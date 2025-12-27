Dos temporadas paralelas en el Hércules hasta Navidad

La historia se repite. Tiende a hacerlo, aunque con matices. En el caso del Hércules, hace mucho que sucede. Más de una década. A grandes rasgos, desde 2014, desde aquel 7 de junio que disputó su último partido en el fútbol profesional. Por supuesto, cerró ese ciclo con derrota en el Rico Pérez para irse sin dignidad. Siete veces perdió en las últimas nueve jornadas de aquella liga infausta, así que en realidad ya había consumado su desastre bastante antes.

Fue una temporada indigna, despreciable, con un vestuario roto, desconectado, más preocupado por la escapada de cada futbolista que por un supuesto bien colectivo. Los años duros del orticismo radical, puro, sin refinar, de una forma de entender el día a día de los clubes que ya solo existe en la periferia, en el balompié de esparto.

El Hércules de esta temporada calca los números del curso anterior. Y no de manera figurada, sino literal... a pesar de haber jugado un partido menos. Los blanquiazules llegaron al parón de Navidad hace un año después de disputar dieciocho encuentros de liga. Este suma uno menos, pero ha acabado en el mismo lugar hasta en la clasificación: octavo, con 25 puntos, e idéntico número de victorias y empates. Sufrió una derrota más, eso sí, por supuesto, como visitante.

Interpretar esa estadística lleva a un destino unívoco: el cambio de entrenador debió realizarse cuando se planteó, en junio. No se hizo, y la inercia casi resulta letal porque los males de ese estreno en Primera Federación se estaban replicando en este segundo ejercicio. Todos. No se ha salvado ni uno.

Números de Rubén Torrecilla (izquierda) y Beto Company (derecha) esta temporada en el Hércules. / Pedro Rojas

La mirada pesimista advierte de que el desenlace peligra, que con esa dinámica y esa proyección sumatoria no alcanza para terminar entre los cinco primeros. Así iba a ser, de hecho, hasta la jornada 12, cuando el equipo de Torrecilla cayó en Elda y no había forma de que no mirara fijamente a los ojos del descenso... sin exagerar.

Finalmente se produjo el remplazo. Gracias a eso, el equipo alicantino pasó de estar a 1 punto del descenso a cinco semanas para llegar al receso navideño, a irse de vacaciones a esa misma distancia, pero de los puestos de promoción de ascenso. Los números son los mismos, pero la inercia es otra.

Con Beto al frente, el proyecto blanquiazul ha experimentado un impulso que se ha concretado en el más difícil todavía: ganar a domicilio casi diez meses después. El preparador valenciano ha dirigido cinco encuentros desde su aterrizaje en Alicante. Desde entonces no ha perdido y ha sumado 11 de los 15 puntos en juego.

Comparación odiosa

Y siendo eso por sí solo importante, no ha sido lo más relevante que ha provocado la sustitución del técnico. La sensación de que una plantilla que proyectaba una imagen gastada, torpe, que daba la sensación de corta, de no ser apta para ofrecer soluciones, ha virado. Ha sido capaz de explorar otra manera, otro estilo, otra forma de interpretar el fútbol.

Comparativa del Hércules en Primera Federación hasta las vacaciones de Navidad. / INF

Esa alternativa, de momento, está dando réditos. Pero ahora hay que calibrar si la evolución continúa después del parón, si el receso, como tantas otras veces en los últimos diez años, incide negativamente en el desarrollo de la idea de juego del preparador valenciano, que debe afrontar un regreso a la competición con sobredosis de duelos directos, de enfrentamientos difíciles que van a determinar si el Hércules está para pelear con los grandes o si la repetición estadística con respecto al curso pasado que se ha producido en diciembre vuelve a reproducirse en junio.

Torrecilla obtuvo 14 puntos en sus doce partidos al frente del proyecto. Beto lleva 11 en cinco. «La historia se repite», aseguró Hegel. «Una vez como tragedia y otra como farsa», añadió Karl Marx. Ojalá no siempre lleve razón el autor de El Capital... sería demoledor.