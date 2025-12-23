"El Clásico" de la Primera RFEF entre Murcia y Hércules ya tiene horario

El Real Murcia-Hércules correspondiente a la jornada 19 de la Primera RFEF ya tiene horario. El partido que desplazó la temporada pasada a más de 3.000 blanquiazules al estadio Enrique Roca, con resultado favorable para los granas (1-0), se jugará el próximo domingo 11 de enero, a partir de las 18 horas, cerrando así la primera vuelta de la competición.

Antes, el equipo entrenado por Beto Company recibirá en el Rico Pérez al Sabadell el sábado 3 de enero, a las 21 horas. Por su parte, el Murcia abrirá el año En Sanlúcar de Barrrameda, el domingo 4 de enero (21 horas).

Murcia y Hércules representan una de las rivalidades más habituales del fútbol nacional. Ambos clubes se han enfrentado hasta 91 ocasiones en partido oficial, con un salgo ligeramente favorable para el cuadro blanquiazul (37 victorias, 20 empates y 34 derrotas).

La temporada pasada, el desplazamiento herculano a tierras murcianas (y viceversa) fue uno de los partidos de mayor ambiente de toda la temporada. De hecho, el desembarco de los más de 3.000 aficionados del Hércules en Murcia es uno de los desplazamientos más masivos en la historia de la Primera RFEF.

15 euros la entrada

Pese a que todavía el Real Murcia no ha puesto a la venta en su portal web las entradas para el partido, sí que se conoce el precio de la localidad visitante, que será de 15 euros. Esto se debe a que tanto blanquiazules como granas pertenecen al grupo de los 9 equipos que, antes del inicio de la competición, fijaron un precio inamovible para las aficiones visitantes de 15 euros.

Además, el partido también se podrá seguir a través del Canal Lineal de la Primera RFEF (Movistar Plus, Digi, Orange TV, Zapi, +Media, Euskaltel, TeleCable, LaLiga Plus y FC Play).