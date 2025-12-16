Enrique Ortiz: "Beto ha demostrado que jugando bien al fútbol también se puede ganar"

El dueño del Hércules, Enrique Ortiz, ha aprovechado la comida de Navidad del club para repasar la actualidad del equipo, los objetivos que siguen vigentes y, sobre todo, el futuro que le espera a la entidad, que continúa peleando por volver al fútbol profesional más de diez años después. "Es un día para despedir el año, para sacar conclusiones y pensar en ilusiones nuevas. Quiero felicitar las fiestas a toda nuestra afición, le deseo que sea salud, dinero, amor, y confío en poderles dar lo que llevamos años persiguiendo, el ascenso a Segunda División, que lo necesitamos", anhela el empresario.

"Estamos haciendo un esfuerzo grande a nivel económico, ahora en enero vamos a reforzarnos, y todo para alcanzar el único objetivo que tenemos, el del ascenso. El club, como entidad, está mejorando día a día, y lo único que nos falta ahora es que nos acompañe la suerte y los resultados. El equipo está ganando en confianza, el cambio de entrenador ha servido para refrescar las ilusiones de la plantilla porque cuando pasa mucho tiempo y no consigues lo que buscas, eso nos quema a todos", describe el magnate, que acude a todas las sesiones de trabajo del primer equipo, y asegura que la alternancia al frente del vestuario mejorará el rendimiento de sus futbolistas.

Comida de Navidad del Hércules / HÉCTOR FUENTES

"Confío en que con la llegada de Beto (Company) la situación mejore. Desde que está aquí se ha notado que todos pueden dar algo más, de que jugando bien al fútbol también se puede ganar. Creo que en el último partido (en Sanlúcar de Barrameda) merecimos más, pero el fútbol es así, lo que te quita en un partido te lo da en otro. Tengo confianza en él. Voy a todos los entrenamientos y veo a la plantilla ilusionada. Y cuando el vestuario confía en su técnico, los resultados te acompañan", dice sin rubor, dando a entender que el nuevo modelo que trata de implantar el preparador valenciano es ahora más eficaz que el de su antecesor.

Momento personal

"Estoy igual de ilusionado con el Hércules que el primer día que llegué, pero ahora estoy dedicado enteramente al club porque he dejado el control de mis empresas, me he apartado de todo y estoy dedicado al fútbol. No veo a otros equipos, solo veo al Hércules y voy a hacer todo lo posible por devolverlo donde tiene que estar. Soy cabezón, así que lo voy a conseguir, no sé si en dos o en cuatro años... Pero tiene que ser con el apoyo de todo el mundo, de la afición, de los medios... Entre todos lo vamos a lograr", insiste el dueño de la SAD blanquiazul, acompañado por alcaldes de toda la provincia, incluido el de la capital, Luis Barcala.

"No me arrepiento de haber tardado en cambiar de entrenador. A Rubén (Torrecilla) le sacamos todo el jugo que se le podía sacar. De él solo puedo hablar bien, pero yo sabía que en esos últimos cuatro o cinco partidos que le di de más, íbamos a obtener rédito... y así fue. Luego, en Elda, ya nos dimos cuenta de que había que cambiar porque, botijico nuevo, agua fresca hace", explica Ortiz con cierta sorna, valedor de Torrecilla pese al deseo de la dirección deportiva de precipitar su remplazo al final del curso pasado.

Ciudad deportiva

"Habrá novedades en 2026 a propósito de la ciudad deportiva. Estamos trabajando en la realidad del proyecto. Hemos pasado de los bocetos que se hicieron públicos, al trabajo sobre el terreno con un grupo de arquitectos entre los que está mi hijo. Estamos elaborando el diseño real de la ciudad deportiva que queremos. Los trámites, una vez que lo tengamos claro todos, nosotros y las instituciones, tienen solución técnica, una sencilla, así que en cuanto eso sea una realidad, irá más rápido de lo que nos pensamos", advierte el constructor.

"El Hércules está más vivo que nunca y es gracias a su afición. Que en la categoría en la que estamos haya 13.500 abonados no es normal. Nosotros no tratamos de venderle una burra a nadie. La ciudad y la provincia quieren al Hércules. Todo el mundo tiene que saber que vamos a llegar al sitio queremos, nos cueste más o menos. Y cuando lleguemos, confiemos en que el club esté en buenas manos para que permanezca ahí", dejando entrever un posible relevo en el control de la entidad blanquiazul en el futuro, sin precisar nada más.

¿Un nuevo estadio en Alicante?

Enrique Ortiz se detuvo, con especial insistencia, en el futuro del José Rico Pérez, actualmente propiedad del Consell. El dueño del Hércules deja en manos de las instituciones las diferentes vías a explorar y abre de par en par la puerta a un gran acuerdo entre todas las partes para resolver y desencallar la situación, una que tiene al inmueble en un deplorable estado.

"El Rico Pérez... Entre unos y otros, la casa está sin barrer, pero es el actual propietario quien tiene que darle una solución. Cualquiera que nos propongan, nos viene bien, pero alguien tiene que arreglarlo porque lleva construido más de 50 años. No puede arregarse con dos pegotes y con pintura. Hay que hacer una inversión muy importante. Lo que hay que plantear ahora es si merece la pena invertir en la remodelación o hacer un estadio nuevo. Pero esa es una decision que debemos adoptar entre las instituciones y el club, decidir si queremos un estadio moderno para darle más usos además del deportivo (tal y como se comprometió en su momento el Govern encabezado por el socialista Ximo Puig) o seguir con un recinto de hace más de 50 años. Ayuntamiento de Alicante, Generalitat Valenciana y Hércules Club de Fútbol tienen que buscar una solución conjunta que sea lo mejor para la ciudad y para los herculanos. Es un ejercicio que tenemos que hacer, pero que todavía no hemos hecho...".

Mercado de fichajes

El 1 de enero se abre la ventana para firmar refuerzos. El Hércules acudirá a ella para apuntalar la plantilla, pero lo hará con objetivos y perfiles muy claros, tal y como revela el dueño del club... y quien debe asumir el gasto: "El dinero para fichar siempre existirá, pero no para traer por traer, será para jugadores que nos den un salto de calidad, que nos mejoren lo que tenemos. Tienen que ser futbolistas mucho mejores que los que tenemo, no iguales. No quiero oír hablar de fondo de armario porque tenemos el armario lleno.Y no es una crítica al pasado, es una forma de entenender lo que debemos hacer: firmar a titulares indiscutibles".