Tourmalet para empezar 2026 en el Hércules

El proyecto deportivo del Hércules, impulsado por el efecto Beto, convive durante las fiestas navideñas con el optimismo. Desde el cambio en el banquillo, el equipo no conoce la derrota. Cinco partidos, tres victorias, dos derrotas y once puntos de 15 posibles que permiten al club blanquiazul entrar al 2026 a un solo punto del "play-off" de ascenso. Es un irrefutable buen momento deportivo... pero agenciado principalmente frente a rivales llamados a luchar por objetivos bien distintos.

Betis Deportivo (Rico Pérez, 2-0), Gimnàstic de Tarragona (Costa Daurada, 2-2), Juventud Torremolinos (Rico Pérez, 2-1), Atlético Sanluqueño (El Palmar, 1-1) y Marbella (Banús Football Center, 0-1). Son los cinco rivales a los que se ha enfrentado Beto como técnico herculano. Cuatro de ellos comparten el ocupar puestos de descenso a Segunda RFEF. El quinto, el Gimnàstic de Tarragona, está al acecho de los puestos de promoción con 25 puntos, al igual que el Hércules.

Superado con nota el primer periodo de la era Company, el calendario blanquiazul entrará en sus semanas más difíciles con el cambio de año. Serán seis jornadas y 37 días que marcarán el devenir de la temporada. Tres partidos en el Rico Pérez y otros tres fuera de Alicante. Cuatro de ellos serán frente a equipos que, a estas alturas, pertenecen al top 6 de la liga. Que al igual que el Hércules, están llamados a celebrar un ascenso cuando la temporada llegue a su fin.

El año en clave deportiva arrancará más pronto de lo habitual. El sábado 3 de enero (21 horas), el 2026 arrancará recibiendo al equipo más en forma de toda la liga. El recién ascendido Sabadell, pero segundo clasificado a un punto del líder, llegará lanzado a la cita tras encadenar tres victorias consecutivas. El éxito sabadellense se fundamenta en la solidez defensiva que está exhibiendo. El equipo entrenado por Ferrán Costa ha encajado solo siete goles. Además, también volverá por Navidad al Rico Pérez el héroe del 5 de mayo, Agustín Coscia.

La siguiente semana, de nuevo cita (muy) exigente. "El Clásico" de la Primera RFEF. El Hércules visitará la Nueva Condomina el domingo 11 de enero, a las 18 horas, para medirse a un Murcia que atraviesa su mejor momento de la temporada. El conjunto grana, que está en "play-off", ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos. Se espera un nuevo desplazamiento masivo de la hinchada blanquiazul. El Murcia ya ha habilitado un total de 4.000 localidades para la afición visitante, a un precio único de 15 euros.

La afición del Hércules, presente en el último desplazamiento blanquiazul al estadio Enrique Roca. / Alex Domínguez

En el fin de semana del 17 y 18 de enero, los de Beto vivirán el que es, sobre el papel, el partido de menor exigencia. En el Rico Pérez frente al Sevilla Atlético, segundo peor filial del grupo y 17º clasificado. Debería de ser una tarde para no fallar antes de viajar a Tarazona, con horario todavía por definir (24 y 25 de enero). El conjunto de Aragón es uno de los proyectos más humildes de la categoría... pero ha hecho de su estadio un fortín. En ocho partidos como local, todavía no conocen la derrota (cinco victorias y tres empates).

Y para finalizar la secuencia de las seis semanas más difíciles del año, dos equipos que están en puntos de "play-off". Primero Cartagena, después el Europa (ambos con horarios por confirmar). El choque frente al Efesé, en casa, no solo será vital por mantener el ritmo de puntuación, sino también por revertir el golaveraje particular, de momento perdido tras la derrota en Cartagonova.

El Europa cambia de hogar

El Europa, una de las revelaciones de la categoría, cuenta con un futuro algo incierto tras su cambio de estadio por fuerza mayor. La RFEF le ha permitido completar la primera vuelta en el Nou Sardenya, pero la incapacidad para acondicionar el campo a la normativa de Primera RFEF, con el césped artificial como principal impedimento, hará que cambien de sede a partir del 15 de enero.

Hasta el momento, ha sido el mejor local del grupo con seis victorias y dos empates. Sin embargo, su desplazamiento al estadio de Can Dragó, a apenas 4 kilómetros de su hogar, convierte su futuro rendimiento en casa en una incógnita. El conjunto blanquiazul, tras el Atlético de Madrid B, será el segundo equipo que visite Can Dragó. Con el citado viaje a Barcelona, el Hércules pondrá fin a seis partidos para competir, seguir en la pelea y mantener vivas las opciones de luchar por ascender antes de entrar en el último tercio de liga.