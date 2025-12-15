Unai Ropero, duda toda la semana en el Hércules por lesión

El saldo negativo de la visita a Sanlúcar de Barrameda va mucho más allá de los dos puntos que se quedaron en El Palmar. El recital ofensivo del Hércules no dio para ganar, pero tampoco para evitar otros daños colaterales, los principales, las bajas más que probables que tendrá el equipo blanquiazul este sábado en Puerto Banús, donde se enfrenta al Marbella. A las ausencias de Jeremy de León y Ben Hamed, sancionados y pendientes de la resolución de los recursos elevados ante el Comité de Competición, se puede sumar la de Unai Ropero, que solicitó el cambio después de sentir molestias y se marchó del estadio con una cojera bastante visible.

El futbolista cedido por el Alavés, que ya se perdió un compromiso liguero por molestias en la rodilla, la visita del Antequera al Rico Pérez, al igual que hizo en Sevilla, donde se lastimó la rodilla, prefirió no forzar y reclamar la sustitución. Entonces, el delantero blanquiazul padeció una subluxación de la rótula que terminó siendo mucho menos grave de lo previsible viendo sus gestos de dolor en la banda. El domingo, en El Palmar, a punto de llegar a la hora de juego, protagonizó una de las múltiples ofensivas herculanas tras la reanudación.

Unai Ropero espera la llegada del balón mientras recibe la presión del lateral del Atlético Sanluqueño Sola. / LOF

Arrancó desde la banda, dribló a dos defensores con sendos recortes y culminó la jugada con un disparo. Nada más golpear, se llevó la mano al interior del muslo y pidió la asistencia sanitaria, que después de una primera exploración recomendó de prescindir de Unai para evitar males mayores. El jugador dejó su lugar en el terreno de juego a Carlos Rojas.

Al vitoriano le costó encontrar su lugar en el once en el arranque de la liga. Rubén Torrecilla prefirió al colombiano y a Oriol Soldevila en su posición. La lesión grave del catalán, le dio la oportunidad de participar activamente, y de manera regular, en la delantera blanquiazul y no desperdició la oportunidad, si bien sus actuaciones son mucho más productivas cuando juega en Alicante que cuando el equipo ejerce como visitante, donde, hasta la llegada de Beto Company, a todo el mundo le costaba brillar.

El preparador valenciano, después del largo desplazamiento a Sanlúcar de Barrameda, prescindió de la sesión de recuperación, habitual el día después de competir, y conedió descanso a toda la plantilla el lunes, que vuelve al trabajo este martes. En principio, Unai Ropero debe someterse a un examen mediante ecografía antes o después de la sesión, confiando en que la inactividad y el hecho de haber sido capaz de no llevar el cuerpo al límite de manera innecesaria contribuyan a confirmar en la exploración sus buenas sensaciones.

Bajo vigilancia

El futbolista, en cualquier caso, estará en observación toda la semana y no será hasta el día de viaje, es decir, el viernes, que se decida si se le incluye o no en la convocatoria. El atacante, pese a su juventud, conoce bien su cuerpo como ya dejó claro cuando se lastimó la rodilla frente al filial del Sevilla y restó gravedad al hecho porque ya había experimentado esa misma sensación antes y al final no fue para tanto, como él advirtió.

Unai Ropero avaqnza con la pelota soble la pesada superficie del terreno de juego de El Palmar en el último partido del Hércules. / LOF

La fórmula se repite ahora, por eso en el Hércules son optimistas con el concurso de Ropero en el cierre de 2025, en Marbella, donde los alicantinos despedirán un año anodino en lo deportivo, convulso en lo social y pleno de dudas con respecto al desenlace, el menú habitual de un club desde su salida del fútbol profesional en 2014, incluido el curso del ascenso, donde hasta la recta final todo fueron desconfianzas y resultados irregulares.

De momento, el delantero prestado por el Alavés ha disputado 900 minutos repartidos en 14 partidos, 11 de ellos como titular. Hasta la fecha ha aportado 3 goles, los mismos que Fran Sol. Nadie ha marcado más que ellos en el equipo, así que es importante su participación en la cita previa al parón de Navidad.