durante el programa sobre Primera Federación, Fran Sol ha reiterado que durante su carrera siempre ha marcado goles y que espera seguir haciendo muchos más en Alicante "para poder conseguir el objetivo tan ansiado del equipo". Además, ha revelado que habla cinco idiomas, holandés, ruso, portugués, inglés y castellano.

"El fútbol español es increíble, yo que he jugado fuera puedo decir que nuestro fútbol es de lo mejor. Los jugadores tenemos muchísimo talento y los entrenadores están muy preparados. Hay equipos que parecen más pequeños como por ejemplo el Arenas de Getxo, el Teruel o el Algeciras que tienen ocultos a jugadores con muchísimo talento y entrenadores tremendos. Esto hace que la categoría avance como lo está haciendo", declaraba.

Además, declaraba lo siguiente. "Nosotros jugamos para ilusionar a la gente de Alicante y para entretener lo mejor posible. Para eso está el fútbol, que no se olvide que es un entretenimiento que hace evadirse de los problemas".