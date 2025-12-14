Primera RFEF | Jornada 16
El Hércules firma un empate que sabe a muy poco frente al Atlético Sanluqueño
Los blanquiazules se dejan dos puntos en Sanlúcar de Barrameda tras no poder materializar muchas ocasiones de gol
Necesitaba sumar por fin fuera de casa el Hércules para compensar las victorias en el Rico Pérez. Los blanquiazules salían con este once a El Palmar: Carlos Abad, Samu, Rentero, Monsalve, Javi Jiménez, Mangada, Ben Hamed, Aranda, Unai Ropero, Galvañ y Fran Sol.
En la primera parte el Hércules ha ido claramente de más a menos. En un córner, y tras mucha insistencia, Monsalve ha rematado un centro de Aranda y Fran Sol ha metido la puntera para adelantar al Hércules y meter su tercer gol en 3 jornadas consecutivas. Lamentablemente, inmediatamente después del gol, el Sanluqueño ha empatado en otro córner para poner las tablas al descanso.
En la segunda parte el Hércules ha pecado de perdonar. Ocasiones de Monsalve, Rentero, Slavy, Galvañ y Fran Sol no han sido aprovechadas por los alicantinos y el portero del conjunto local se ha convertido en la figura del encuentro. En la recta final, Jeremy de León ha salido expulsado y aún así el Hércules no se ha tirado atrás, aunque no ha conseguido sumar de 3.
Se le escapan así 2 puntos vitales al Hércules en un partido en el que ha merecido la victoria claramente. De todas formas, ha sido un gran partido de los de Beto Company, que también ha sido expulsado al final del partido.
