El Hércules pone a la venta los abonos de media temporada

Después de anunciar hace uno días, en boca del dueño del club, que el el Hércules cuenta con cerca de 13.500 abonados, la entidad blanquiazul a puesto a la venta los pases de mitad de temporada para incremetar ese número en la medida de lo posible y acercarlo a los 15.000, algo que no será sencillo.

Cartel principal de la campaña de abonos del Hércules para la temporada 2025-2026. / HCF

Para ello, la SAD propiedad de la familia Ortiz insiste en el eslogan empleado en verano, "Estamos en el camino", para reincidir en el deseo de todos de volver al fútbol profesional, a ser posible al final de la presente temporada después de más de una década intentándolo sin suerte. Los precios se mantienen con respecto al curso anterior e incluye el encuentro que cierra la primera vuelta en el José Rico Pérez.

Quien adquiera su carné antes del 3 de enero, dispondrá de la opción de ver gratis el duelo con el Sabadell, el primero tras el parón de navidad, que se disputará ese sábado, a las 21 horas, el penúltimo antes de llegar al ecuador de la competición a la semana siguiente con la visita a la Nueva Condomina para medirse con el Real Murcia. Es decir, el carné puede incluir hasta 11 partidos en total.

Precios de la campaña de abonos de media temporada del Hércules 2025-2026. / HCF

Los precios para adultos (mayores de 25 años) van desde los 79 euros de la grada de animación y los fondos, hasta los 244 de la tribunas delantera y cubierta. También están previstos pases para jóvenes (de 13 a 25 años) y para seguidores y seguidoras de hasta 12 años. Los precios para los niños y niñas de hasta 5 años también son sensiblemente inferiores.

Gratis

Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 50% podrán obtener su abono de forma gratuita, salvo en los asientos del palco VIP y el presidencial. En este caso será necesario presentar el certificado correspondiente para su tramitación.

Aspecto de la tribuna delantera durante un partido de liga en el Rico Pérez. / HCF

La venta, que ya está activada, se puede hacer online o presencial. En el primer caso, a través de la pasarela de venta de entradas del club, a la que se puede acceder pinchando aquí. Las oficinas del estadio permanecerán abiertas en horario de oficina a excepción de los días festivos, 25 de diciembre y 1 de enero. Para solicitar más información: info@herculesdealicantecf.com. Para confirmar el horario de apertura de la sede (C/ Foguerer Romeu Zarandieta, s/n de Alicante) en la que adquirir personamente el abono de media temporada hay a disposición de las personas interesadas un número de teléfono: 661 273 623.