El Hércules juega en El Palmar: Más cerca del primer triunfo a domicilio

Cuanto más se repite una estadística negativa, más cerca está de revertirse. La que persigue al Hércules desde marzo, la de no ganar a domicilio, este domingo puede cerrarse porque los alicantinos visitan al segundo equipo más vulnerable como local del grupo. Doce puntos se le han escapado al Atlético Sanluqueño en El Palmar, que aprovechará, como tantos otros, la visita de un histórico nacional para tratar de animar a su afición a llenar el campo.

El equipo de Beto Company, sin Nico Espinosa, que se despide de competir, al menos, hasta el arranque de 2026, ha viajado a Sanlúcar de Barrameda convencido de que sus probabilidades de volver a casa con los tres puntos en la bodega del autocar son altas. La víctima es propicia y la inercia de los alicantinos, muy favorable, invita a pensar que los blanquiazules serán capaces, al fin, de ganar como forasteros, algo que no ocurre desde hace nueve meses, cuando asaltaron El Collao.

El modelo no se discute, otra cosa diferente es quienes lo deberán poner en práctica. Detrás, la dupla Rentero-Monsalve convenció al preparador valenciano, que puede devolver a Samu Vázquez a la titularidad tras cumplir su partido de suspensión y mantener a Javi Jiménez en el flanco zurdo, porque además de contención, le da esa opción (de momento nada aprovechada) de servir saques desde la banda al corazón del área.

Convocatoria de Beto Company para el Sanluqueño-Hércules de la jornada 16 en Primera RFEF. / HCF

Hasta que no se recupere Roger Colomina y no entre en la ecuación Mehdi Puch, el doble pivote será responsabilidad de Carlos Mangada y Ben Hamed, aunque el técnico confía en que esta vez se complementen en lugar de solaparse, como ocurrió en Tarragona, y frente al Torremolinos la semana pasada. Con el capitán de baja, Aranda ejercerá como enganche y catalizador del ataque por delante de ellos, con, presumiblemente, Carlos Rojas en la banda derecha y Unai Ropero en la izquierda. La alternativa de Galvañ no parece inminente doblando posición con Samu, y Jeremy de León, a pesar de ser un puntal incuestionable a la hora de buscar la portería rival, aún no se ha mostrado sólido en la presión, así que está condenado, por ahora, al rol de revulsivo, junto a Rafa de Palmas, el héroe del último triunfo liguero

Dominar sin expulsiones

En punta, Fran Sol, en un pico de forma y definición óptimos, le ha ganado la partida a Slavy, pero solo en la confección de la alineación titular. Ese once apunta a la titularidad y debe ser el responsable, en primer término, de evitar que se repitan los comienzos titubeantes que ha protagonizado el Hércules desde el cambio en el banquillo. Ha necesitado dos expulsiones en partidos consecutivos para corregir y enmendar errores de bulto provocados por la presión alta del adversario y el condicionante de tener que sacar el balón jugado desde atrás para favorecer la posesión y gobernar el envite.

La plantilla del Atlético Sanluqueño escucha a su entrenador antes de la visita del Hércules a Sanlúcar de Barrameda. / @atcosanluqueno

El Atlético Sanluqueño pierde la dirección de su entrenador a pie de campo. José Manuel Pérez Herrera fue expulsado en la derrota de los gaditanos en Puerto Banús, en el derbi contra el Marbella, y deberá dar instrucciones desde la grada. Los andaluces, que ya sufrieron para mantener la categoría la temporada pasada, vuelven este curso a estar metidos de lleno en esa pelea. Penúltimos, a cinco puntos de la salvación (y a 7 del Hércules), solo han ganado 2 partidos este curso en El Palmar.