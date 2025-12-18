Beto señala al estamento arbitral tras su sanción: "No me parece racional"

"Me pareció excesiva la expulsión, ya la sanción me parece no racional". Las citadas son las primeras declaraciones de Beto Company, entrenador del Hércules, en su comparecencia previa a la visita a Marbella de este sábado (16:15 horas). El técnico valenciano no comparte los dos partidos de sanción que le ha impuesto el Juez Único de Competición: "No es verdad que se me advierta. Las imágenes están ahí, nadie habla conmigo. Es cierto que en la última protesta soy vehemente y señalo a la falta con el dedo. En ese momento, sin hablar conmigo, el linier habla con el árbitro para echarme directamente. Entiendo que debe de haber un límite, incluso lo comparto, pero no es normal. No es justa la expulsión... pero es que los dos partidos son desmesuradísimos".

Beto, que se tomó más de dos minutos para responder de manera extendida la pregunta, compartió una reflexión sobre la manera que tienen los árbitros de llevar los partidos. "Uno, cuando está en una posición de jerarquía como la que tiene el árbitro durante el partido, tiene dos armas: la de utilizar las sanciones, que se debe hacer cuando toca, o la de liderar. Y no se lidera sancionando. Se lidera hablando, empatizando e incluso siendo vehemente si hace falta. Llevando el partido a donde toca. Es algo extrapolable a cualquier aspecto de una vida profesional cuando hay personas a tu cargo y tienes que decidir", argumento.

"Puedes tiranizar en base a tarjetas y decisiones unilaterales o puedes liderar e intentar llevar el partido con decisiones lógicas y empatizando, sobre todo con la gente y con los momentos. Nosotros debemos de empatizar con ellos y ellos con nosotros. Es una reflexión no solo para mí, que me siento ahora perjudicado. Es general", añadió Company en su extensa respuesta.

Una vez tratado el tema arbitral, donde se mostró absolutamente disconforme, el preparador centró el tiro en el partido frente al Marbella que cerrará el 2025 en clave blanquiazul. "Tenemos todas las opciones de ganar, como en cada partido. El Marbella es un conjunto que tiene un nivel superior a la categoría en determinados futbolistas, una mezcla de mucha experiencia y calidad con toques de juventud que hacen que vaya a ser un partido complicadísimo", diagnosticó sobre lo que espera en el Banús Football Center.

Pese a que el conjunto marbellí es 18º clasificado y ha ganado un solo partido de los últimos nueve, Beto prevé que su equipo deberá de "hacer un partido mínimo como el de la semana pasada en Sanlúcar" para volver a ganar fuera de casa nueve meses después. El técnico se mostró orgulloso por el "crecimiento lineal" qe está experimentando el vestuario desde su llegada al banquillo: "Cada día hacemos cosas mejor. Ojalá siempre sea así, pero no es sencillo porque los procesos no siempre van en línea ascendente".

Bajas, Fran Sol y Vique

El técnico herculano no descartó la presencia de Unai Ropero en Marbella. El atacante fue sustituido en el minuto 58 frente al Atlético Sanluqueño, con problemas físicos. Tras vigilar su situación física a lo largo de la semana, comenta que "está bien". Beto también habló sobre un virus que ha afectado a parte de la plantilla a lo largo de la semana, entre ellos al propio Ropero. "En principio no van a tener ningún problema", aseguró al respecto.

Atención a Unai Ropero del fisioterapetua tras notar una molestia durante el Sanluqueño-Hércules de la jornada 16. / LOF

“Los delanteros no se deben medir por los goles… pero ellos mismos se miden por los goles. Parece que se les señale si no marcan. Slavy y (Fran) Sol son dos grandes delanteros para la categoría. Nos aportan muchísimas cosas: juegan de cara, ofrecen apoyos, rompen al espacio cuando lo necesitamos… Estamos contentísimos con ellos y muy seguros de que seguirán marcando”, argumentó Company sobre el rendimiento de sus dos delanteros centro, quienes suman cinco goles (tres Fran Sol y dos Slavy) desde su llegada.

El entrenador del Hércules no quiso tomar como una excusa la falta de efectivos en el centro del campo. Con Colomina lesionado, Ben Hamed sancionado y Mehdi Puch pendiente de ser inscrito con la apertura del mercado, Beto únicamente tiene a Carlos Mangada y a Vique Gomes como futbolistas específicos en la posición. "Vique es una opción, pero también tenemos otras. No será una excusa (la falta de efectivos) para justificar el mal juego. Una plantilla amplia está para eso, para que cuando un jugador se baje del once por lo que sea tengamos jugadores para suplirle", dijo, dejando abierta la puerta a la primera titularidad del centrocampista cedido del Villarreal.

Sobre Nico Espinosa, el ex del Andorra quiso transmitir tranquilidad en su proceso de recuperación física: "Está bien y tranquilo, que es lo más importante. En estos futbolistas que de vez en cuando tienen molestias, es importante estar bien anímicamente. Es fundamental tener equilibrio emocional y él lo tiene. Estoy seguro de que estará pronto con nosotros”

Mercado de fichajes

El técnico blanquiazul, como ya hizo la semana anterior, entró de lleno a valorar las necesidades que tendrá la entidad blanquiazul de cara al próximo mercado invernal, que se abre el 1 de enero. La primera e indispensable, conseguir la inscripción de Mehdi Puch a poder ser antes del 3 de enero a las 21 horas, cuando los blanquiazules reciben al Sabadell en el Rico Pérez. “La documentación para que sea inscrito está lista. Con la apertura del mercado, la enviaremos. Pero el mercado se abre viernes y jugamos sábado. Al ser un jugador extranjero, ya se involucra a una segunda federación (la francesa). Nosotros ya no podemos avanzar más. Esperemos que vaya lo más rápido posible, pero es algo que no depende de nadie del club”, expresó.

Mehdi Puch, con la equipación del Hércules en el Rico Pérez. / HCF

Beto, para finalizar, aseguró que la hoja de ruta del club para el mercado "es clara. Es un tema de encontrar perfiles que realmente mejoren. En el mercado tendemos a ponernos todos muy nerviosos. Todos queremos que los fichajes estén aquí el 1 de enero, pero no funciona así. Hay veces que la oportunidad se abre el 25 de enero. Puedes tener un acuerdo más o menos cerrado con un jugador de superior categoría que está jugando poco… pero se lesiona el titular y la operación se cae. Estamos rebuscando y haciendo una lista de prioridades de los nombres que más se adaptarían. Ahí estamos, peleando”, esclareció el entrenador sobre el plan a trazar en la próxima ventana de fichajes.