Ropero encuentra su lugar en el Hércules

Como blanquiazul, al igual que cuando destacó hace dos temporadas en el filial del Alavés, y partiendo hacia dentro desde la izquierda, posición donde hizo 19 goles en Segunda RFEF. Bajo esas premisas está brillando Unai Ropero en Alicante. El mediapunta vitoriano llega al parón navideño con la confianza por las nubes. Sintiéndose uno de los principales pilares sobre los que el Hércules puede fiar sus opciones de dar el salto de categoría.

Cambiará de año siendo el 'Pichichi' del equipo. Son cuatro goles los que suma tras 17 jornadas de competición. Todos de bella factura, generalmente en golpeos de mucha calidad. Además, tres de los goles sirvieron para deshacer un 0-0, en partidos que parecían condenados a un desenlace con tablas.

Así fue en el 1-0 frente al Europa (8 de noviembre), en un disparo potente y cruzado desde la frontal, tras un gran desmarce en ruptura y acción individual de Fran Sol. Más de lo mismo en el gol que abrió el marcador frente al colista, el Betis Deportivo, en el estreno de Beto Company. Samu Vázquez gana un balón en línea de fondo, sirve al semicírculo del área... y Ropero define suave, raso, al palo largo de la meta verdiblanca.

Unai Ropero celebra el tanto del triunfo herculano en el Rico Pérez en la jornada 11. / Jose Navarro

Por último, también fue el autor del tanto que rompió con la maldición fuera del Rico Pérez y le encumbró como el 'Pichichi' de la plantilla, el pasado fin de semana en Marbella. El jugador propiedad del Alavés, con contrato hasta 2028, recibió en la izquierda. Fue superando a defensores hacia dentro, en conducción, y definió al palo largo de la portería marbellí. Tres goles de mérito... y seis puntos de forma directa para el equipo blanquiazul. Sin ellos, el equipo ahora entrenado por Beto pasaría de estar a un punto del "play-off" a situarse en puntuación de descenso (con 19 puntos, mismos que el Juventud Torremolinos, que es 16º clasificado).

Un extremo distinto

Ropero está destacando en el Rico Pérez partiendo como extremo... pero sus características son más bien propias de futbolistas de otra naturaleza. Sus grandes cualidades no están relacionadas con la velocidad ni con el desborde, dos atributos que suelen ostentar la mayoría de jugadores que desempeñan su fútbol por los costados.

El caso de Unai es distinto. Es un mediapunta con alma de delantero. Parte desde fuera, pero le gusta terminar las jugadas por dentro. Destaca por su capacidad para asociarse y su buen entendimiento del juego, pero sobre todo por su buen toque del balón. Ropero cuenta con uno de los golpeos mejor dotados de toda la plantilla. En el filial babazorro se hacía cargo de todo el balón parado, desde las faltas hasta los córners, pero en el equipo herculano la competencia es mucho mayor. Sobre todo así era hasta la lesión de larga duración de Oriol Soldevila.

Sin la presencia de Solde, Ropero se ha adaptado al carril del "7". También puede jugar en la mediapunta, donde ha sumado buenos minutos, pero el notable momento que atraviesa Antonio Aranda jugando detrás del delantero hace que el vitoriano quede generalmente desplazado a la izquierda.

Sin oportunidades en Elda

El buen momento que atraviesa Unai Ropero en la capital contrasta con la ausencia de oportunidades que tuvo en Elda la temporada pasada. Entonces, la dirección deportiva encabezada por Manu Guill apostó fuerte por él en verano, anticipándose a equipos del fútbol profesional como Huesca, Mirandés o Castellón. La buena relación entre directivas finalmente le llevó al Deportivo tras una temporada 2023/24 en la que hizo 19 goles en en 33 partidos en el filial del Alavés.

Pero en el Nuevo Pepico Amat jamás tuvo continuidad... y apenas contó con oportunidades. Dani Ponz primero y José Luis Oltra después no supieron exprimir sus cualidades como azulgrana. De hecho, en toda la temporada únicamente disputó 256 minutos en liga. Pese a sus poca participación, hizo dos goles, uno en liga (frente al Racing de Santander) y otro en Copa del Rey (en la primera ronda, al Atlético Paso).

Ropero celebra su único gol en liga con el Eldense señalando el escudo. / LOF

"Es verdad que el año pasado no fue el mejor año ni a nivel individual ni a nivel colectivo. Pero bueno, allí la gente, la afición y demás se portaron bien conmigo. Siempre me sentí muy apoyado y volver allí al estadio con toda esa gente siempre es especial", declaró en una entrevista con INFORMACIÓN Ropero, hace dos meses, sobre su estancia en Elda. Ahora, con Beto y cambiando las rayas granas por las blancas pero manteniendo las azules, aspira a comandar el ataque herculano hacia el fútbol profesional, en una temporada que está recordando por momentos a aquel futbolista atrevido que llegó a debutar con el Alavés en Primera.