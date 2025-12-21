El Hércules, 8 días de vacaciones y ¿pánico al parón de Navidad?

El Hércules vuelve a la pelea. Regresa a la pugna por el ascenso y lo hace después de un cambio de entrenador que, entre otras cosas, le ha valido para recortar cuatro puntos con respecto a la promoción. El problema, si es que lo hubiera, es que no podrá darle continuidad a su inercia triunfal antes de trece días. Le toca frenar en seco. La liga se detiene hasta el 3 de enero, fecha en la que los blanquiazules recibirán al segundo clasificado, el Sabadell, a las 21 horas, metidos de lleno en el invierno relajado del Mediterráneo.

Beto Company, que tampoco se sentará esa noche en el banquillo al seguir sancionado por su refutable expulsión en Sanlúcar de Barrameda, ha cambiado algunos condicionantes relevantes, el principal: ha sido capaz de acabar con la imposibilidad de ganar a domicilio. A la tercera salida, el preparador valenciano regresó a Alicante con los tres puntos después de imponerse en Marbella y, de paso, dar carpetazo a un grisáceo 2025, el año en que se puso fin al torrecillismo en el José Rico Pérez.

Los jugadores del Hércules saludan a los aficionados desplazados a Tarragona con el equipo. / LUIS DE MIGUEL

El Hércules, después de estirar contra toda lógica el remplazo el banquillo, incorporó al extécnico del Andorra minutos después de caer con sonrojo en Elda pese a jugar con un hombre más (2-0). Aquel descalabro situó al conjunto alicantino a un punto del descenso y a cinco de la zona de «play-off». Desde la toma de control de Beto del vestuario, y a pesar de tener que cargar con el peso de las múltiples bajas (hasta nueve en el Banús Football Center), el equipo alicantino se mantiene invicto y ha sumado 11 de 15 puntos posibles, lo que le ha permitido poner seis puntos de distancia con los puestos de descenso y quedarse a un paso de la quinta plaza.

Esta temporada, la federación ha rebajado de forma notable el tiempo de inactividad después de las quejas de los clubes

Con el preparador criado futbolísticamente en Tarragona al frente del proyecto se ha conseguido adelantar a varios de sus rivales directos en la clasificación, como Real Murcia, Nàstic de Tarragona, Cartagena (con el que se perdió en la cuarta jornada, 2-1) o UD Ibiza, contra el que también se cayó en Can Misses (2-1).

El momento es ilusionante, más si cabe viniendo de dónde se viene, pero todo hay que verlo con perspectiva. Los precedentes obligan. Los números de Beto en sus cinco primeros partidos como entrenador blanquiazul son idénticos a los que firmó el antecesor de Rubén Torrecilla, Lolo Escobar, quien también fue contratado a finales de año para reconducir la dinámica del equipo, que entonces competía en Segunda RFEF.

Aquel desenlace (sin clasificación para disputar la promoción) obliga a ser prudente porque entre medias aparece ese periodo maldito que todo el mundo denomina parón de Navidad. Los recesos invernales se le atragantan a este club, que en las últimas temporadas ha sufrido sobremanera, incluso el curso que ascendió a Primera RFEF. De ahí que exista preocupación en el seno de la entidad. Sin embargo, esta vez hay una circunstancia importante que varía. El tiempo de inactividad, sin competición, se acorta ostensiblemente.

Menos inactividad

La pasada campaña, el Hércules se marchó de vacaciones el 22 de diciembre y no volvió a jugar hasta el 12 de enero. Aquello pasó factura y el desplome del proyecto se precipitó ahí, con apenas dos victorias en las nueve jornadas siguientes. En los ejercicios anteriores se repitió esta misma tónica.

Ahora, la Federación ha sido sensible a las quejas de los clubes y ha reducido el asueto invernal una semana. Los técnicos han dado ocho días de vacaciones a la plantilla, que tiene la obligación de pasar en Alicante la noche del 28 de diciembre, domingo, para que el lunes, a primera hora, todos, sin excepción, estén presentes en el entrenamiento matinal.

Fran Sol se golpea el escudo mientras celebra su primer gol con la camiseta del Hércules. / LUIS DE MIGUEL

Los jugadores se han marchado con un plan nutricional y un programa específico de mantenimiento para evitar, en la medida de lo posible, que los excesos afecten a la condición física de los profesionales. La intención es seguir abundando en la implantación de un modelo que ya ha dado réditos, pero que debe seguir evolucionando para que la pelea por el ascenso sea una realidad y el Hércules pueda disputar de manera regular una de las cinco plazas que posibilitan el salto de categoría. La sensación de mejora es innegable, pero el parón, como siempre, asusta.