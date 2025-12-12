Beto, antes de jugar en El Palmar: "En esta categoría los campos condicionan los partidos"

Tres partidos, dos victorias y un empate. De momento, el balance de Beto Company desde su llegada al banquillo, es ilusionante. Este domingo, en Sanlúcar de Barrameda, el nuevo preparador del Hércules tiene ocasión de sumar un punto positivo más a su elección como sustituto de Rubén Torrecilla. Puede lograr el primer triunfo de la temporada a domicilio, algo que lleva nueve meses sin pasar.

"Si ganamos, el camino de vuelta será mejor, se nos hará más corto", bromeaba el técnico. "Nosotros tenemos que ir a ganar a todos los campos, y además con nuestro estilo. Pero competimos en una categoría muy igualada en la que entre el ascenso y el descenso hay muy pocos puntos". Esta jornada, la 16ª, son exactamente cinco, 23 tiene ahora el Cartagena(5º) y 18 la UD Ibiza (16º), tres menos que los alicantinos.

Clasificación del Grupo 2 de Primera Federación antes de la jornada 16. / RFEF

"Y no es una igualdad pasajera, dura todo el año, así que lo importante se consigue a largo plazo, no ahora. Está bien que vayamos haciendo nuestro trabajo cada jornada, ir a sumar el +3 en cada escenario, pero con perspectiva, sabiendo que lo importante no ocurre ahora", sostiene el valenciano afincado en Tarragona hasta su traslado a Alicante hace menos de un mes.

El buen momento que de resultados que atraviesa su equipo desde entonces no significa nada para Beto: "Las rachas importan poco en la obtención de resultados, a la hora de ganar. Para conseguir eso lo que hay que hacer es jugar bien. Con el escudo y la inercia solamente no se gana en Primera Federación, aquí la competitividad debe ser siempre la mejor, cada semana, en cada campo", reseño el entrenador.

"Hasta ahora nos ha resultado imposible ganar a domicilio, pero eso lo vamos a cambiar porque vamos a pelear en cada lugar al que vayamos sabiendo, claro, que hasta la jornada 38 nada será definitivo. Yo no me fijo mucho en la clasificación, le echo un vistazo y sigue a o mío. Y es lo que debería hacer todo el mundo, poner el foco en lo importante, el siguiente partido", esgrime Company.

Amplitud de miras

"Sé que es imposible, y mucho más en el fútbol de ahora, pero hay que huir del cortoplacismo, ver más allá, saber que trabajamos para lograr cada domingo el +3 y que para eso hay que hacer bien muchas cosas", valora Beto. "En esta categoría, el colista le puede ganar al líder a domicilio", ensalza, aunque en realidad esto no haya ocurrido todavía esta temporada. "Entre los de arriba y los de abajo la distancia no es tanta", asegura el técnico, aunque ahora mismo hay 22 puntos entre el líder, Atlético Madrileño, y el colista, Betis B.

En lo que sí se detuvo sin que le preguntara fue en el factor campo. "Creo que esta es la única competición en la que las características de los estadios condicionan la preparación de los partidos", dejando clro con ello que su sótano es la Primera Federación. "Por ejemplo, en el que jugamos el domingo (El Palmar) es más estrecho y hay que estar listos porque nosotros tenemos la obligación de competir siempre, en todo los escenarios, y no valen la excusas", reitera Beto.

Fieles a la idea

"Está claro que no siempre podremos jugar como en nuestro estadio, con nuestras dimensiones, pero hay que tener capacidad de adaptación a cualquier entorno sin renunciar a nuestro estilo. No tendría sentido estar trabajando en un modelo cada día para renunciar a él a las primeras de cambio, en cuanto surge un problema, no es nuestra intención, sería un necio si lo hiciera", asume Company.

"Me espero un rival con energía", dice el técnico pese a visitar al penúltimo de la liga. "Imagino que tratarán de hacernos daño elevando la presión, tratando de provocar nuestro fallo. Pero de lo que nos pasó en Tarragona (donde se encajaron dos goles en apenas 25 minutos) hemos aprendido y ahora disponemos de mejores herramientas para atajar eso", señala Beto.

Beto Company da instrucciones en uno de las sesiones previal al viaje a Sanlúcar de Barrameda. / Álvaro Egea / HCF

Mercado de fichajes

El entrenador confirmó que el Hércules está pendiente del mercado de invierno, aunque recordó que es una ventana de contratación de futbolistas, la mayoría sin ritmo de competición, por lo que la considera "limitada" y, por ello, "no es fácil acertar" con los movimientos. "Es verdad que cuando das con la pieza, das un salto de calidad, pero no necesitamos retocar tanto", esgrime el preparador blanquiazul.

"Creo que vamos cortos en el centro del campo, pero estamos esperando a Mehdi —aún sin ficha— y a Roger Colomina —lesionado—. Ellos nos darán más volumen en variantes", dijo Company, dando por hecho que la dirección deportiva tiene muy claro "qué perfiles exactamente son los que nos puedan encajar", insiste.

"Mehdi (Puch) es buenísimo. Si nos da en competición lo que nos enseña en los entrenamientos, será una grandísima ayuda. Pero su lugar natural es el carril del ocho, ahí es donde sobresale y donde más cosas diferentes y útiles aporta", describe el entrenador.

Nico Espinosa

La activación de las alertas por la posible recaída del capitán preocupa al herculanismo. El técnico valenciano trata de restarle hierro a la situación y asegura que si ahora para "es más precaución que por gravedad", admitiendo que si se jugara una final, "él estaría en ella". El capitán del Hércules sufrió un pinchazo en la parte posterior del muslo, en el músculo isquiotibial, y se quedó en la ducha después de los primeros 45 minutos el día que estrenaba titularidad tras doce jornadas sin ir convocado.

Hace dos años fue operado por roturas fibrilares recurrentes en esa misma zona, y aunque se insiste en que lo de ahora no tiene nada que ver, lo cierto es que Nico Espinosa, de momento, ya no vuelve a competir hasta 2026.

Nico Espinosa, en el centro del la imagen, capitaneando la interpretación del villancico del Hércules. / Álvaro Egea / HCF

"No entendemos un Hércules en 'play-off' sin él en las mejores condiciones. Ahí es donde tiene que darnos lo mejor. Ahora es importante, pero menos. Es nuestro capitán, es herculano hasta la médula y es uno de nuestros activos más importantes en el campo, pero necesitamos al mejor Nico, no a uno renqueante, uno que fuerce y se rompa por no ser precavidos. Tiene que estar al 100% y haremos lo posible para que así sea porque tenemos la suerte de que él es un chico muy estable de cabeza y lo entiende perfectamente", aduce Beto Company.