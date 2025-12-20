David Vilanova: "El Hércules tiene que mirar hacia arriba"

El Hércules volvió a ganar fuera de casa y lo hizo en Marbella gracias a un tanto de Unai Ropero y de esta forma, el conjunto alicantino se marcha al parón navideño con una sonrisa de oreja a oreja. Tras el duelo, al estar Beto expulsado, ha comparecido ante los medios David Vilanova, segundo entrenador del conjunto alicantino y no ha escondido la felicidad que supone ganar lejos del Rico Pérez muchos meses después

"Nos vamos muy contentos con la victoria fuera de casa. Eran muchos meses sin ganar, la sensación en la segunda parte ha sido de sufrir y aguantar los empujones del rival, pero si miramos, ocasiones claras no ha habido muchas. Nos quedamos con el trabajo de una plantilla que llegaba mermada por las lesiones y por el virus. Todos los que han jugado han dado una respuesta genial, evidentemente es una victoria que nos refuerza", comentaba David Vilanova.

"Esto es una carrera de fondo, hay que dar pasos hacia delante" David Vilanova — Segundo entrenador del Hércules

Fue el segundo entrenador quien salió a la zona de prensa tras el duelo y sobre esto, David Vilanova comentaba lo siguiente. "Ya que Beto estaba expulsado, actuaba yo en su sitio, así que encantado. Lo que digo es en nombre del cuerpo técnico y del míster, evidentemente".

"Los primeros quince minutos han sido buenos, de los mejores del partido. Nos hemos encontrado cómodos, a partir del minuto quince o veinte las sensaciones han bajado y el Marbella, sin tener ocasiones claras, nos ha sometido y nos ha hecho sufrir. En la segunda parte el gol nos marca el desarrollo del partido. Tenemos la suerte de contar con grandes jugadores y Unai Ropero ha hecho un partidazo. Hemos sobrevivido en un campo muy difícil ante un gran equipo. Parecía que a medida que avanzaba el partido el equipo cogía fuerzas y quería ir a por la victoria, salvando como fuese los tres puntos", pensaba el segundo entrenador.

Bajas de última hora

A última hora se cayeron dos piezas claves en los esquemas del conjunto alicantino como son Galvañ y Samu Vázquez por enfermedad. Tras ser preguntado sobre esto, David Vilanova añadía: "Imagino que como el resto de la sociedad nos hemos visto afectados. Hasta última hora estábamos valorando si podían venir y jugar, pero el doctor ha preferido que descansen, no estaban recuperados ni mucho menos. Ellos evidentemente querían estar y hemos llegado con siete bajas, algunas de última hora".

El preparador ha reconocido que el hecho de sumar los tres puntos con tantas bajas le da más mérito y se queda con que todos los que han jugado, con futbolistas que hasta el momento sumaban pocos minutos como Vique Gomes, han rendido muy bien. "Dice mucho del compromiso de la plantilla y del valor colectivo de esta victoria".

"El mister desde que llegó siempre ha repetido que el Hércules tiene que mirar hacia arriba. Hemos hecho 11 de 15, evidentemente es un buen número y estamos contentos. Ni estaríamos tan preocupados si hubiésemos hecho menos, ni ahora tenemos que estar extremadamente eufóricos. Es una carrera de fondo, hay que dar pasos hacia delante, estamos en la línea adecuada, a partir de aquí a seguir sumando".

"Los jugadores son listos y aprovechaban la victoria para pedir más días libres" David Vilanova — Segundo entrenador del Hércules

La semana pasada, ante el Atlético Sanluqueño, el Hércules dispuso de muchas más ocasiones, pero no certificó ninguna, mientras que en Marbella, con menos peligro, se han sumado los tres puntos. "El fútbol tiene esto, la semana pasada creíamos que por ocasiones era un partido de victoria. Hoy, quizás, no era tanto para ganar, pero el fútbol te va compensando. Algún día tenía que llegar, los herculanos se lo merecen, cada vez son más y se hacen notar".

"El valor del compromiso es lo que más valoramos, nos vamos contentos por ello, no solo con la línea defensiva, sino a nivel general", señalaba David Vilanova y, además, añadía lo siguiente sobre Unai Ropero. "Pidió el cambio en el último partido por problemas musculares, pero no había lesión, así que nos quedamos tranquilos. Durante la semana tuvo gripe y estuvo fuera de los entrenamientos algún día. Imagino que esto le ha hecho pedir el cambio, también marcado por el trabajo que nos da, que no es poco".

"Estaba el míster negociando, los jugadores son listos y aprovechaban la victoria para pedir más días libres, no sé cómo quedará, pero seguro que le sacarán algún día. La vuelta está prevista sobre el día 28", sentenciaba.