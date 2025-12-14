Beto, técnico del Hércules: "Los árbitros deben manejar mejor los partidos"

Empató el Hércules en Sanlúcar de Barrameda gracias un gran encuentro blanquiazul. Los alicantinos fueron mejores que el rival y rozaron el triunfo en varias ocasiones. Tras el pitido final y, también, tras ser expulsado en los últimos instantes, Beto Company no ha podido ocultar su enfado con el arbitraje y el VAR.

"Ha sido una primera parte bastante igualada, es cierto que en los veinte últimos minutos hemos jugado para perder el partido. Nuestra entrada ha sido buena, hemos tenido balón y hemos sido capaces de hundir al rival, pero ha habido un momento en el que hemos dejado de ganar las segundas acciones y los duelos. El rival, por fuerza y empuje, nos llevaba atrás y a partir de ahí llegaban situaciones de faltas y balones parados donde son muy peligrosos", comentaba Beto Company.

Beto da indicaciones a sus jugadores ante el Atlético Sanluqueño. / LOF

El técnico valenciano ha lamentado haber encajado el gol tan pronto después de adelantarse en el marcador, pero cree que en la segunda parte "ha cambiado todo". "Hemos sido más agresivos y nada más entrar, hemos tenido una ocasión clarísima. Al final, el mejor del partido ha sido el portero local, con lo cual tengo la sensación de que si fuese un combate de boxeo, nos lo hubiésemos llevado. Aquí importa meterla y no lo hemos hecho. El vestuario estaba un poco triste porque se podía haber sacado un poco más".

Beto terminó el encuentro expulsado tras protestar al árbitro y su reflexión sobre lo sucedido ha sido la siguiente. "Estamos perdiendo un poco el norte todos, yo me incluyo también. Hay unos árbitros que toman decisiones y deberían seguir tomándolas y el VAR es una herramienta para la mejora del fútbol, pero no para rearbitrar acciones que realmente son sencillas".

"Está claro que nos ha beneficiado el VAR" Beto Company — Entrenador del Hércules

"Yo protesto dos acciones, dos contras que nos cortan en la famosa frase de ataque prometedor. Las protesto sin faltar al respeto y sin levantar los brazos. En la primera parte nos sacan una amarilla por una carga de Fran Sol, eso no puede ser nunca. Estaba hablando con el linier al terminar el partido, entiendo que todo el mundo está nervioso, yo también lo estoy, pero hay que saber manejar mejor los partidos. Saber manejar no es sacar rojas y rearbitrar, es tener la paciencia y la tranquilidad para solucionarlo hablando. Yo soy mucho de hablar, creo que es mi primera expulsión en muchísimos partidos", opinaba.

Antes, el VAR sí que favoreció al Hércules en la jugada del penalti y así lo ha confirmado su técnico, pero seguía quejándose de la herramienta. "Está claro que a nosotros nos ha beneficiado el VAR, pero es que no debería haber intervenido, se debería ver y pitar".

Respecto al Atlético Sanluqueño, Beto esperaba un equipo con energía que, pese a venir en una dinámica no muy buena, en casa se hace fuerte y la afición le empuja. Además, ha alabado el nivel de sus jugadores. "Para ello hemos preparado hoy el partido, todos los encuentros en esta categoría son batallas increíbles. Todos los equipos estamos muy igualados, tengamos el objetivo que tengamos y tengamos el nombre que tengamos. Da exactamente igual, el campo te lo iguala todo", sentenciaba.