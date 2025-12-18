José Antonio, el hombre araña

¿Qué posibilidades hay de que alguien, a nivel nacional o mundial, sea un virtuoso en una disciplina concreta? Ínfimas. ¿Cuántas hay de que lo sea en dos o tres distintas y completamente diferentes entre sí...?

Viena, 9 de noviembre de 1914. La Gran Guerra acababa de estallar y, en medio del caos europeo, nacía Hedwig Eva Maria Kiesler, una niña de ojos verdes que no tardaría en descubrir que el mundo no estaba preparado para mujeres como ella. Las calles adoquinadas de la capital austríaca la vieron crecer entre teatros, cafeterías, bibliotecas y salones burgueses. Inteligente, curiosa y autodidacta, devoraba libros de Ciencias y de Física mientras los hombres de su época únicamente veían en ella una belleza deslumbrante. Con sólo 19 años iba a protagonizar Éxtasis, dejando el primer desnudo integral de la historia del cine y varias imágenes muy polémicas que fascinaron a la par que escandalizaron a la sociedad, dándole la fama mundialal mismo tiempo que el repudio del Papa Pío XII. Y no sólo eso. También le dieron un matrimonio. Arreglado para más señas: el diez de agosto de 1933 se casaba con el magnate de armas y proveedor del ejército de la Alemania Nazi, Friedrich Mandl. Cuentan que este, obsesionado con la belleza de su esposa, intentó infructuosamente hacerse con todas las copias de Éxtasis. Pero lo triste es que sus celos no acababan ahí: la tenía encerrada como si de un trofeo se tratase, obligándola a romper cualquier contacto con el exterior, que sólo se saltaba para acompañarle en las cenas con Hitler o Mussolini. Sin embargo, por muchas cadenas que le pusiera a Hedwig, Mandl nunca podría encerrar su mente. Discreta y paralelamente a sus estudios de ingeniería, la guapa austríaca, que ni era rubia ni mucho menos tonta, absorbía en silencio toda clase de secretos sobre la tecnología armamentística de las potencias del Eje.

Hedy Lamarr. / INFORMACION

Y así fueron pasando las semanas, los meses… hasta que un día, Hedwig, completamente hastiada de su cárcel de oro, vio que había llegado el momento. Drogó a su doncella (a la que, hacía poco, había contratado ella mismapor parecérsele físicamente), se disfrazó con su ropa y consiguió huir. Primero a París, después a Londres, donde conocería a Louis B. Mayer -el jefazo de la MGM-, y finalmente a Hollywood. En Estados Unidos, Hedwig Kiesler iba a dejar de serlo para siempre -por decisión del propio Mayer- para convertirse en Hedy Lamarr ya desde su primera película en la meca del cine (Algiers, 1938). Después vendrían La dama de los trópicos (1939), Esta mujer es mía, Fruto dorado o Camarada X (las tres en 1940). Los focos le adoraban. Compartir pantalla con leyendas como Clark Gable, Spencer Tracy, Claudette Colbert o Robert Taylor no estaba al alcance de cualquiera. Por fin la vida parecía sonreírle, pero Hedy no buscaba sólo flashes o alfombras rojas: a mediados de la II Guerra Mundial inventó, desarrolló y patentó un sistema de comunicaciones secreto para evitar que los torpedos teledirigidos por radio de los Aliados fueran detectados por el ejército nazi. Este sistema ideado por Lamarr junto a su amigo George Antheil fue la base de los futuros Bluetooth, GPS y WIFI.

Seis matrimonios (y sus respectivos fracasos), decenas de películas y muchos años después, la que Mayer denominó como “la mujer más bella del mundo” fue halladamuerta un 19 de enero de 2000 en su casa de Casselberry(Florida). Podríamos decir que aquel díase fue una gran actriz. No mentiríamos.Pero sobre todo se apagó la mente que eclipsó su rostro yque hoy conecta al mundo entero. Al final, la más guapa no era sólo una cara: fue una revolución...

El araña teje su tela en Alicante

Era tan joven que no debería trabajar. Lo malo es que llevaba en la obra desde hacía varios años. Ayudando a su padre, como era costumbre en aquellos tiempos. Estábamos en el lejano 1963 y José Antonio Hervás Rivas era un chaval de catorce años que acababa de llegar a Alicante procedente de la entonces llamada Castilla la Nueva. Para más señas, desde Miguelturra, ese pueblo manchego donde el sol se pega tanto como él haría a un tal Johan Cruyff algo más de una década después. Se instaló, junto a su familia (era el quinto de siete hermanos), en el barrio de Los Ángeles. Allí no iba a encontrar lujos. Sólo gente trabajadora. Quizás esa forja temprana, entre ladrillos y pelotas improvisadas, le moldeó como lo que no dejaría de ser en el resto de su vida: un hombre tenaz, infatigable, resiliente y de valores infranqueables. Si a esto unimos un instinto que no se aprende en las escuelas y una creatividad y una capacidad inventiva únicas, sin duda, estamos ante alguien especial.

