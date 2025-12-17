La sanción de Bem Hamed empuja a Vique a su primera titularidad con el Hércules

Tras sumar únicamente 30 minutos en cuatro partidos, todos ellos entrando desde el banquillo, el centrocampista Vique Gomes apunta a sumar su primera titularidad con el Hércules este sábado en el Banús Football Center de Marbella, en el último partido del 2025 para los blanquiazules. La lesión de Roger Colomina, operado del hombro izquierdo, la sanción de Ben Hamed, que cumplirá ciclo de amarillas tras la desestimación del Juez Único de Competición al recurso presentado por el club, y la imposibilidad de inscribir al francoargelino Mehdi Puch, que en principio tendrá ficha a partir de enero, obligan a Beto Company a reinventar un centro del campo bajo mínimos e inédito.

En Marbella, el tándem en el doble pivote será integrado por Carlos Mangada junto a un futbolista que todavía no ha sido titular esta temporada, ya sea el citado Vique Gomes, la opción más probable, o la otra alternativa, Rubén Cantero. El central de Caudete, de solo 21 años, cuenta con una gran distribución de balón y experiencia jugando por delante de la defensa. Es una alternativa más para el sábado pese a que solo ha jugado 72 minutos esta temporada, todos ellos en la derrota frente al Algeciras en el Rico Pérez, tras la expulsión de Rentero.

Cantero podría adaptarse y cumplir en la medular... pero en la fotografía del once titular todo apunta a que quien aparecerá será Vique Gomes. El centrocampista cedido por el Villarreal, en la que sería su primera titularidad como blanquiazul, debutaría también desde la llegada de Beto al banquillo. El descuento en Teruel (jornada 6), 13 minutos en Antequera (jornada 10), tres minutos frente al Europa (jornada 11) y otros 14 minutos en Elda (jornada 12) es el pobre bagaje que, hasta el momento, suma el jugador de origen bisauguineano, acumulado todavía con Rubén Torrecilla en el cargo.

Vique Gomes aplaude durante un entrenamiento en Fontcalent. / HCF

Ahora, la plaga de ausencias en un centro del campo desértico en cuanto a efectivos empuja a Vique a la titularidad por primera vez. A sus 22 años, su adaptación a la Primera Federación no está siendo nada sencilla. Llegó en los compases finales del mercado para apuntalar la medular, ocupando ficha sub-23, tras la marcha definitiva de César Moreno. Hasta su desembarco en Alicante, sus anteriores tres temporadas las desarrolló en Tercera Federación, la 2022/23 en el Arenas de Armilla (Granada) y las dos siguientes en el Villarreal C, en la misma categoría. Los dos escalones de diferencia están mermando la irrupción del futbolista, que llegó al Rico Pérez con el despliegue físico y su marcado corte defensivo como las principales virtudes con las que complementar la plantilla.

¿Un "6" por Navidad?

La sala de máquinas del Hércules cerrará el año con únicamente dos futbolistas de la primera plantilla disponibles. Además, afrontará por primera vez esta temporada un partido sin Ben Hamed, uno de los fichajes que más rendimiento inmediato está aportando al club. La reintegración de Colomina cuando reciba el alta competitiva y la inscripción de Mehdi Puch elevarán el número de efectivos hasta cinco, en una posición que el conjunto blanquiazul suele formar con dos.

Sin embargo, Company, en la previa al Atlético Sanluqueño-Hércules, ya advirtió que él considera a Puch un futbolista para jugar más adelante. "Mehdi (Puch) es buenísimo. Si nos da en competición lo que nos enseña en los entrenamientos, será una grandísima ayuda. Pero su lugar natural es el carril del ocho, ahí es donde sobresale y donde más cosas diferentes y útiles aporta", argumentó el técnico herculano sobre el ex del Ajaccio, quien entrena como blanquiazul desde finales del mes de octubre.

Beto Company, durante una rueda de prensa. / HCF

A falta de conocer las prestaciones de Vique este sábado y el estado físico de Colomina tras dos meses de parón, la falta de alternativas en el mediocentro coincide con el reclamo —entre líneas— del entrenador en sala de prensa. "Creo que vamos cortos en el centro del campo... pero estamos esperando a Mehdi y a Roger Colomina . Ellos nos darán más volumen en variantes", detalló Beto antes de conocer que tampoco podría contar de cara a este fin de semana con Ben Hamed tras ver en Sanlúcar la quinta amarilla.