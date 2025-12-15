El Hércules recurrirá las decisiones del árbitro en El Palmar

El malestar por el arbitraje recibido en El Palmar sigue latiendo al día siguiente. El Hércules ha puesto a trabajar a su servicio jurídico para armar una batería de recursos que dejen sin efecto algunas de las decisiones, las de más calado, tomadas por el colegiado sevillano Gonzalo González Páez, adscrito al colegio madrileño. La entidad blanquiazul se siente gravemente perjudicada por el árbitro y así se lo hará ver al Juez Único de Competición, al que solicitará formalmente, y por escrito, que corrija al director del duelo contra el Atlético Sanluqueño, que se cerró con empate (1-1) pese al arrollador dominio alicantino.

El objetivo de la SAD propiedad de la familia Ortiz es lograr que se le retire la tarjeta roja a Jeremy de León, la amarilla a Ben Hamed, que es la quinta del ciclo y acarrea suspensión, y también la amonestación a Fran Sol, que aunque no le privará de estar con el equipo en Marbella este sábado en el cierre de 2025, la entidad del Rico Pérez considera injusta a todas luces... e inexistente.

Fran Sol pide explicaciones al colegiado Gonzalo González Páez en El Palmar. / LOF

Paradójicamente, de las tres, puede que sea la infracción achacada al delantero madrileño la más factible de corregir. En el acta se describe que el motivo del castigo obedece al derribo "de manera temeraria a un contrario en la disputa del balón". Viendo las imágenes, es evidente que esta descripción no responde a la realidad. Fran Sol trata de rematar con la cabeza un envío al área de Javi Jiménez desde la izquierda, y en el vuelo para atacar el cuero, se topa con el central, que trata de impedirlo.

Ambos se chocan de forma natural, en un lance habitual, pero la mayor fuerza del ariete (y su anticipación) hacen que el defensor salga mal parado del envite, se desequilibre en la caída y termine sobre la hierba. El propio futbolista herculano ya mostró su desacuerdo ostensible nada más ver la cartulina... que es la más susceptible de anulación.

Medida inexplicable

Los otros dos recursos será más difícil que prosperen porque nada de lo que se aprecia en el vídeo colisiona de manera flagrante, es decir, incuestionablemente inequívoca, con lo observado por Gonzalo González Páez sobre el césped y con lo redactado después en el acta. La expulsión de Jeremy de León, en el minuto 85, con el Hércules totalmente volcado en busca de su primer triunfo como visitante de la temporada, complicó sobremanera esa posibilidad, de ahí el enojo blanquiazul.

Según el colegiado, el internacional puertorriqueño fue merecedor de la roja directa por "hacer una entrada con uso de fuerza excesiva, en una disputa del balón". Todo eso es cierto aparentemente, aunque discutible porque el joven boricua golpea limpiamente la pelota antes de terminar impactando (por pura inercia) contra el jugador del Sanluqueño. Jeremy iniciaba veloz una contra, se topa con Trapero, que le roba el balón y el extremo del Real Madrid, tratando de enmendar el fallo, se lanza y se desliza por la hierba para impedir que Barea, en ese instante con en posesión del esférico tras recibirlo de su compañero, inicie una acción de peligro.

La jugada ocurre justo delante del árbitro, a menos de un metro, encima mismo del lance, y decide el mayor castigo para sorpresa de todo el mundo, incluso de los propios integrantes del cuadro gaditano. Por la energía supuestamente desmedida que emplea el atacante blanquiazul podría estimarse que merecería una amarilla a lo sumo, pero, escrutando las imágenes, cuesta entender que se ordenara la expulsión inmediata.

Jeremy de León, de espaldas, durante un lance del partido en Sanlúcar de Barrameda. / LOF

El acta goza de presunción de veracidad, eso supone que en caso de que exista la más mínima duda por parte del legislador, siempre prevalece lo redactado en el documento arbitral. En este sentido no es fácil convencer al Juez Único de que el aparente desliz de González Páez puede tildarse de flagrante, lo que complica sobremanera que prospere el recurso herculano, que debería resolverse el miércoles.

Intento desesperado

El otro contencioso que abordarán los servicios jurídicos blanquiazules afecta a Ben Hamed, que debería cumplir partido de sanción en Puerto Banús este sábado, lo que obligará a Beto Company a alinear un mediocentro inédito, seguramente con Vique Gomes y Mangada formando tándem, con el canterano del Villarreal ejerciendo de pivote de contención y el alicantino ocupando el espacio liberado por el camerunés.

Ben Hamed pugna con el argentino Juárez por un balón dividido en el Sanluqueño-Hércules. / LOF

Aquí, el árbitro aprecia que el centrocampista africano derriba "de manera temeraria a un contrario en la disputa del balón". El derribo se produce justo después de una falta muy clara sobre Jeremy. Fruto de la misma, el Atlético Sanluqueño recupera la pelota, Cabrera inicia la contra y Ben Hamed se cruza para impedir su avance, así que las probabilidades de que el Juez Único atienda la solicitud del Hércules son escasas.

El estallido de Beto

El nuevo entrenador vivió con mucha frustración el carrusel de decisiones del colegiado, que requirió de la intervención del VAR, a instancia del Hércules, para dejar sin efecto un penalti a en contra de los alicantinos cuando el partido estaba 1-1. El sustituto de Torrecilla dejó claro después, en rueda de prensa, su malestar y no ocultó su sorpresa por tener que recurrir al videoarbitraje en acciones que, a su juicio, "están muy claras en el campo en el mismo instante en que se producen".

Beto Company trata de dar indicaciones a Samu Vázquez desde el área técnica de El Palmar. / LOF

Beto Company, que vio la roja en el tiempo de prolongación (90+6), lo hizo, en palabras del colegiado, "por protestar de forma ostensible en reiteradas ocasiones" a su árbitro asistente, "habiendo sido advertido previamente". Fue la reiteración lo que obligará al preparador valenciano dirigir a los suyos a pie de campo en Puerto Banús, aunque no tendrá problema para comunicarse con su segundo, David Vilanova, que será quien asuma ese rol el sábado en un campo perfectamente preparado para esta tarea, así que en este caso el daño es menor, de ahí que el club haya decidido no desgastarse más tratando de recurrir esta expulsión.

La confianza en que prospere el recurso de Fran Sol son mayores en los otros dos casos, los de Jeremy de León y Ben Hamed, aunque eso no resta que el Hércules se sienta seriamente perjudicado por el arbitraje en El Palmar y vaya a defender su postura esta semana ante el Comité de Competición de la manera más conveniente, manifestándolo por escrito, mediante registro.