"El araña" posa con la camiseta del Hércules el día que fue nombrado embajador del Centenario / INFORMACION

De manera más seria, empezó en eso del balón en el Villajoyosa primero y en el Español de San Vicente después. Con este último logró el ascenso a Tercera y ya empezó a estar en el radar del Hércules, de cara a una posible incorporación. No obstante, el servicio militar y su destino en Ceuta se cruzaron en el camino, por lo que José Antonio Hervás acabó incorporándose al conjunto caballa. Eso sí, a la finalización de la “mili”, ya no se le iba a escapar a José Rico Pérez. En 1972 firmaría por el Hércules de Jenö Kálmár, completando una década repleta de éxitos, tanto a nivel individual como colectivo. Como futbolista, José Antonio fue un lateral rápido, sobrado de pundonor y un marcador magnífico (sus marcajes a Cruyff en los setenta todavía se recuerdan en el Planeta Fútbol). Precisamente, por sus férreas defensas individuales con las que a menudo anulaba a las estrellas de los equipos rivales, Rivera, su compañero en la zaga, le apodó como “el araña”.

One club man

Primero con el húngaro Kálmár, después el mítico Arsenio Iglesias, Felipe Mesones, Benito Joanet, Koldo Aguirre… José Antonio siempre fue un fijo para todos los entrenadores que tuvo en las diez campañas que vistió la camiseta blanca y azul, jugando la friolera de 259 partidos oficiales, que pudieron ser muchos más de no ser por las continuas lesiones que se cebaron con él en la parte final de su carrera. Se podría decir -aunque no lo fuese en el sentido estricto de la definición, pues jugó en su último año en el Alicante CF- queJosé Antonio fue lo que se llama en el fútbol británico un “One Club Man”. De hecho, en aquel Hércules de la época dorada, había varios jugadores con un estatus similar: Rivera (8 temporadas y 287 partidos con el Hércules), Giuliano (9 y 245), Humberto (9 y 146), Carcelén (8 y 182), el capitán Baena (11 y 362) y Aracil (también 11 campañas y 295 encuentros con la blanquiazul). Quizás el tener tantos hombres comprometidos, fieles a un escudo y a una idea de juego fue una de las claves para completar una década irrepetible, con un ascenso a Primera, ocho temporadas entre los grandes y varios puestos de honor logrados a mediados de los setenta. Para hacernos una idea, eran tiempos en los que, si un niño de cualquier parte de España contaba con una mano cuáles eran los mejores equipos del país, uno de sus dedos, probablemente, se llamaba “Hércules”.

El hombre araña… y de vitruvio

Nunca fue el crack de portadas, ni falta que le hacía. Jamás hizo apología de la ostentación. Por ello no debe sorprender a nadie que la vida del de Miguelturra no echara el telón con las botas colgadas. Todo lo contrario. Sin dejar de lado la empresa familiar de construcción, Hervás saltó del césped a las clases en la Escuela de Maestría... como profesor delineante (se había sacado el título meses antes). Y de ahí al taller de inventor, donde patentó y dio forma a dos ideas, una para hacer el mundo un poco mejor y la otra, para hacerlo algo más cómodo. En 2013 vio la luz su “Sistema Integrado de Reconocimiento de Datos”, un dispositivo biométrico que bloquea todo tipo de vehículos -y de maquinaria- si detecta su uso por huellas no autorizadas o en el caso de haber consumido alcohol o drogas. Pero aquí no iba a acabar la cosa, pues a este autodidacta empedernido aún le quedaban ideas para rato. Apenas unos años después, volvería a la carga con un “palo de sombrilla automático” que se clava en la arena y, he aquí la novedad, repele mosquitos y cuenta con un sistema de energía solar para recargar su propio motor y los teléfonos móviles.

Como se puede ver, el fútbol le había dado alas pero la inventiva le enseñó a volar sin ellas. Y, como si el relato necesitara de un epílogo, su intelecto aún da para más. Entre la patente de un invento y otro le dio tiempo para publicar su autobiografía, “Sueños cumplidos… realidades crudas”. En ella, José Antonio narra las alegrías y sinsabores de su trayectoria vital, los ecos de vestuarios vaporosos y azulejos rotos o incluso desgrana, una a una, las diecinueve operaciones a las que se ha sometido a su largo de su vida (la inmensa mayoría de ellas provocadas de forma directa o indirecta por el fútbol). Este libro, que une las ilusiones del niño que salió de Miguelturra con el poso de la madurez, podría ser un buen punto final a una vida interesante… pero no. Seguramente al creativo José Antonio todavía le quede por escribir algún capítulo más. Incluso glorioso.Porque tanto en el fútbol como en el cine, bueno… en realidad, como en cualquier ámbito de la vida, el éxito se empieza a construir con una mente inquieta; y los verdaderos mitos acaban siendo los que, como Hedy Lamarr o "el araña", extienden su tela mucho más allá de lo que les fue predestinado...