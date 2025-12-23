Retuerta, víctima del cambio en el Hércules

El fútbol, uno de los deportes donde más importa cuidar cada detalle, acostumbra a ser un juego de momentos. De completar acciones que te consolidan en el club, que te erigen entre las bases sólidas de un proyecto. Pero también otras que te acompañan por siempre y que, llegado el momento, te pueden condenar al ostracismo.

Alberto Retuerta vive sus semanas más complicadas como jugador del Hércules. Acostumbrado a no salir del once, ya sea por su nivel o por la falta de competencia real en su posición, el buen rendimiento de Javi Jiménez en el lateral zurdo no le está permitiendo gozar de la continuidad que ha tenido siempre como blanquiazul.

Su punto y aparte en el club llegó en la jornada 4. Estadio Cartagonova, Cartagena. El Hércules llegó a la cita exigido, con Rubén Torrecilla ya discutido en la afición y solo tres puntos de nueve posibles. Retuerta fue titular. Javi Jiménez, por primera vez en su caso, también fue de la partida. Formaron en una defensa de cinco, con Jiménez en el carril y el propio Retu como tercer central. Y el experimento salió mal (en lo colectivo) y muy caro (en lo particular).

Alberto Retuerta 'Retu' dedica una peineta a los seguidores de Cartagonova tras ser expulsado. / À Punt

El "21" blanquiazul fue expulsado por doble tarjeta amarilla, tras una acción en la que midió tremendamente mal, todavía con empate en el marcador. Salió del campo nervioso, consciente de que había metido la pata. De hecho, antes de entrar el túnel de vestuarios, con cara de pocos amigos, dedicó una peineta al graderío local del estadio. Con uno menos, el conjunto blanquiazul perdió el partido tras un gran gol desde fuera del área de Pablo de Blasis, firmando un insuficiente inicio con solo tres puntos de 12 posibles.

Desde aquel 21 de septiembre, prácticamente adiós a Retuerta en el equipo. En las siguientes 13 jornadas, solamente ha sido titular en una ocasión, frente al Europa. Su regreso al once no fue ni mucho menos motivado por su rendimiento. Volvió a ser titular por la sanción a Javi Jiménez, expulsado la semana anterior. Llevado a los minutos, ha disputado 471 en lo que va de temporada, cifra que se reduce a 171 minutos (ni dos partidos completos) desde su expulsión en Cartagena, tarde que marcó un antes y un después en su trayectoria como herculano.

Todavía menos con Beto

Su participación con el Hércules se reduce prácticamente a la mínima expresión desde la llegada de Beto Company. El entrenador ha dirigido cinco partidos desde su llegada. En los cinco Retu ha sido suplente. El lateral madrileño únicamente ha jugado 47 minutos con Beto, todos ellos entrando desde el banquillo.

Javi Jiménez cuelga un balón, durante un partido en el Rico Pérez. / Héctor Fuentes

La buena proyección ofensiva de Javi Jiménez y su notable desempeño defensivo son motivos que han propiciado el relevo en el carril zurdo, iniciado por Torrecilla (pese a las dudas inicial) y consolidado por Company. En favor del ex del Ibiza también juega a favor la facilidad que tiene para "catapultar" los saques de banda directos al área rival, práctica empleada por ambos entrenadores.

Ausencia de competencia

La trayectoria de Alberto Retuerta cuenta con 68 partidos en hasta cuatro temporadas distintas y, hasta la actual, cuenta con un denominador común: la falta de competencia específica en su posición. En la 2022/23, llegó en invierno cedido y le arrebató el puesto a Felipe Chacartegui, ahora jugador del Xerez CD (Segunda RFEF). En la 2023/24, el Hércules repitió la operación y le firmó en el mercado invernal... pero en esta ocasión en propiedad.

Sin embargo, no consiguió hacerse un hueco en el once hasta las últimas cuatro jornadas. Durante el resto de la segunda vuelta, Alfonso Candelas, ahora jugador del Estepona (Segunda RFEF), se impuso en la carrera particular por ocupar el flanco izquierdo.

Retu celebra, a los hombros, el ascenso a Primera Federación. / Alex Domínguez

Tras el ascenso a Primera RFEF ese mismo verano, el Hércules inició la temporada con Retuerta como único lateral izquierdo específico. Torrecilla tuvo hasta invierno la alternativa de Abraham del Moral, quien podía ejercer en esa posición de manera puntual, pero habitualmente era central zurdo. Además, el ahora jugador del Teruel (donde es indiscutible) encadenó una serie de lesiones que le impidieron estar disponible durante una gran parte de la temporada.

En invierno, la comisión deportiva apostó por Joel Arumí, pero la operación no salió bien. No jugó desdenada desde el 1 de marzo y, tras finalizar su insatisfactoria cesión en Alicante, firmó libre en verano por la UE Olot, equipo que está a un punto de los puestos de descenso a Tercera RFEF.

Ahora, desde el pasado verano, la contratación de un lateral con bagaje en el fútbol profesional como Javi Jiménez ha supuesto competencia seria para Retuerta. Y el "21" blanquiazul, desde su error en Cartagena, sigue sin recuperar el estatus que se ganó con su trabajo, pero apenas competencia específica, durante sus anteriores aventuras como blanquiazul.