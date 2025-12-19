Marbella-Hércules: carpetazo a 2025 en Puerto Banús

En Marbella sí o sí. De lo contrario, serán diez meses los que sume el Hércules sin ganar a domicilio. Casi un año de espera. Mejor no pensarlo. Los alicantinos, menos cicateros con su propuesta visitante desde la llegada de Beto Company al equipo, han viajado a Puerto Banús convencidos de que concretarán allí el trabajo que iniciaron la semana pasada en Sanlúcar de Barrameda, donde el triunfo se resistió a pesar de generar infinidad de ocasiones, muchas de ellas bastante claras.

El equipo de David Movilla, como otros antes que él, también parece propicio para terminar de una vez con el maleficio lejos de Alicante. Los andaluces solo han ganado tres de los ocho partidos que han disputado en su estadio, lo que da una idea de la dificultad que exhiben para puntuar como locales, una circunstancia que tiene a los marbellís hundidos en la clasificación, ocupando puesto de descenso.

Será la segunda vez que los blanquiazules se enfrenten a su rival de este sábado (16:15 horas). En los únicos dos precedentes se ha dado el mismo resultado, triunfo herculano por 2-1. Sin embargo, no será un duelo fácil. A las bajas conocidas de Oriol Soldevila, Roger Colomina, Mehdi Puch y Richie Dapaah, hay que sumar las de los sancionados Ben Hamed y Jeremy de León.

Será la primera vez que el camerunés se pierda un encuentro en el presente curso, en el que ha sido titular en 14 de las 16 jornadas que se han disputado hasta la fecha. Eso obliga al entrenador a tomar una decisión trascendente por la falta de efectivos en esa demarcación. Si es fiel a sus principios, apostará por Vique Gomes de inicio para formar el doble pivote con Mangada.

Vique Gomes controla un balón en un entrenamiento con Ben Hamed a su espalda, en Alicante. / Álvaro Egea / HCF

Es un riesgo, dado que el bisauguineano, de solo 22 años, apenas acumula media hora sobre el césped en el presente ejercicio. No alinearlo obligaría a una reestructuración que acabaría menoscabando posiciones que en estos momentos están respondiendo bien, sobre todo el eje de la zaga, donde adelantar a Rentero o Monsalve al emplazamiento del seis podría ser una solución de urgencia.

A juzgar por lo ensayado a lo largo de la semana, el joven mediocentro africano, a préstamo desde la cantera del Villarreal, gozará en el último partido del año de su primera gran oportunidad profesional. El resto del bloque se moverá poco dado que la implantación del modelo va por buen camino y las piezas encajan de manera efectiva desde el remplazo en el banquillo.

El rival

Al Marbella, que únicamente ha sido capaz de ganar un partido en las últimas nueve jornadas, cuando se impuso 1-0 al Atlético Sanluqueño el Día de la Constitución, le está pesando su dificultad para hacer goles, 10 en 16 partidos a pesar de contar con Rodri Ríos en punta, una referencia ofensiva de calado en la categoría.

Tres goles acumula hasta la fecha el compañero de Luis Acosta, Ernest Ohemeng, Aitor Puñal y Jorge Álvarez, que son los únicos que repiten en el plantel con respecto al pasado curso. Los exherculanos Alberto Escassi y Álex Martínez vuelven a cruzarse en la trayectoria de los blanquiazules.

Los dos rivales que miden sus fuerzas en Puerto Banús este fin de semana comparten el defecto de haber tenido que cambiar de entrenador en pleno curso, pero a Company le va mejor, dos triunfos en 4 semanas; Movilla solo suma una en 5 con tres derrotas. Acaba 2025, y que mejor que con un triunfo en un campo al que llaman La Dama de Noche.