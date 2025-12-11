Pesadilla antes de Navidad en el Hércules

Siete puntos de nueve desde la llegada de Beto Company al banquillo, un fútbol mucho más vistoso y una notable mejoría en el rendimiento de los delanteros. Aspectos que demuestran que las últimas semanas, deportivamente hablando, se podrían considerar como muy provechosas para los intereses herculanos. El rumbo parece estar enderezado y el nuevo fútbol propuesto por el técnico valenciano está enganchando a la hinchada blanquiazul. En el Rico Pérez se siguen contando los partidos como victorias con la afición empujando y acompañando, sin embargo, la asignatura pendiente sigue siendo la misma, ganar a domicilio.

La primera piedra en el camino, ante el Nàstic, se salvó. Incluso terminó con la posibilidad de un épico triunfo sobre la bocina. Pudo ser mejor, pero fue una gran forma de sentar las bases de un cambio de identidad. Durante la batalla se despertaron fantasmas del pasado con una posible goleada, pero gracias en parte a una expulsión tempranera, el escenario terminó siendo muy diferente. La primera victoria a domicilio sigue aguardando su llegada y ya lleva en la nevera casi 300 días.

Fran Sol se lamenta durante un duelo como visitante. / LOF

Ahora, con la Navidad en el horizonte, todavía más si cabe tras celebrar el tradicional villancico herculano, el conjunto blanquiazul deberá enfrentarse a su pesadilla antes del parón. Los dos próximos compromisos serán a domicilio y el Hércules deberá pasar por Sanlúcar de Barrameda y, posteriormente, por Marbella. Dos emplazamientos sureños que testearán la fortaleza de un equipo que pretende mirar hacia arriba, tal y como se prometió en verano.

Este domingo, a las 18:15 horas, Hércules y Atlético Sanluqueño se verán las caras en El Palmar en un encuentro correspondiente a la decimosexta jornada del grupo 2 de Primera RFEF. Enfrente aguardará un grupo dirigido por José Herrera que, a día de hoy, es penúltimo en la clasificación con 14 puntos. Arrancaron la temporada a un nivel excelso, pero a mediados de octubre entraron en un bache que les hizo caer cinco veces consecutivas y sumar ocho encuentros sin ganar, un periodo demasiado extenso para la categoría de bronce del fútbol español, donde la igualdad prima entre todos sus miembros.

El Hércules se enfrentará al tercer peor local del grupo, solo por delante de Juventud Torremolinos y Betis Deportivo. En los siete encuentros disputados en El Palmar, el Atlético Sanluqueño ha sumado únicamente nueve puntos de 21 posibles. Arrancó el curso empatando ante el Atlético Madrileño y el Teruel, a la tercera venció al Cartagena por 3 a 0 y tras ese encuentro cayó ante Antequera por 1 a 3 y Torremolinos por 0 a 2. El 15 de noviembre empató a cero con el Ibiza y en su último partido en casa venció al Tarazona por 2 a 1.

Tras Sanlúcar de Barrameda, la última parada del año para el Hércules llegará en Marbella, otro equipo en zona de descenso. Los marbellíes cesaron a Carlos de Lerma después de la jornada once y en su lugar nombraron a David Movilla como nuevo entrenador. Decisión similar a la del conjunto alicantino, pues una semana después se oficializó la marcha de Rubén Torrecilla y la llegada de Beto Company.

Mientras que el Hércules con el cambio de entrenador mira hacia arriba, el Marbella sigue situado en la zona picante de la clasificación. El próximo 20 de diciembre, los chicos de Beto Company se medirán al 12º mejor local de la categoría, un equipo que suma tres victorias, tres empates y solo una derrota en siete partidos. El único capaz de ganar en La Dama de Noche ha sido el Alcorcón y lo hizo con un resultado de 1 a 2 el pasado nueve de noviembre.

Sobre el papel, el Hércules no tendrá dos de las visitas más exigentes del curso, pero en una competición como la Primera Federación, se debe andar con pies de plomo sobre todo a domicilio. El crecimiento del equipo en la tabla pasa por volver a vencer como foráneo y dejar atrás una pesadilla que se empieza a hacer eterna. Sanlúcar y Marbella calibrarán al nuevo Hércules y medirán su verdadera fortaleza lejos del Rico Pérez.