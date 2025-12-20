Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Primera RFEF | Jornada 17

El Hércules consigue su primera victoria a domicilio de la temporada en Marbella

Un gran partido de jugadores como Rentero, Vique Gomes, Ropero y Sotillos le da los primeros tres puntos a domicilio desde hace nueve meses

La victoria del Hércules frente al Marbella, en imágenes

Ver galería

La victoria del Hércules frente al Marbella, en imágenes / LOF

Nicolás Cabot

Marbella. Último partido del año. El Hércules se plantaba en el Banús Football Center plagado de bajas con este once: Carlos Abad, Sotillos, Rentero, Monsalve, Javi Jiménez, Mangada, Vique Gomes, Aranda, Ropero, Rojas y Fran Sol.

La primera parte ha sido bastante soporífera. El Hércules no ha podido desplegar su juego después de 10 primeros buenos minutos y el Marbella ha sido mejor en la primera mitad. Se ha notado en el Hércules esas nueve bajas y la segunda parte prometía ser parecida.

Sin embargo, en el segundo tiempo se ha visto a un Hércules que lleva muchas jornadas demostrando que en las segundas partes mejora, y mucho. Nada más comenzar, un gran robo de Rentero en el centro del campo lo ha aprovechado Aranda para ganar metros y descargar a la banda con Ropero. El vasco ha recortado hacia dentro y la ha colocado con suavidad al palo largo del portero. Desde ahí, Beto y su cuerpo técnico han leído muy bien el encuentro y el Hércules ha organizado un despliegue defensivo tremendo. Actuaciones como la de Rentero, Sotillos o Vique Gomes le han permitido al conjunto alicantino llevarse los tres puntos de vuelta a Alicante.

El Hércules gana así su primer partido a domicilio casi diez meses después y cierra el año rompiendo la maldición fuera de casa para acercarse a los puestos de "playoff".

