Jeremy y Ben Hamed se pierden el Marbella-Hércules y Beto es sancionado con dos partidos

El Juez Disciplinario Único ha desestimado las alegaciones presentadas por el Hércules para tratar de dejar sin efecto la quinta amarilla de Ben Hamed y la tarjeta roja directa de Jeremy de León. Ambas decisiones, tomadas por el colegiado sevillano Gonzalo González Páez durante el Atlético Sanluqueño-Hércules, han sido reafirmadas por el Juez Único de Competición, quien no ha hallado contradicciones flagrantes entre las pruebas recogidas por el servicio jurídico del club blanquiazul y la redacción del acta del partido. Tampoco se ha retractado en la amarilla mostrada a Fran Sol en el minuto 35, acción que más opciones de ser revertida sumaba.

De esta forma, la comunicación pública de dichos acuerdos, emitidos a lo largo de la tarde de este miércoles por la RFEF, imposibilitará la presencia de Ben Hamed y de Jeremy de León en Marbella este sábado, en el partido que cerrará el 2025 deportivo del Hércules. Además, el entrenador del Hércules, Beto Company, también ha sido sancionado con dos partidos de suspensión por "protestas al/a la árbitro/a, principal, asistente o cuarto árbitro/a". De esta forma, el técnico blanquiazul no cerrará el año deportivo del club este sábado en Marbella, pero tampoco abrirá el 2026 el próximo sábado 3 de enero, frente al Sabadell, en el estadio José Rico Pérez. Le tocará seguir ambos partidos desde fuera del banquillo.

Alegaciones y pruebas presentadas

Tanto Fran Sol como Ben Hamed fueron sancionados, según se redactó en el acta, por "derribar de manera temeraria a un contrario en la disputa del balón". Acerca de la amonestación del centrocampista camerunés, quinta de la temporada, por lo que cumplirá ciclo de amarillas; los servicios jurídicos del club alegaron que "las imágenes aportadas, claras, objetivas y carentes de ambigüedad permiten afirmar sin margen alguno de duda que el jugador amonestado no entra en contacto con el futbolista adversario en ningún momento de la acción …".

Sobre la amarilla a Fran Sol, también mantenida pese a las alegaciones, el Hércules acusó en sus pruebas presentadas que "en la imagen adjunta se aprecia con absoluta nitidez, como nuestro jugador no comete infracción alguna, como nuestro jugador disputa un balón a un adversario y que el contacto es simultáneo y casual, considerando que se trata de un choque fortuito, recíproco y simultáneo, producido cuando ambos jugadores acuden al balón en igualdad de condiciones, sin que ninguno de ellos goce de ventaja posicional ni ejecute una acción individual sancionable".

Por su parte, respecto la tarjeta roja directa mostrada a Jeremy de León, el club blanquiazul aseguró en su alegación lo siguiente: "La imagen permite apreciar con absoluta claridad que el jugador se lanza al suelo con la única finalidad de disputar el balón, llegando a contactar y desviar el esférico, sin producirse contacto alguno con el jugador adversario, lo que excluye de manera evidente cualquier uso de fuerza excesiva o conducta violenta. Nos encontramos ante un error material manifiesto que desvirtúa por completo el contenido del acta".

Consideración del Juez Disciplinario Único

Las imágenes aportadas por los servicios jurídicos del Hércules han sido valoradas por el Juez Disciplinario Único como "compatibles con el relato arbitral contenido en el acta", cerrando la puerta así cualquier tipo de rectificación. "De tales imágenes no puede deducirse que sucedieran las cosas de un modo diferente, prevaleciendo la presunción de veracidad de la que goza el acta arbitral, y que exige que se despliegue por quien discute su contenido de una actividad probatoria que, fuera de toda duda, acredite el indicado “error material manifiesto” del relato arbitral, lo que no sucede en este caso", agrega a su argumentación el Juez Disciplinario Único, que mantiene así las sanciones de los tres futbolistas.