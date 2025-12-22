Rentero y Monsalve, los bastiones del nuevo Hércules

La llegada de Beto al banquillo del Hércules hace ya más de un mes prometía traer consigo novedades e incluso un giro en lo que venía siendo habitual. Se esperaba un cambio en la forma de entender al fútbol, apostando ahora por un juego más elaborado y con mucha más presencia en el centro del campo.

Además de todo esto, también se esperaba que algunos futbolistas, criticados durante el arranque de curso, diesen un paso hacia delante para asumir más responsabilidades. Así ha sido con los centrales Rentero y Monsalve, dos futbolistas que estuvieron muy lejos de su nivel, pero que, ahora, se han convertido en los bastiones del nuevo Hércules.

Rentero observa a Mangada conduciendo el balón. / LOF

Con Beto a los mandos, este nuevo Hércules ha sumado 11 puntos de los 15 posibles, dejándose dos por el camino en Tarragona y otros dos en Sanlúcar de Barrameda. Esta cifra ha sido suficiente para que el conjunto alicantino cierre el 2025 octavo y a un solo punto del "play-off", sin dejar de lado la victoria en Marbella que permitió dejar atrás una maldición que empezaba a ser eterna.

Este triunfo a domicilio llegó gracias al tanto de Unai Ropero y, también, gracias a una gran actuación de sus dos centrales, Rentero y Monsalve. Sin dejar pensar a los delanteros del Marbella en ningún instante, se marcharon hacia Alicante con una portería a cero que marca el camino a seguir en los siguientes compromisos, ante Sabadell y Murcia.

Rentero llegó a Alicante el pasado verano después de hacer una gran apuesta por él desde la directiva, pues el jugador salió del Alcorcón tras abonar una parte de su cláusula de rescisión. Este movimiento fue llevado a cabo porque se veía en él a un proyecto de futuro para la defensa alicantina, siendo un futbolista seguro, potente y fiable. Nada más lejos de la realidad, su andadura con el Hércules empezó con el pie torcido y durante el primer tramo de temporada tuvo errores impropios de un jugador de su calidad.

Falta de seguridad

La expulsión en el minuto 10 ante el Algeciras desniveló un partido que terminó con la única derrota del curso en el Rico Pérez. Las sensaciones no eran buenas y la fiabilidad estaba brillando por su ausencia, pero en los últimos partidos todo ha cambiado. Con la llegada de Beto al banquillo, sus prestaciones han crecido y en los cinco encuentros con el nuevo entrenador, Rentero ha disputado todos los minutos posibles, convirtiéndose junto a Monsalve en una pareja de centrales que ya mira hacia arriba.

El central madrileño de 31 años, ex del Eldense, también parece haber irrumpido con fuerza en el once de Beto Company. Su arranque con la camiseta del Hércules fue intrascendente por culpa de las lesiones. Fue titular en el primer partido de la temporada jugando 90 minutos a las órdenes de Rubén Torrecilla y ya no se le volvería a ver en el verde hasta el seis de diciembre en la victoria ante el Torremolinos.

Monsalve conduce el balón durante el último partido. / LOF

Desde ese día, Monsalve se ha hecho con un hueco en la defensa herculana y ya no hay quién le aparte del once. Aporta solidez y veteranía, dos variables que suelen traer buenos resultados y sensaciones positivas. Esta irrupción ha llevado a Bolo al banquillo, quién venía siendo un habitual con Rubén Torrecilla.

Beto ha configurado un triángulo defensivo con Monsalve, Rentero y Carlos Abad que parece estar funcionando de forma más que notable. Gracias a ello llegó la primera victoria a domicilio nueve meses después. También se ha abandonado la zona de peligro y poco a poco se está empezando a mirar hacia arriba, donde realmente se prometió estar.

Gracias al buen momento, se pasarán unas dulces Navidades en el feudo blanquiazul y, tras ello, arrancará un 2026 que se presenta apasionante y exigente. Primero visitará el Rico Pérez un Sabadell que es segundo en la clasificación a un punto del líder y, posteriormente, llegará uno de los desplazamientos marcados en rojo en el calendario para todos los herculanos, Murcia.