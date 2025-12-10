El Hércules enciende la Navidad

Tarde de tradición, hermanamiento y unión entre mayores y pequeños. La Plaza del Ayuntamiento ha sido testigo de la tercera edición del villancico herculano en un evento que contó con la plantilla del primer equipo al completo, el cuerpo técnico, la directiva, las categorías inferiores del club y el coro del colegio Inmaculada Jesuitas de Alicante, el verdadero protagonista del entrañable acto.

La estampa en la Plaza del Ayuntamiento era preciosa y a su llegada, los futbolistas del primer equipo se encontraron con un recibimiento por todo lo alto, digno de un día grande para todo el herculanismo.

Ilusión disparada

Tras minutos de previa y espera, con preguntas sobre la historia del Hércules y pronósticos del próximo partido a los más pequeños, el evento arrancó con agradecimientos por parte de la entidad hacia todos los encargados de llevar a cabo este villancico que ya va por su tercera edición. La primera canción fue entonada por el coro a solas y tras terminar, subieron a la palestra los futbolistas del Hércules junto a Beto Company y su cuerpo técnico. Como no podía ser de otra forma, el nuevo técnico presidió el escenario situándose en el centro, siendo acompañado por los dos capitanes, Carlos Abad y Nico Espinosa.

A ritmo del Burrito Sabanero, la plantilla se empezó a animar y a perder la vergüenza con un pequeño baile incluido, que también estuvo presente con el villancico Feliz Navidad. Se dibujaron sonrisas en las caras de todos los presentes, jugadores incluidos. Estaban disfrutando en una tarde marcada por la confraternización con la ciudad de Alicante en el mejor escenario posible. Luego llegó el turno del himno del Hércules, momento cumbre del evento. La plaza al unísono entonó la composición que representa a las mil maravillas la identidad, la historia y los valores de la entidad.

Rafa Arjones

La parte final del acto contó con los discursos de algunas de las personalidades más célebres del club y de la ciudad de Alicante. El primero en coger el micrófono fue Carlos Parodi, presidente de la entidad. En su discurso, quiso agradecer a todos los que formaron parte de la velada en una fecha tan especial que celebra la unión del herculanismo.

En nombre de toda la plantilla y del cuerpo técnico, Beto Company también tomó la palabra y deseó unas felices fiestas a toda la hinchada, anhelando que los goles del Hércules ayuden a hacer una Navidad "todavía más feliz". Se vio a un técnico muy cómodo y feliz, llegando al punto de arrancarse a cantar a solas un villancico, que posteriormente siguieron jugadores, cuerpo técnico y coro.

El último en hablar fue Luis Barcala, alcalde de la ciudad de Alicante. En su conferencia, el primer edil destacó la belleza del escenario en el que se estaba llevando a cabo el acto, siendo el punto de partida de la Navidad. "La afición del Hércules no es casualidad, somos la mejor de España. Si reunimos 60 y tantos puntos nos volveremos a ver en Luceros. Espero lo mejor para el próximo 2026 y por encima de todo, ¡Macho Hércules!", sentenciaba el alcalde.